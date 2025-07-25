Журналистка, опередившая своё время: Ёсано Акико и её страстная поэзия

Биографии знаменитых японцев

Ёсано Акико (1878-1942) сделала блестящий поэтический дебют со своим сборником стихов «Спутанные волосы». Она не только писала стихи – опережая время, она выступала за гендерное равенство, экономическую независимость женщин и последовательно стремилась к миру между народами.

Неизвестная многогранная деятельность Ёсано Акико

やは肌の

あつき血汐（ちしお）に

ふれも見で

さびしからずや

道を説く君 Явахада но

Ацуки тисио ни

Фурэ мо мидэ

Сабисикарадзу я

Мити о току кими Под нежной кожей

Бьётся горячая кровь –

Не грустно ль тебе

Рассуждать о морали,

Не попробовав даже коснуться? (Из сборника «Спутанные волосы»)

При упоминании Ёсано Акико многим жителям Японии, вероятно, тут же вспоминаются эти знаменитые строки. Сборник стихов «Спутанные волосы» (Мидарэгами) был опубликован в 1901 году и представлял собой великолепную и чувственную оду любви. В эпоху, когда жизнь женщин была ограничена семейной системой и устаревшими ценностями, Акико свободно выражала чувства молодой влюблённой женщины. Более того, она не ограничивалась только поэтическим творчеством, но немало сделала и в других областях. Кроме того, что она опубликовала 24 сборника стихов, в том числе в соавторстве, Акико также перевела на современный японский язык множество классических произведений, таких как «Повесть о Гэндзи», написала сто сказок для детей и более шестисот стихотворений и детских песен.

Помимо этого, Акико на протяжении многих лет помогла опубликовать 15 книг критических эссе по вопросам образования и гендерного равенства, хотя её воззрения как журналистки, заглядывавшей далеко в будущее, до сих пор не оценены по достоинству. Продолжая работать, Акико вырастила 11 детей, и это, вероятно, позволяло ей давать соответствующие своему времени жизненные советы для женщин.

Борьба за равенство и свободу



Обложка книги «Спутанные волосы» (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Ёсано Акико родилась в 1878 году и была третьей дочерью владельца старого магазина японских сладостей «Суругая» в Сакаи, Осака. Её старший брат, Хо Хидэтаро, был известен как учёный: он закончил Императорский университет (сейчас – Токийский университет), а затем стал профессором на факультете технических наук. Сама Акико преуспела в изучении естественных наук и математики, но её надежды продолжить образование не оправдались. Поскольку она была девочкой, её образование закончилось в женской школе Сакаи – в наши дни это эквивалентно окончанию средней школы. Акико была вынуждена помогать с бухгалтерией магазина с раннего подросткового возраста и остро чувствовала абсурдность гендерной дискриминации.

В 1900 году она вступила в поэтическое общество Синсися – «Общество новых стихов», которым руководил Ёсано Тэккан, возглавлявший движение за реформу японской поэзии вака, и опубликовала стихи в журнале этого общества «Мёдзё» («Ясная звезда»). В следующем году в возрасте 22 лет она выпустила сборник «Спутанные волосы», который стал её блестящим дебютом. Поэтический стиль Акико совершенно отличался от традиционных стихов вака, изящно воспевающих красоту цветов, птиц, ветра и луны. Это показывает, что она изначально обладала реформаторским духом, и ей нравились тенденции новой эпохи.

В те времена царила жёсткая цензура. Журнал «Мёдзё» за иллюстрации с изображениями обнажённых женщин был признан «возмущающим мораль» и запрещён, запрещены были также романы известных литераторов Нагаи Кафу и Мори Огай, которые были близки к Акико. Всё это, вероятно, вселило в Акико опасение, что свобода слова и мысли находится под угрозой.



Ёсано Тэккан (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

По этой причине «равенство» и «свобода» были самыми важными ключевыми словами для Акико с самого начала, и она обрела самую большую силу потому, что узнала эти слова не в школе или из книг, а ощутила на собственном опыте.

Острый взгляд на общество

О, братец мой, я плачу по тебе,

Пожалуйста, не изволь умирать!

Ты родился последним,

Отец и мать любили тебя больше всех,

И разве давали они тебе в руки меч,

И научали: «Убей человека!»,

Или «Убив человека, умри!»,

Взрастив тебя до 24 лет?

Стихотворение «Пожалуйста, не изволь умирать!» (Кими синитамау кото накарэ) описывает её беспокойство о младшем брате, который ушёл на войну. Оно было опубликовано в «Мёдзё» в сентябре 1904 года в разгар русско-японской войны. Это стихотворение критиковали за «несоответствие времени», но Акико отвечала на критику словами «Поэзия есть поэзия», и говорила, что она хочет выражать «истинные чувства». Стихотворение при этом было скорее не антивоенным – просто оно честно выражало естественное беспокойство о родном человеке. При этом стихотворение также показывает, что Акико без колебаний продолжала выражать свои истинные чувства. Акико тогда было 25 лет, она была замужем за своим учителем Тэкканом и уже стала матерью двоих детей.

新しき

荷風の筆の

ものがたり

馬券の如く

禁ぜられにき Атарасики

Кафу-но хицу-но

Моногатари

Бакэн-но готоку

Киндзэрарэники Новая

Написанная Кафу

Повесть

Запрещена,

Как ставки на лошадей

英太郎

東助と云（い）ふ

大臣は

文学を知らず

あはれなるかな Эитаро

Тосукэ то иу

Дайдзин ва

Бунгаку о сирадзу

Аварэ нару кана Какая жалость!

Наши министры

По имени Эйтаро

И Тосукэ

Не смыслят в литературе

Эти два стихотворения были опубликованы в 1909 году. Первое – сатирическое уподобление запрета книг Нагаи Кафу «Рассказы о Франции» (Фурансу моногатари) и «Падение» (Канраку) запрету на ставки на ипподроме. Под именами «Эйтаро» и «Тосукэ» во втором стихотворении упоминаются Комацубара Эйтаро, министр образования того времени, и Хирата Тосукэ, министр внутренних дел. Удивительно, насколько смело Акико высмеивала этих людей, которые воплощали собой подавление свободы слова, используя их настоящие имена и говоря, что они ничего не знают о литературе. ​Читатели, которые когда-то с упоением читали «Спутанные волосы», вероятно, были сбиты с толку таким резким поворотом тематики её стихов.

В некоторых статьях для журналов того времени она высмеивала чиновников, которые цензурировали журналы и книги, в других статьях она описывала свои особые взгляды на воспитание детей – она считала, что воспитывать мальчиков до пубертатного возраста следует одинаково, не навязывая им гендерные различия. Катализатором, который помог этим качествам Акико полностью расцвести, стала поездка в Европу с мужем в 1912 году. После встречи со скульптором Огюстом Роденом и интервью французским газетам и журналам Акико начала испытывать чувство гордости и уверенности как журналистка.

Деятельность Акико в социальной критике в период появления женских журналов

Растущая популярность социальных комментариев Акико после поездки в Европу объяснялась двумя основными факторами: во-первых, она пользовалась спросом в СМИ, а во-вторых, у самой Акико были темы, о которых она хотела писать.

Годы Тайсё (1912-1926), на которые пришёлся пик активности Акико как социального критика, были временем небывалого расцвета печатных СМИ в виде газет и журналов, которые имели огромное влияние. По мере роста гражданской осознанности общества у граждан появился запрос на информацию, и тиражи газет быстро увеличивались. Нельзя упускать из виду и рост женской читательской аудитории. С принятием Закона о средних школах для девочек и улучшением среднего образования девочек один да другим стали появляться женские журналы. Акико, которая расширила свой кругозор во время поездки в Европу, была также матерью, она воспитывала своих детей, и на неё, вероятно, возлагались большие надежды как на писательницу, способную обсуждать широкий круг вопросов. При рассмотрении ситуации в целом можно прийти к выводу, что внешним фактором, который привёл Акико к известности, были запросы времени, а не средства массовой информации.

Кроме того, у Акико была тема, о которой она считала необходимым писать – это предложения по реализации идей равенства и свободы. Причина, по которой она продолжала писать для СМИ более 20 лет, состояла в том, что она осознавала проблемы, то есть тут действовали и внутренние факторы. Акико понимала, что ей не хватает академического образования или культуры, но она не жалела времени и сил на чтение книг, газет и журналов, даже несмотря на занятость. Одним из её редких талантов как раз была её способность таким образом углубить и развить собственные уникальные идеи.

«Идеальная семья – та, в которой женщины тоже достигают экономической независимости и выстраивают равноправные отношения между мужчинами и женщинами».

«Сегодня мужчины работают слишком много сверхурочно. Мужчины должны тоже заниматься уходом за детьми и домашними делами».

«Если мы создадим общество, где все будут работать, рабочее время сократится, и люди смогут использовать свободное время по-разному».

«Обучение происходит не только в школе. Люди продолжают учиться на протяжении всей своей жизни».

Трудно поверить, что эти принадлежащие Акико высказывания написаны в эпоху, когда ещё не существовало таких выражений и концепций, как «общество гендерного равенства», «баланс между работой и личной жизнью» и «непрерывное образование в течение жизни». В то время росло число женщин, работающих на фабриках, и бушевали «дебаты о защите материнства», посвящённые улучшению плохих условий труда и мерам экономической поддержки. Акико представила собственные взгляды известным женщинам – социальному критику Хирацука Райтё и социологу Ямакава Кикуэ, но её аргументы настолько опередили своё время, что дискуссия так и не получила должного развития. Должно быть, тогда лишь горстка людей могла понять идеальную социальную систему и индивидуальный образ жизни Акико.

Акико как «инфлюенсер»

Связи Акико со СМИ не ограничивались только газетами и журналами. Период Тайсё был временем бурного экономического роста, развития урбанизации, появления общества массового потребления и расцвета культуры рекламы. Широкую известность приобрёл рекламный слоган «Сегодня – в Императорский театр, завтра – в Мицукоси», и универмаги как новый тип магазинов привлекал людей. Акико стала консультантом универмага «Такасимая» и участвовала в выставках «Хякусэнкай», где демонстрировались моды кимоно, более двадцати лет. Она не только оценивала образцы товаров, присылаемые со всей страны каждый сезон, но и работала копирайтером в рекламных СМИ, выбирая модные цвета и брендовые названия для них, а также сочиняла стихи для плакатов и приглашений.



«Журналистка Ёсано Акико» (изд-во Общества исследования танка, 2022). На обложке изображена Акико в зале проведения выставки японской одежды «Хякусэнкай» универмага «Такасимая» примерно в 1921 году

В 1920 году реклама напитка «Калпис», в которой в качестве рекламной фразы использовались стихи Акико, появлялась в газетах десятки раз.

カルピスは

奇（く）しき力を

人に置く

新らしき世の

健康のため Карупису ва

Кусики тикара о

Хито ни оку

Атарасики ё-но

Кэнко-но тамэ «Калпис»

Чудесную силу

Людям даёт,

Помогая здоровью

Нового мира

Мисима Кайун, создатель напитка из молочнокислых бактерий «Калпис», умело использовал рекламные стратегии и вначале посетил семью Ёсано, дав им продегустировать напиток, после чего попросил написать стихи для использования в рекламе. Этот эпизод показывает, что Акико была знаменитостью и имела влияние на широкий круг людей своего времени, то есть была тем, что мы сейчас называем «инфлюенсерами». О способности Акико чутко реагировать на веяния времени говорит тот факт, что она включила в стихи слово «здоровье» (кэнко) – это понятие было довольно новым в то время.



Фронтиспис сборника эссе 1923 года «Сотворение любви» (Kyodo News)

К слову, о «здоровье» – когда по всему миру распространялась эпидемия т. н. «испанского гриппа», Акико резко критиковала правительство, говоря, что оно не распорядилось временно закрыть школы, крупные фабрики и другие места массового скопления людей, чтобы предотвратить эту опасность. Это показывает её способность находить и осмысливать научные знания и давать обоснованные рекомендации относительно общественного здравоохранения.

Предвосхищая время

Название восьмого сборника эссе Акико – «Идя сквозь смуту». Если задуматься о времени её жизни, мы увидим, что Акико жила в очень бурное время – каждые десять лет случались крупные войны, такие как китайско-японская война, русско-японская война и Первая мировая война, которые отбрасывали тень на её жизнь. В эссе, которое она перед окончанием Первой мировой войны написала для христианского философско-критического журнала «Рикуго дзасси», известного публикацией новаторских сочинений, она выразила своё стремление к миру.

«Если человек пытается доказать свою правду, убивая другого, если человек берётся за оружие и врывается в дом слабого и безоружного, чтобы навязать свою правду – какими красивыми словами это ни опиши, это останется явным злом… Как может то, что мы не прощаем отдельному человеку, считаться честью, правдой и добром, когда речь идёт о стране?»

(«Размышления о войне», апрель 1918 г.)

В июле того же года она также опубликовала в газете такие стихи:

女より

智慧（ちえ）ありといふ

男達

この戦ひを

歇（や）めぬ賢こさ Онна ёри

Тиэ ари то иу

Отокотати

Коно татакаи о

Ямэну касикоса Говорят,

Что мужчины

Мудрее женщин –

Если они так умны,

Почему не остановят войну? (Из сборника стихов «Жар-птица»)

Для Акико не существовало никакого противоречия в том, чтобы быть одновременно поэтессой и журналисткой, и то, как внимательно она следила за происходящим в мире, вдохновляет нас и сейчас.

Изображение к заголовку: Ёсано Акико (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)