Читаем по-японски: учимся, развлекаясь

Изучаем и любим японский язык

Многие люди при изучении языка хотят научиться свободно читать, и здесь мы даём несколько советов, как сделать путешествие по этому пути легче и интереснее.

Читать то, что вам интересно

В этой серии мы рассмотрели три основных системы записи японского текста, от хираганы и катаканы до кандзи. Чтобы читать по-японски, их нужно выучить, однако этим всё не исчерпывается. Можно запоминать кандзи и подсчитывать количество освоенных иероглифов, выучить все 2000 дзёё-кандзи, необходимые для базовой грамотности, но всё это не обеспечивает автоматически способность бегло читать японский текст.

В конечном счёте ничто не заменит само чтение. Для улучшения навыков чтения поначалу достаточно коротких отрывков из учебников по языку, однако со временем наступает пора переходить к текстам, написанным для носителей языка. Учитывая огромное количество доступного материала для чтения, бывает сложно определиться и решить, с чего начать. При выборе следует учитывать один важнейший фактор – вашу мотивацию, то есть то, что действительно заставит вас читать и хотеть узнать больше. Исходя из этого стоит выбирать и уровень сложности текста, поскольку чересчур замысловатый текст может снизить заинтересованность, что скажется на результатах обучения.

Один из эффективных способов – выбирать те же виды материалов, которые вам нравится читать на своём родном языке, будь то новости или другие статьи, комиксы, игры, художественная или документальная литература. Например, на моём собственном пути к свободному чтению я много времени провёл над загадками романов Хигасино Кэйго и Мураками Харуки. Поскольку личные предпочтения у всех свои, сложно дать какие-то конкретные советы, которые подойдут каждому, но можно привести несколько идей для навигации по морям доступного материала.

Как найти свой уровень?

Один из способов – следить в социальных сетях за аккаунтами, которые соответствуют вашим интересам. В Twitter, например, можно увидеть бесконечный поток коротких текстов, которые иногда выступают в качестве рекомендаций более длинных статей. Когда вы не знаете, с чего начать, такой просмотр соцсетей может помочь найти японские вебсайты, которые вы захотите читать чаще. Некоторые пользователи могут использовать слишком непонятный сетевой сленг, но есть аккаунты, которые используют простой японский для учащихся, например @yasashiinews. Вебсайт NHK News Web Easy также является хорошим источником актуальных новостей, написанных более простым языком.

Что же касается печатных материалов для чтения, то за пределами Японии их достать может быть сложно и дорого, но для тех, кто живёт в стране, есть огромный выбор вариантов по более выгодной цене, чем материалы, предназначенные для иностранных учащихся – проблема лишь в том, чтобы выбрать то, что соответствует вашему уровню. Разные книги предназначены для разных классов начальной школы, и на раннем этапе обучения я использовал их как приблизительное руководство. Я также выяснил, что книги в мягкой обложке бункобон лучше подходят для обучения, поскольку в них, как правило, произношение более редких кандзи указано рядом с ними азбукой-каной (фуригана), а танкобон, книги твёрдой обложке, обычно не имеют таких примечаний.

Быстрое и медленное чтение

Чтение для учёбы можно разделить на два разных типа. Один – это интенсивное чтение для полного понимания сравнительно короткого и сложного текста с тщательной проверкой неизвестной лексики в словаре. Этот вид чтения чаще всего встречается в классе, где часто возникают вопросы для проверки понимания. Перевод текста также требует внимательного чтения.

Другой тип, беглое чтение, требует широкого понимания сравнительно более длинного, но простого текста, который читают без остановки для анализа, оно связано с чтением для удовольствия. Оно имеет свои преимущества за счёт увеличения объёма получаемых данных, позволяя читателю естественным образом усваивать лексику в контексте. Интенсивное же чтение, напротив, даёт возможность усвоить слова и фразы, для изучения которых требуется больше усилий. Объединение этих двух подходов в обучении позволит получить наилучший результат.

Некоторые исследования показывают, что для свободного чтения и обучения требуется 98% понимания текста. Прежде чем погрузиться в книгу, которая выглядит интересной для вас, вы можете оценить свой уровень понимания текста, подсчитав количество незнакомых слов на первой странице, и примерно определив их процент в общем количестве. Это, конечно, очень общий совет, но если вы не знаете 10% или более слов в тексте, книга, возможно, будет слишком сложной для беглого чтения и больше подходит для интенсивного чтения.

Сохраняйте мотивацию

На среднем уровне изучения языка многие сталкиваются с плато, поскольку ощущение стремительного продвижения на начальном уровне сменяется чувством замедления прогресса в обучении. Здесь имеет смысл выйти за рамки учебников и найти что-то более сложное для чтения, и для занятых взрослых учащихся может быть непросто путём проб и ошибок найти постоянный источник материалов для чтения, которые были бы и интересными, и соответствовали бы их уровню знаний (это я говорю из личного опыта).

Итак, в завершение я ещё раз подчеркну важность мотивации. Чтение в целом способствует знакомству со множеством различных грамматических структур, которые трудно запомнить вне контекста. Мне нравились загадки Хигасино, и позднее я обнаружил, что они помогли мне понять самые разные тексты в моей профессиональной жизни, от корпоративных отчётов до политических статей, и я думаю, что лучше читать в основном то, что вам нравится и что вас мотивирует, чем беспокоиться о том, что вам «нужно» читать.

Полезные ресурсы

Мы можем посоветовать набор предлагаемых ресурсов – он не является исчерпывающим и ориентирован преимущественно на новости и книги (в основном художественные).

Простой японский (Ясасий Нихонго) онлайн:

NHK News Web Easy

Matcha (в основном статьи о путешествиях)

Withnews (серия «Ясасий Нихонго») и их аккаунт в Twitter @yasashiinews

Hukumusume (сайт с японскими сказками, легендами и другими историями на каждый день года)

Новостные сайты:

У Nippon.com есть страница на японском языке. Большинство наших статей сначала появляются на японском, а затем переводятся на английский и другие языки. В верхней части статьи можно пройти по ссылке 日本語 в списке языков, чтобы просмотреть эту статью на японском языке.

Yahoo News и NHK News (в рейтинге [ランキング] можно найти популярные статьи).

Газеты:

Печатные выпуски ежедневных газет, таких как «Ёмиури симбун» и «Асахи симбун» особенно хороши для людей, которые любят делать надписи в тексте во время учёбы. Тексты газет не упрощены, однако они придерживаются стандартного японского языка, что облегчает их чтение.

Детские книги:

Если вы находитесь в Японии, я бы порекомендовал просмотреть детский раздел в книжном магазине (хотя в условиях коронавируса при посещении магазинов следует соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать риска заражения). Если вы найдёте автора или издателя, который вам понравится, вам будет проще выбрать следующую книгу. Я бы рекомендовал издания «Попура покэтто бунко» (ポプラポケット文庫) из-за их диапазона художественной и документальной литературы и чётких указаний уровня необходимых навыков чтения на обложке.

Дополнительные учебные материалы:

Разные книги могут быть хорошим вариантом для пополнения словарного запаса по разным темам. Например, в разделе магазина «Общество» (社会, сякай) вы найдёте книги по географии и истории, или же вы можете освежить свои знания в разделе «Наука» (理科; рика ). Можете попробовать くらべてわかるできる子図鑑 (Курабэтэ вакару дэкиру ко дзукан) для школьников, готовящихся к вступительным экзаменам в средние классы школы – просмотрите разные разделы, чтобы найти то, что понравится. К слову, официальные учебные пособия 漢検漢字学習ステップ (Канкэн кандзи гакусю сутэппу) для японского теста на знание кандзи могут быть удивительно хороши для практики интенсивного чтения коротких предложений.

Книги для взрослых:

Здесь очень широкий выбор. Я считаю, что такие авторы, как Хигасино Кейго и Мураками Харуки, приятны и относительно легко читаются. Если вам нравится проверять перевод, вы можете попробовать переводить из японских книг и сверять перевод с существующими переводами.

Фотография к заголовку: © tkc-taka / Pixta

(Статья на английском языке опубликована 25 марта 2020 г.)