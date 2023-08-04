Поэзия хайкай: Кёкусуй и молчащая жаба

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели
Поэзия хайкай: Кёкусуй и молчащая жабаКультура История
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
おもふ事だまつて居（い）るか蟇（ひきがへる）
Омоу кото
Даматтэ иру ка
Хикигаэру
О том, что в душе
Не проронит и слова
Молчаливая жаба
(Кёкусуй, «Собирая цветы» (Ханацуми), выпуск 1690 г.)
Жабы встречаются по всему миру. Японские жабы тёмные, они вырастают примерно до 10 сантиметров в длину и имеют на спине бородавки разного размера. Они живут в травянистых местах и под полами домов, не умеют прыгать, зато быстро передвигаются на четвереньках. Самки крупнее самцов, а поют только самцы, и негромко.
С давних пор слово кавадзу, «лягушка», использовалось в поэзии как весеннее слово, но «жаба» (хикигаэру) в этом стихотворении в сборнике «Собирая цветы» является летним сезонным словом. Жабы также часто ассоциируются с призраками ёкай, примером чего является Дзирайя из театра Кабуки, который использует магию жаб, и Дзирайя из манги «Наруто». В общем, жаба – это как лягушка, но с жутковатой внешностью, и она прекрасно подходит для поэзии хайкай.
Это хайку можно прочесть как простую констатацию молчаливой природы жаб: «Ты молчишь о том, что думаешь, жаба». Однако автор, возможно, видел в жабе не столько сверхъестественное существо ёкай, сколько монаха, который занимается буддийской практикой. Одной из таких практик является мугон-но гё, «практика молчания», когда монах воздерживается от разговоров в течение определённого периода времени.
Кёкусуй (曲水, или 曲翠) был одним из ближайших учеников Басё, которому Басё доверял, а по социальному положению – самураем из влиятельного рода. В 1717 году, в возрасте 58 лет, он убил политического противника и совершил сэппуку. Иногда это хайку связывают с обстоятельствами его смерти, но, учитывая время написания хайку, вряд ли такую интерпретацию можно считать обоснованной.
Фотография к заголовку: PIXTA