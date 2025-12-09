Рейтинг одобрения деятельности кабинета министров Такаити остаётся на уровне 60–70%, что является одним из самых высоких показателей в истории: результаты ноябрьских опросов, проведённых восемью крупнейшими СМИ

Опубликованы результаты ноябрьских опросов общественного мнения, проведённых восемью ведущими японскими СМИ. Рейтинг одобрения кабинета Такаити составляет от 60 до 70% и остаётся на высоком уровне, наблюдавшемся сразу после формирования кабинета в конце октября.

Половина респондентов не видят проблемы в высказываниях Такаити о Тайване

Наибольшее изменение рейтинга поддержки правительства по сравнению с октябрём наблюдалось в опросе «Кёдо цусин», он вырос на 5,5 пункта до 69,9%. Рейтинги одобрения по данным NHK и «Дзидзи», которые провели свой первый опрос после формирования Кабинета министров, составили 66% и 64% соответственно. Остальные опросы показали, что поддержка практически не изменилась.

Процент людей, не поддерживающих правительство, оставался на низком уровне – около 10–20% в каждом опросе. По сравнению с октябрём в результатах опроса «Кёдо цусин» он снизился на 6,7 пункта, но другие опросы показали лишь незначительные изменения.

С конца октября по ноябрь Такаити участвовала в саммите Япония-США (Токио), саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, Южная Корея) и саммите «Большой двадцатки» (ЮАР). «Дзидзи» пишет: «Будучи первой женщиной-премьер-министром в конституционной истории, она вызывала большие ожидания, и её дипломатические усилия на саммитах с момента вступления в должность получили высокую оценку».

Рейтинги поддержки кабинета министров, определённые в ходе опросов сразу после формирования кабинета, часто падают ко времени второго опроса. Газета «Ёмиури симбун» отметила, что уровень поддержки кабинета Такаити оставался высоким – после 71% в октябре он составил 72% в ноябре, проведя параллели с предыдущими долго действовавшими администрациями, отметив: «Он на уровне кабинетов Коидзуми и второго срока Абэ». Газета «Асахи симбун» прокомментировала: «Он остаётся одним из самых высоких рейтингов поддержки в истории».

Что касается ответа премьер-министра Такаити в Бюджетном комитете Палаты представителей о том, что чрезвычайная ситуация на Тайване может «потенциально перерасти в экзистенциальный кризис», в котором может быть реализовано право на коллективную самооборону, 55% респондентов опроса «Никкэй симбун» назвали его «уместным», в то время как 50% респондентов опроса «Майнити симбун» заявили, что они «не видят в нём проблемы».

Согласно данным «Дзидзи» о динамике рейтингов одобрения, ещё со времён администрации Кисиды Фумио в течение двух лет и четырех месяцев с июля 2023 года рейтинг неодобрения превышал рейтинг одобрения, но с приходом к власти кабинета Такаити рейтинг одобрения превысил рейтинг неодобрения.

Фотография к заголовку: Премьер-министр Такаити Санаэ отвечает на вопросы во время дебатов между лидерами партий в парламенте 26 ноября 2025 года (© Jiji Press)

