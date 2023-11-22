24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Сёсэцу (Малые снега)

24 сезона традиционного японского солнечного календаря

В этот период в северных регионах Японии иногда выпадает снег. Люди достают зимние пальто и отопительные приборы и начинают готовиться к холодам.

Сезон старого солнечного календаря Сёсэцу (Малые снега) начинается примерно 22 ноября по современному календарю. Карта прогноза атмосферного давления Японии характеризуется наличием систем высокого давления на западе и систем низкого давления на востоке. На равнинах гинкго и клёны роняют листья, устилающие землю ярким осенним ковром.

В традиционном календаре двенадцатый месяц назывался сивасу, то есть месяц, когда «священники бегают», готовясь к возглашению сутр в конце года.

В этой статье мы рассмотрим основные события и природные явления в период примерно с 22 ноября по 6 декабря.

Кадзахана (Цветы ветра)

Кадзахана, «цветы ветра», – это слово, описывающее снег, который приносит ветер в ясное утро. В японской культуре это одно из сезонных слов для обозначения зимы.



Кадзахана в японской буковой роще (© Pixta)

Праздник Ниинамэсай и День благодарности труду (23 ноября)

Ниинамэсай – обряд, во время которого император совершает церемониальное подношение божествам собранным рисом, после чего ест сам, чтобы выразить благодарность и помолиться за богатый урожай в следующем году. Церемонии проводятся как при императорском дворе, так и в святилищах по всей Японии.

Ниинамэсай традиционно проводился во время зимнего солнцестояния (около 22 декабря), но с момента принятия солнечного календаря в 1872 году он проводится 23 ноября, и с 1948 года это один из национальных праздников – День благодарности труду.



Новый урожай в святилище Мэйдзи дзингу в Токио (© Pixta)

День японской кухни (васёку), 24 ноября

Washoku Japan, национальная организация по популяризации японской кухни (васёку) и кулинарной культуры, объявила 24 ноября Днем васёку. В декабре 2013 года ЮНЕСКО включила васёку, «традиционную культуру питания японцев», в свой список Нематериального культурного наследия человечества. Washoku Japan выделяет четыре важные характеристики японской кухни: особое внимание к разнообразию свежих ингредиентов и присущим им вкусам; питательный баланс, основанный на супе, рисе и трёх блюдах, для поддержания здорового образа жизни; выражение красоты природы и смены времён года; тесная связь с событиями годового цикла, такими как Новый год.



Типичная японская еда, состоящая из супа, риса и трёх блюд (© Pixta)

Утки-мандаринки

Утки-мандаринки издавна считались символом счастливой супружеской пары, о чем свидетельствует выражение осидори фуфу (семейная пара мандаринок). В период размножения с зимы до начала лета у самцов появляется ярко-оранжевое оперение. В остальное время года они выглядят неброско, как и самки. Пара остаётся вместе недолго – как только утка откладывает яйца, самец уходит на поиски другой партнёрши. Однако до того, как утка откладывает яйца, самец остаётся с ней, чтобы отбиваться от других самцов. Говорят, что именно такое поведение стало причиной того, что уток считают воплощением счастливой пары.



Утки-мандаринки (© Pixta)

Ночной праздник Титибу (2-3 декабря)

Этот ежегодный праздник проводится в главном святилище города Титибу, расположенного на западе префектуры Сайтама. Он входит в число трёх крупнейших праздников священных повозок в Японии наряду с праздником Гион в Киото и праздником Хидатакаяма в префектуре Гифу. Бдение накануне праздника проводится 2 декабря, а главное мероприятие проходит в следующий день.

Во время праздника, история которого насчитывает более 300 лет, по городу везут шесть огромных платформ. На двух платформах изображено касабоко – декоративная комбинация алебарды и «зонтика» из фонарей. Танцы, исполняемые на платформах во время праздника, признаны в Японии важным нематериальным достоянием народной культуры. Главной достопримечательностью мероприятия является фейерверк, который является кульминационным моментом праздника.



Платформы даси и фейерверк во время праздника Титибу (© Pixta)

Нэнгадзё, новогодние открытки

Примерно в это же время в магазинах на видном месте выставляются нэнгадзё, новогодние открытки, поскольку люди готовятся к новогодним мероприятиям. Традиция обмена такими приветствиями восходит к периоду Хэйан (794-1192). Поэт и учёный Фудзивара-но Акихира (987-1066) в своё время написал серию образцов текстов для использования в нэнгадзё, сохранились также примеры новогодних поздравлений, написанных самураями в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568). Практика обмена новогодними поздравлениями получила распространение в период Эдо (1603-1868) с появлением «быстроногих» курьеров хикяку. В последнее время с каждым годом посылают всё меньше открыток, поскольку люди переходят на поздравления онлайн.

Если в течение года в семье произошла смерть, люди отправляют мотю-хагаки, «открытки с сообщением о трауре», с просьбой воздержаться от отправки им праздничных нэнгадзё в этом году. Их рассылают задолго до Нового года, обычно в ноябре или начале декабря.



Новогодние открытки (слева) и траурные открытки мотю-хагаки (© Pixta)

Химические грелки кайро

С конца периода Хэйан до начала периода Эдо люди нагревали в жаровнях небольшие камни и заворачивали их в шёлковую вату или ткань, чтобы иметь при себе дополнительный источник тепла. Сегодня в этих целях используют одноразовые химические грелки кайро, которые бывают самых разных форм и размеров.



Одноразовая химическая грелка кайро (© Pixta)

Красные ягоды как зимнее украшение

С приближением Нового года многие магазины выставляют у входа ветви с ярко-красными ягодами. Красные ягоды, символизирующие процветание, особенно ярко выглядят на фоне зимних пейзажей и призваны привлекать удачу. Их японские названия часто указывают на обилие ягод на каждом кусте, наиболее плодовитыми из них является нантэн (нандина, Nandina domestica), за ним следуют манрё, «10 000 рё» (снежноягодник), сэнрё, «1000 рё» (Sarcandra_glabra), хякурё, «100 рё» (японский падуб), дзюрё, «10 рё» (Ardisia escallonioides) и итирё, «1 рё» (индийский дамнакантус). Последний описан в древней поэтической антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю). Каждое из этих растений считается хорошим новогодним украшением.



Слева – нантэн (нандина, Nandina domestica), справа – манрё (снежноягодник) (© Pixta)



Слева – сэнрё (Sarcandra_glabra), справа – хякурё (японский падуб) (© Pixta)



Слева – дзюрё (Ardisia escallonioides), справа – итирё (индийский дамнакантус) (© Pixta)

Микан (мандарины)

Микан – это мандарины сорта сацума, они легко чистятся и богаты витамином С. Считается, что они были привезены из Китая в начале периода Эдо. Они также популярны в других странах, где их иногда называют сацума. Также говорят, что в начале периода Мэйдзи (1868-1912) жена члена американской дипломатической миссии в Японии получила саженцы микан в провинции Сацума (современная префектура Кагосима), благодаря чему фрукт получил именно это название.



Легко чистящиеся мандарины микан (© Pixta)

Треска

Тихоокеанская треска и минтай – это две разновидности трески, вылавливаемые в прибрежных водах Японии. Поскольку тихоокеанская треска имеет более насыщенный вкус умами, её часто используют в блюдах набэмоно, готовят ницукэ с соевым соусом и сладким сакэ мирин, жарят во французском стиле (менье), едят и панированную рыбу. У минтая водянистая мякоть, поэтому его используют в отварных рыбных пастах, таких как камабоко и тикува. Икру минтая солят и готовят тарако. Это блюдо часто подают на Новый год, поскольку оно ассоциируется с удачей.



Филе тихоокеанской трески (слева) и тикува из минтая (© Pixta)



Рис, приготовленный на пару, с солёной икрой минтая тарако (© Pixta)

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси

Фотография к заголовку: Увядшие листья сакуры (© Pixta)