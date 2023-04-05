24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Сэймэй, чистота и яркость

24 сезона традиционного японского солнечного календаря

Залитый ласковым весенним солнечным светом мир природы переполняет жизненная сила. Это говорит о приходе красочного сезона Сэймэй, «Чистота и яркость»

Сезон Сэймэй, «Чистота и яркость» – это время самого разгара весны, и все растения и животные как будто сияют под лучами солнца. Этот сезон начинается примерно 5 апреля по современному календарю. В сборнике «Календарный справочник» (Коёми бинран, 1787), поясняющем традиционный календарь, поясняют, что название этого времени года происходит от древнего выражения сэйдзё мэйкэцу, описывающей состояние, когда всё сияет чистотой и яркими цветами. Расцветают сакура, магнолия лилиецветная, кизил, поют птицы, дует свежий ветерок.

В этой статье мы рассмотрим события и природные явления в период примерно с 5 по 19 апреля.

Ханаикада (плоты из лепестков сакуры)

Опавшие лепестки сакуры иногда падают в пруды и реки, где они собираются в своеобразные «плоты». Ханаикада, «цветочный плот» – это также киго, «сезонное слово», поэтически указывающее на позднюю весну, оно используется в хайку и в чайной церемонии. Ров Тидоригафути вокруг императорского дворца в Токио и внешний ров замка Хиросаки в префектуре Аомори славятся своими ханаикада.



Ханаикада во рву замка Хиросаки во время праздника сакуры (© Pixta)

Ханамидзуки (цветение кизила)

Цветущий кизил впервые попал в Токио из Вашингтона, округ Колумбия, в качестве ответного подарка после того, как городские власти Токио отправили в Вашингтон саженцы сакуры в 1912 году. Деревья кизила, произрастающего в Северной Америке, были посажены в парке Хибия в Токио, а затем распространились по всей Японии. Они начинают цвести после окончания сезона цветения сакуры.



Цветущий кизил (© Pixta)

Ханамацури (Праздник цветов, 8 апреля)

Ханамацури (Праздник цветов) – распространённое в Японии название Дня рождения Будды, также имеющего японское название Камбуцуэ. В храмах устанавливают маленькие статуи Будды, украшенные цветами, а верующие поливают их изготавливаемым из гортензии «сладким чаем» аматя, что символизирует первое омовение Будды.



«Цветочный праздник» Ханамацури, День рождения Будды (© Pixta)

Сиохигари (сбор моллюсков)

В дни великих приливов во время отлива люди ходят на обширные пляжи, чтобы собрать моллюсков асари и хамагури, выкапывая их железными граблями. Это развлечение особенно популярно среди семей с детьми.

В это время года дневные приливы и отливы больше, благодаря чему в это время хорошо собирать моллюсков. Сезон лучших асари приходится на весну и осень, поэтому они в это время сочные и ароматные. Они очень вкусны, если приготовить их на пару с сакэ, или с рисом, или в спагетти alle vongole – только нужно помнить, что перед приготовлением моллюсков их следует замочить в солёной воде, чтобы они избавились от песка.



Семьи на отдыхе собирают моллюсков на пляже (слева, © Photo Library); спагетти alle vongole (© Pixta)

Хацугацуо (первый тунец-бонито)

Японцы начали есть кацуо (тунца-бонито) в сыром виде в период Эдо (1603-1868). Сезон этой рыбы наступает дважды в год – с весны по лето, когда тунца называют хацугацуо (первый кацуо), и осенью, он тогда называется модоригацуо (возвращающийся кацуо). Хацугацуо отличает особый вкус свежей рыбы, поэтому он прекрасно подходит для татаки – этот способ приготовления заключается в лёгком обжаривании на сильном огне. Обжаривать его когда-то начали, вероятно, для предотвращения пищевого отравления. На протяжении столетий кацуо также сушили, а затем строгали для получения кацуобуси, основного ингредиента бульона для супа даси, широко используемого в японской кухне.



Кацуо (бонито, слева) и обжаренный кацуо татаки, который подают с соевым соусом, чесноком и луком нэги (© Pixta)

Ласточки

Ласточки прилетают в Японию в апреле, зиму они проводят в более тёплых странах далеко на юге. Говорят, что они строят гнёзда рядом с людьми для защиты от хищников. В Японии существует поверье, что гнёзда ласточек – к счастью, и если поселившиеся на доме ласточки сулят процветание в делах и долгое существование рода.



Гнездо ласточки на доме (© Pixta)

Одуванчики

Одуванчики – выносливые цветы, они часто прорастают сквозь трещины в бетоне. В Японии есть и местные, и иностранные сорта. Для японских одуванчиков необходимо опыление пчёлами или другими насекомыми, они цветут только с марта по май.



Японские одуванчики (© Pixta)

Хацунидзи (первая радуга)

Хацунидзи, «первая радуга» – это первая радуга, наблюдаемая весной. Хацунидзи – «сезонное слово» киго, используемое в культуре в связи с весной, хотя просто нидзи, «радуга» – это летнеее киго.



Радуга над районом Минатомирай в Йокогаме (© Pixta)

Удо и спаржа

Это сезон популярного дикого овоща удо и спаржи. Удо выращивают с периода Эдо. Верхушки растений часто используют для приготовления тэмпуры, а стебли обжаривают для блюда кимпира, их также можно варить и приправлять горчицей, уксусом и мисо.

Спаржа была завезена в Японию в период Эдо и, как говорят, напоминает удо. Она бывает зеленого, белого и фиолетового цветов.



Удо (слева) и три типа спаржи – зелёная, белая и фиолетовая (© Pixta)

Хотаруика (кальмары-светлячки)

Хотаруика (кальмар-светлячок) длиной от пяти до семи сантиметров имеет биолюминесцентный орган и аизлучает синий свет. Они обитают глубоко в море, на глубине от 200 до 600 метров. Ближе к концу своей жизни они подходят близко к берегу для нереста, вскоре умирают и выбрасываются на берег. В большом количестве они появляются с января по май в заливе Тояма, и это зрелище зарегистрировано как особый природный памятник. Несмотря на их жёсткость, мясо у них мягкое и слегка сладковатое. Хотаруика используют в сасими и маринуют в соевом соусе.



Светящиеся хотаруика в заливе Тояма (слева) и сасими из него (© Pixta)

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси.

Фотография к заголовку: Божья коровка на одуванчике (© Pixta)