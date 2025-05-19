Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: статуя Дзодзётэн (Вирудхака) в монастыре Таймадэра

Очарование японской буддийской скульптуры

Дзодзётэн (Вирудхака) в монастыре Таймадэра в префектуре Нара имеет древние черты, характерные для континентальной скульптуры. В тихом храме можно ощутить присутствие духа божества-хранителя.

Выражение лица статуи спокойное, но глубоко внутри чувствуется сильный воинственный дух.

Статуя Дзодзётэна находится в главном павильоне монастыря Таймадэра (город Кацураги, префектура Нара). Дзодзётэн (Вирудхака) – один из Четырёх Небесных царей, то есть божеств-хранителей, которые защищают четыре стороны света. Это божество отвечает за защиту южного направления. Лицо обрамляет густая борода, и облик божества несколько экзотичен, напоминая воина, охраняющего западные районы Китая. Форма доспехов древнее, чем у династии Тан (618-907) в Китае, и Дзодзётэн напоминает китайские буддийские статуи династии Суй (581-619) или Южных и Северных династий (439-589). Божество стоит прямо, вытянув правую руку вперёд, а в левой руке держит копьё. Несмотря на спокойный вид, чувствуется решимость не позволить никому пройти дальше этого места.

Фотограф Муда Томохиро говорит, что он с раннего детства часто вместе с дедом посещал монастырь Таймадэра, расположенный недалеко от места его рождения. Он до сих пор отчётливо помнит, как статуя Дзодзётэна как будто парила в темноте, освещённая мягким светом, проникавшим через решётку южной двери в сумрак помещения.

Считается, что монастырь Таймадэра был основан в 612 году, в 20-й год правления императрицы Суйко, принцем Мароко, младшим братом принца Сётоку. Позднее внук принца, Тайма-но Куними, сыгравший важную роль в подавлении мятежа годов Дзинсин (672), перенёс монастырь к восточному подножью горы Нидзё, которая находится на границе префектур Нара и Осака, и он стал называться Таймадэра.

В период Асука (538-710) главным павильоном был Кондо, Золотой павильон, где находилась статуя Будды Мироку (Майтрея, национальное достояние). В Мандарадо, Павильоне Мандалы, хранилась Мандала Тайма, изображающая Чистую Землю будды Амида, которую, согласно легенде, соткала Тюдзё-химэ – аристократка периода Нара (710-794), ставшая монахиней в этом монастыре. В конце периода Хэйан с распространением представлений о наступлении эпохи Конца Закона мандала стала привлекать особое внимание паломников, и Павильон Мандалы (национальное достояние) был переоборудован в главный павильон монастыря. С Тюдзё-химэ связано немало легенд, в том числе говорят, что став монахиней и соткав мандалу,она отправилась в Чистую Землю в возрасте 29 лет. Она также появляется в пьесах театров Но и Дзёрури.

Сидящий Будда Майтрейя – старейшая глиняная статуя в Японии, она является ярким примером скульптуры второй половины периода Асука (период Хакухо). Четыре статуи Небесных царей признаны важными культурными ценностями национального значения. Они являются старейшими в Японии статуями, выполненными в технике сухого лака, кансицу, при которой поверхность во много слоёв покрывают лаком, смешанным с древесной пылью, и льняной тканью. Только статуя Тамонтэн (Вайшравана) была создана позднее, в период Камакура (1192-1333).

Статуи из лака, такие как статуя Ашура в монастыре Кофукудзи и т. п., производились в больших количествах с периода Нара (периода Тэмпё в периодизации истории культуры), но эти были одними из первых. Материалы и техника изготовления статуи Дзодзётэн и главного изображения храма, Будды Майтрейи, различаются, и можно предположить, что они были привезены из разных мест. Это вторые по древности статуи среди изображений Четырёх Небесных царей (кроме Тамонтэн), и, согласно храмовой легенде, они были привезены из страны Пэкче на Корейском полуострове. Самыми древними считаются Четыре Небесных царя в Кондо, Золотом павильоне, монастыря Хорюдзи.

Статуя Небесного царя Дзодзётэн (Вирудхака)

Высота: 2,19 метра

2,19 метра Время создания: вторая половина периода Асука (период Хакухо)

вторая половина периода Асука (период Хакухо) Местонахождение: монастырь Таймадэра

монастырь Таймадэра Характеристика: Важное культурное достояние

Фотография к заголовку: Статуя Дзодзётэн в монастыре Таймадэра

Фотографии: Муда Томохиро