Поэзия хайкай: Кёкусуй и молчащая жаба

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом двадцать седьмого стихотворения цикла является «хикигаэру» – «жаба».

おもふ事だまつて居（い）るか蟇（ひきがへる） Омоу кото

Даматтэ иру ка

Хикигаэру О том, что в душе

Не проронит и слова

Молчаливая жаба (Кёкусуй, «Собирая цветы» (Ханацуми), выпуск 1690 г.)

Жабы встречаются по всему миру. Японские жабы тёмные, они вырастают примерно до 10 сантиметров в длину и имеют на спине бородавки разного размера. Они живут в травянистых местах и под полами домов, не умеют прыгать, зато быстро передвигаются на четвереньках. Самки крупнее самцов, а поют только самцы, и негромко.

С давних пор слово кавадзу, «лягушка», использовалось в поэзии как весеннее слово, но «жаба» (хикигаэру) в этом стихотворении в сборнике «Собирая цветы» является летним сезонным словом. Жабы также часто ассоциируются с призраками ёкай, примером чего является Дзирайя из театра Кабуки, который использует магию жаб, и Дзирайя из манги «Наруто». В общем, жаба – это как лягушка, но с жутковатой внешностью, и она прекрасно подходит для поэзии хайкай.

Это хайку можно прочесть как простую констатацию молчаливой природы жаб: «Ты молчишь о том, что думаешь, жаба». Однако автор, возможно, видел в жабе не столько сверхъестественное существо ёкай, сколько монаха, который занимается буддийской практикой. Одной из таких практик является мугон-но гё, «практика молчания», когда монах воздерживается от разговоров в течение определённого периода времени.

Кёкусуй (曲水, или 曲翠) был одним из ближайших учеников Басё, которому Басё доверял, а по социальному положению – самураем из влиятельного рода. В 1717 году, в возрасте 58 лет, он убил политического противника и совершил сэппуку. Иногда это хайку связывают с обстоятельствами его смерти, но, учитывая время написания хайку, вряд ли такую интерпретацию можно считать обоснованной.

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