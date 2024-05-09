Поэзия хайкай: Оницура любуется лужайкой в монастыре Бёдоин

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр, и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом пятьдесят седьмого стихотворения цикла является «фуюгарэ» – «зимние деревья»

冬枯や平等院の庭の面（おも） Фуюгарэ я

Бё:до:ин-но

Нива но омо Увяла зимой

Лужайка в саду

Храма Бёдоин (Оницура, сборник «Одержимость просветлением» (Дайго моногуруи), 1690 г.)

Монастырь Бёдоин, расположенный в городе Удзи префектуры Киото, основал в 1052 году Фудзивара-но Ёримити. Павильон Феникса Хоодо, расположенный на Срединном острове пруда Адзиикэ, созданного как пруд Чистой Земли, сейчас украшает монеты в 10 йен, и его очертания знакомы каждому.

Монастырь Бёдоин за свою долгую историю пережил много войн. В 1180 году Минамото-но Ёримаса, которому было 77 лет, вместе с принцем Мотихито собрал войско, чтобы уничтожить род Тайра. Бои шли на всей территории Удзи. Ёримаса, потерпев поражение, положил боевой веер (веер, используемый военачальниками для подачи сигналов на поле боя) на траву возле Павильона Феникса и совершил сэппуку. Позже это место было названо Оги-но сиба, Лужайка-веер, и до сих пор является одним из самых посещаемых мест в монастыре Бёдоин.

О самоубийстве Минамото-но Ёримасы известно из «Повести о доме Тайра» (Хэйкэ моногатари). Лужайка-веер, связанная с «Повестью», похоже, стала широко известна благодаря пьесе театра Но «Ёримаса», создателем которой был Дзэами Мотокиё. В пьесе место, где погиб Минамото-но Ёримаса, упоминается как «лужайка» (сиба-но уэ) «с лицевой стороны сада Бёдоин» (Бё:до:ин-но нива-но омо).

В хайку Оницуры использована цитата из пьесы, к которой добавлено фуюгарэ я, «зимнее увядание». Поскольку война шла летом, Лужайку-веер, наверное, покрывала густая трава, но в этом стихотворении указано прямо противоположное, зимнее время, когда травы увяли и холодно. Поэт символически выражает трагическую судьбу Минамото-но Ёримасы и свои чувства печали при помощи слова «зимнее увядание». Можно сказать, что это стихотворение симметрично стихам Басё о летних травах и павших воинах.

Фотография к заголовку: Зал Феникса монастыря Бёдоин в снегу (предоставлено Бёдоин)