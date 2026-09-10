В Японии 50% пожилых людей ходят пешком более получаса в день: больше всего их беспокоит вероятность падения и потеря возможности ходить

В Японии многие пожилые люди превращают ходьбу в ежедневную привычку, чтобы поддерживать способность ходить пешком.

Поляризация между теми, кто гуляет пешком, и теми, кто этого не делает

Ходьба считается основой поддержания хорошего здоровья. Компания Cosmo Health (район Минато, Токио), которая управляет службой маркетинговых исследований Cosmo Lab, специализирующейся на пожилых людях, провела в марте 2026 года опрос на тему ходьбы, охвативший людей от 50 лет, и получила ответы от 1524 человек.

Наиболее распространённая продолжительность ежедневных прогулок – 10-30 минут (31,5%), за ней следует 30-60 минут (29,8%). 17,5% ходят пешком более часа, то есть почти половина людей ходит пешком как минимум полчаса каждый день. С другой стороны, чуть более 20% почти никогда не гуляют пешком, или менее 10 минут, что указывает на ярко выраженную разницу в отношении к ходьбе.

При ходьбе люди чаще всего обращают внимание на «выпрямление спины» (61,0%). За этим следуют «осторожность, чтобы не упасть» (49,7%) и «широкий шаг» (34,4%). Такой высокий уровень осведомлённости о правильной осанке и профилактике падений может быть отражением желания сохранять здоровье как можно дольше.

Две главные проблемы, связанные с ходьбой в будущем и вызывающие беспокойство – это травмы от падений (50,7%) и неспособность ходить в течение длительного времени (50,1%). Невозможность передвигаться и необходимость использования трости или вспомогательных устройств также были отмечены чуть более чем 20% респондентов.

Более 50% опрошенных сознательно включают в свой ежедневный распорядок дня упражнения, растяжку и прогулки для поддержания физической формы.

Материалы

Cosmo Health Co., Ltd.: [Выпуск 2026 года] Отчёт об исследовании фактической ситуации с ходьбой среди пожилых людей (на японском языке)

Фотография к заголовку: PIXTA

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