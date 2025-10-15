Лафкадио Херн (Коидзуми Якумо): писатель, который уловил суть японской культуры

Биографии знаменитых японцев

Лафкадио Херн известен своими произведениями о Японии, которые он писал на рубеже XIX и XX веков, в том числе пересказами японских историй о привидениях. Его правнук Коидзуми Бон рассказывает о жизни своего знаменитого предка.

Первое издание книги «Кайдан» 1904 года

Наиболее известное произведение Лафкадио Херна (1850-1904) – сборник «Кайдан: история и очерки об удивительных явлениях», в который вошли классические японские истории о привидениях и рассказы ужасов, такие как «История о Безухом Хоити» и «Снежная женщина». Эта антология – бессмертное произведение искусства, которое и сейчас читают как в Японии, так и во всём мире. В ней Херн демонстрирует своё писательское мастерство и проницательный взгляд мыслителя, подвергающего сомнению материалистическую цивилизацию.

Вот четыре высказывания Херна о его второй родине, Японии.

Я думаю, что будущее величие Японии будет зависеть от сохранения того, что составляет дух Кюсю или Кумамото, любви к простым, хорошим и понятным вещам, и ненависти к бесполезной роскоши и расточительности в жизни(*1).

Истинная религия Японии, религия, которую в той или иной форме до сих пор исповедует вся нация, – это культ, который был основой всех цивилизованных религий и всех цивилизованных обществ, – поклонение предкам(*2).

Японское образование уделяет слишком много внимания механическому запоминанию и не развивает воображение(*3).

Когда задумываешься о том, что на протяжении тысячелетий Япония страдала от [стихийных бедствий] точно так же, трудно не поверить, что такие чрезвычайные условия не оказали никакого влияния на национальный характер(*4).

Каждое из высказываний ярко освещает проблемы, актуальные для современной ему Японии, выявляя отличительные черты японской культуры. При этом между этими взглядами и пересказом более 70 историй о привидениях, известных в стране, нет противоречия. Он находил «определённую истину» в литературе о сверхъестественном и постигал фундаментальные аспекты чужой культуры, не прибегая к западным предубеждениям. Благодаря открытому уму и обострённой способности к наблюдению при помощи всех своих чувств он смог уловить суть японской культуры и увидеть будущие перспективы страны. Эта способность тесно связана с происхождением Херна и его жизненным путём через половину земного шара, а также с тем, как опыт взаимодействия с другими культурами сформировал его мышление, противостоящее антропоцентрическому взгляду на мир.

Из Ирландии в Японию

Патрик Лафкадио Херн родился в 1850 году на острове Лефкада (Ионические острова Греции). Его отец Чарльз был ирландским хирургом британской армии, а мать Роза была родом с Китиры, другого острова Ионического архипелага.



Греческий остров Лефкас, где родился Херн

Когда ему было два года, они переехали в дом семьи его отца в Дублине, в Ирландии. Однако его мать Роза страдала психическим расстройством и вернулась в Грецию, когда ему было четыре года, и он больше никогда её не видел. Херна воспитывала тётя отца Сара Холмс Бренан, хотя ежедневный уход за ним был обязанностью его няни Кэтрин Костелло, которая была родом из Коннахта, где была самая богатая кельтская устная традиция в Ирландии. Позже он учился в семинарии в Дареме на севере Англии, но, находясь там, он потерял левый глаз после того, как в него попал крикетный мяч. Банкротство его двоюродной бабушки привело к тому, что он вёл бродячий образ жизни в Лондоне, после чего некоторое время учился на севере Франции. В возрасте 19 лет он в одиночку эмигрировал в Цинциннати в Соединённых Штатах.



Херн и его двоюродная бабушка Сара Холмс Бренан

Херн редко рассказывал о своей жизни в Ирландии, но в более позднем возрасте в письме из Токио ирландскому поэту Уильяму Батлеру Йейтсу он написал: «У меня была няня из Коннахта, которая рассказывала мне сказки и истории о привидениях. Так что мне следует любить всё ирландское, и я люблю». Само собой разумеется, что его симпатия к историям об ирландских духах и их принятие проложили путь к его последующему исследованию японских историй о привидениях.

В Цинциннати он выбрался из нищеты, став журналистом, но его брак с женщиной смешанной расы по имени Алетея Фоли нарушал закон штата Огайо, запрещающий смешанные браки. После развода с Фоли он переехал в Новый Орлеан, где его очаровало сочетание французских, африканских и индейских традиций в креольской культуре. Он опубликовал словарь креольских пословиц и первую в мире креольскую кулинарную книгу. Он также часто навещал Марию Лаво, получившую прозвище Королева Вуду. Он с головой ушёл в изучение заклинаний и народных верований вуду, зародившихся в Африке и укоренившихся в местных традициях.



В Новом Орлеане Херн снимал комнаты в доме 516 по улице Бурбон (слева). Заметки Херна о журналистской деятельности в Новом Орлеане (© Мемориальный музей Лафкадио Херна)

Репортаж Херна о Всемирной выставке в Новом Орлеане 1884-1885 годов стал для него первым случайным поводом для знакомства с японской культурой. Он приобрёл два тома японских мифов, пересказанных на французском языке. Именно тогда он начал интересоваться основами культуры неизведанного Востока. Затем он провёл два года на находившемся под контролем Франции карибском острове Мартиника, где в соседнем городе жил художник Поль Гоген. Свои наблюдения за народными обычаями острова он обобщил в книге «Два года во Французской Вест-Индии».

Вернувшись в Нью-Йорк, он познакомился с книгой Персиваля Лоуэлла «Душа Дальнего Востока». Его также очаровал сборник мифов VIII века об основании Японии «Записи о деяниях древности» (Кодзики) в английском переводе Бэзила Холла Чемберлена(*5), который он позаимствовал у редактора журнала Harper’s. Он решил, что пришло время отправиться в Японию, и 4 апреля 1890 года впервые увидел гору Фудзи с палубы «Абиссинии», прежде чем ступить на японский берег в Йокогаме. Ему было 39 лет.

Идзумо, Земля богов

Первоначально Херн отправился в Японию в качестве специального корреспондента Harper’s, но его контракт аннулировали, и он решил обосноваться в Японии. С помощью Хаттори Итидзо, чиновника министерства образования, с которым он познакомился на Всемирной выставке в Новом Орлеане, и Чемберлена он получил должность учителя в средней школе префектуры Симанэ в Мацуэ. Он прибыл туда 30 августа 1890 года. На обложке перевода «Записей о деяниях древности» была карта, показывающая «Мир, известный японцам мифической эпохи», с надписью «Цикл мифов об Идзумо», написанной поперёк этого региона. Херн, должно быть, чувствовал огромную радость и энтузиазм от возможности жить недалеко от Идзумо, места действия ранних японских мифов.

В Мацуэ Херн нашёл родственную душу в том числе в лице заместителя директора Нисиды Сэнтаро. В сказочном, мягком солнечном свете и богатой палитре вод озера Синдзи он открыл для себя ранее ему незнакомую восточную красоту. У него стала жить Коидзуми Сэцуко, девушка из самурайского рода Мацуэ, с которой его познакомил Нисида. Многие из знаменитых историй, которые он позже пересказал в «Кайдане», Херн услышал именно от неё.

В святилище Идзумо-тайся его тепло принял главный священник Сэнгэ Таканори, и Херн стал первым западным человеком, вошедшим в хондэн, Главный павильон святилища. Позже он совершил ещё два визита, чтобы изучать синтоизм на основе личного опыта. Отчасти по просьбе Чемберлена он начал собирать защитные амулеты из многих святилищ Идзумо, отправив более 80 экземпляров Эдварду Бернетту Тайлору, директору Музея Питта Риверса в Оксфорде, которого тот любил и уважал.

В Мацуэ тогда уже была налажена доставка молока, а шеф-повар западного ресторана приносил ему домой стейки. Пиво можно было найти и в местной аптеке. Хотя Херну и нравилась Япония, ему потребовалось время, чтобы привыкнуть к местной кухне, поэтому, как ни парадоксально, он спасался от ностальгии в такой западной обстановке.

Исследование японского духа

Страдая в Мацуэ от зимних холодов, Херн через год и три месяца отправился в новые места. Он жил сначала в Кумамото, потом в Кобэ и Токио. В Кобэ он всерьёз занялся построением своей семейной жизни, женившись в 1896 году и вошёл в качестве зятя в семью Сэцуко, приняв японское имя Коидзуми Якумо. Как он с энтузиазмом объяснял в сентябрьском письме своему другу Элвуду Хендрику: «“Якумо” – это поэтический эпитет Идзумо, моей любимой провинции, “Места, где поднимаются облака”. Вы сможете понять, как было выбрано это имя»(*6).



Лафкадио Херн (слева) с семьёй в Кобэ (© Мемориальный музей Лафкадио Херна)

Начиная с переезда в Кумамото, он столкнулся с Японией, утратившей прежнюю скромность и устремлённой вперёд к вестернизации, модернизации и милитаризму; ничего этого он не ощущал в Мацуэ. Его разочарование принесло с собой зрелый, объективный взгляд на страну. Сократив объём полевых исследований, он заперся в своём кабинете, чтобы исследовать японские представления о ками (богах). В то же время он слушал рассказы Сэцуко о привидениях, погружаясь в создание литературно обработанных версий историй о привидениях.

Многие люди на Западе считали синтоизм, в котором отсутствовали религиозные тексты и заповеди, языческим культом. Херн же считал, что синтоизм живёт не в книгах, а в сердцах японцев, что он глубоко созвучен народному духу, лежащему в основе суеверий, легенд и оккультизма. Ему нравились синтоистские представления о том, что иногда живые люди могут стать богами, и широкие взгляды, допускающие существование духов, обитающих в искусственных предметах.

Чтение Херна в оккупированной Японии

В своей последней работе «Япония: попытка интерпретации» Херн изложил историю японского духа. Он рассматривал поклонение предкам как культ, переходящий от «домашнего культа» через «общинный» к «государственному культу», в рамках которого предкам императора поклоняются в святилище Исэ. Другими словами, он считал поклонение предкам неотделимым от почтения, оказываемого императору. Позднее одним из читателей, перенявших у него эту оценку, был американский генерал Боннер Феллерс, служивший под командованием генерала Дугласа Макартура во время Второй мировой войны.



Генерал армии США Боннер Феллерс

Феллерс прочитал все работы Херна и, вскоре после прибытия в Японию для действий, проводившихся сразу после окончания войны, разыскал его потомков и посетил его могилу. Генерал способствовал составлению меморандума об институте императорской власти и мемуаров императора Сёва (Хирохито). Он также предложил не судить императора в рамках Токийского процесса, а вместо этого придать его власти новую демократическую форму. Это позволило бы избежать потери духовных основ японского народа. Феллерс внёс большой вклад в формирование сегодняшней символической роли императора.

В Мемориале Макартура, его музее в Норфолке, штат Вирджиния, хранится 5000 книг из личного собрания генерала, из них семь написаны Херном. Такие работы, как «Япония: попытка интерпретации» и «Взгляды на незнакомую Японию», служили важными источниками информации во время пребывания Макартура в Японии.



Японские сады Лафкадио Херна в Траморе, Ирландия. В детстве, живя в Дублине, Херн часто бывал в этом прибрежном городке вместе со своей двоюродной бабушкой. Комплекс представляет собой десять садов, посвящённых жизни Херна

Фотография к заголовку: Лафкадио Херн в 1889 году (фотографии предоставлены семьёй Коидзуми, если не указано иное)

