Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам (14): Татхагата Шакьямуни в монастыре Муродзи

Очарование японской буддийской скульптуры

Статуя Татхагаты Шакьямуни (Сяка нёрай), стоящая в Кондо, Золотом павильоне монастыря Муродзи, имеет статус национального достояния. Объёмная фигура, стоящая на фоне ярко раскрашенного нимба, создаёт атмосферу умиротворения и покоя.

От лица Будды, исполненного умиротворения, сложно отвести взгляд.

Это «срединная статуя Татхагаты Шакьямуни (Сяка нёрай)», стоящая в павильоне Кондо монастыря Муродзи (город Уда, префектура Нара). Перед воротами монастыря, находящегося в долине в глубине гор, есть каменная стела с надписью Нёнин коя муродзи, «Гора Коя для женщин, монастырь Муродзи». Дело в том, что монастырь на горе Коя, главный монастырь школы Сингон, закрыт для женщин, а Муродзи женщинам разрешили посещать ещё с периода Камакура (1192-1333). И в наши дни женщины составляют около 80% паломников.

Говорят, что монастырь Муродзи основал Эн-но Одзуну, основатель культа Сюгэндо, в 10 году Тэмму (681), то есть в период Асука (538-710). В конце периода Нара (710-794) настоятели разных монастырей молились здесь об исцелении от болезни принца Ямабэ (впоследствии императора Камму). Принц выздоровел, и в награду Кэнкэй, настоятель монастыря Кофукудзи, получил императорское повеление о постройке монастырских зданий, которой занялся Сюэн, его ученик. Таким образом, изначально это был филиал монастыря Кофукудзи буддийской школы Хоссо.

В период Хэйан (794-1192) в монастырь поступил Синтай, ученик Кукая, поддерживавшего близкую дружбу с Сюэном. В монастыре появляются Кандзёдо – Павильон Острижения главы (нынешний Хондо, Главный павильон), где проводились ритуалы эзотерического буддизма Сингон, и павильон Миэйдо, где почитается Кукай, основатель этой буддийской школы. В период Эдо он превратился в место практики культа гор, его эзотерический характер стал ещё более выраженным, и он превратился в монастырь школы Сингон.

Главная статуя храма, Татхагата Шакьямуни (Сяка нёрай), имеет спокойное выражение лица, а Будда изображён одетым в лёгкие одежды. Статуя была создана в начале периода Хэйан и сделана из цельного куска древесины кая (Торрея орехоносная). Складки одежды (эмон) собраны в концентрические круги вокруг колен. В то время при изображении одежды общепринятым был стиль хомпа, «волны под ветром», в котором перемежались крупные и мелкие складки, но в этой статуе использован особый стиль монастыря Муродзи рэмпа, «рябь на воде», где на одну крупную складку приходится две мелкие, что создаёт более гладкую, нежную текстуру и ощущение объёма.

Нимб, изображающий свет, который испускает тело Будды, часто украшают узорной резьбой. В данном случае из срощенных вдоль досок длиной более 2 метров сделан «дощатый нимб» (ита кохай) с изображениями лотосов, семи вариаций будды Якуси нёрай (Бхайшаджьягуру) и т. д., вся композиция в целом напоминает мандалу.

Согласно храмовым преданиям, это статуя Татхагаты Шакьямуни, но в литературе говорится, что эта статуя изначально была создана как вариант Будды врачевания Якуси нёрай без якко, горшка с лекарством. На это указывает и история монастыря, связанная с излечением принца от болезни, и установленные тут же статуи Двенадцати божественных военачальников, которые обычно сопровождают Якуси нёрай.

Статуя Татхагаты Шакьямуни

Высота: 234,8 см

234,8 см Время создания: начало периода Хэйан

начало периода Хэйан Местонахождение: монастырь Муродзи

монастырь Муродзи Характеристика: национальное достояние «Стоящая деревянная статуя Сяка нёрай (размещена в Золотом павильоне, Кондо)»

Фотография к заголовку: Статуя Татхагаты Шакьямуни, срединное изображение храма, монастырь Муродзи

Фотографии: Муда Томохиро