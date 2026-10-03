В 2025 году в аэропортах Японии пассажиропоток международных воздушных перевозок достиг рекордных 114,38 миллионов пассажиров и превысил уровень, существовавший до пандемии

В 2025 году в аэропортах Японии пассажиропоток международных воздушных перевозок достиг рекордных 114,38 миллионов пассажиров и превысил уровень, существовавший до пандемииЭкономика Туризм
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В 2019 году число международных пассажиров составило 103,34 миллиона. После пандемии COVID-19 в 2024 году оно восстановилось до 100,1 миллиона. В 2025 году объём обработанных международных грузов увеличился на 5% по сравнению с предыдущим годом и составил 3,75 миллиона тонн.
В 2025 году аэропорт Нарита обслужил 29,7% международных пассажиров, аэропорт Кансай – 24,0%, Ханэда – 21,3%, и Фукуока – 8,0%. Аэропорт Кансай второй год подряд обогнал Ханэду, заняв второе место.
По объёму международных грузоперевозок на Нариту пришлось 54,4%, на Кансай – 20,7%, а на Ханэду – 19,8%.
Аэропорт Ханэда в среднем обслуживает 250 000 пассажиров
На диаграмме ниже представлены 10 крупнейших аэропортов по пассажиропотоку, включая как международные, так и внутренние рейсы. Аэропорт Ханэда занял первое место с 91 542 000 пассажиров, в среднем он обслуживает 250 000 пассажиров в день. Места девяти крупнейших аэропортов в рейтинге остались без изменений по сравнению с предыдущим годом, при этом аэропорт Кобэ занял 10-е место.
Материалы
- Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма: Данные об управлении аэропортами (на японском языке)
Фотография к заголовку: PIXTA
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