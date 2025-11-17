Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: статуя бодхисаттвы Мироку (Майтрея) в монастыре Муродзи

Очарование японской буддийской скульптуры

Это старейшая статуя бодхисаттвы в монастыре Муродзи. Вся статуя целиком, включая руки, одеяния и атрибуты, вырезана из цельного куска дерева. Сосредоточенное лицо статуи напоминает лицо младенца, взгляд которого устремлён в будущее, и облик бодхисаттвы вызывает желание сложить руки в молитве.

Статуя бодхисаттвы Мироку (Майтрея) с ее невинным выражением лица является главным изображением павильона Мироку (важное культурное наследие) в монастыре Муродзи, расположенном на северном берегу реки Муро, которая протекает к северо-востоку от города Нара, на границе с префектурой Миэ.

Согласно буддийской традиции, бодхисаттва Майтрея занимается буддийской практикой на небесах Тушита (яп. Тосоцутэн), в обители богов, и явится на Землю через 5,67 миллиарда лет, в тёмные века, когда пройдёт много времени с успения Шакьямуни и учение Будды будет утеряно, чтобы стать новым Татхагатой и спасать людей. Представления о нём пришли в Японию в период Асука (538-710), а вера в его Чистую Землю приобрела популярность в период Хэйан (794-1192) и была ассимилирована мистическим культом сюгэндо.

Вначале в Японии его изображали сидящим в позе полулотоса, с одной ногой, закинутой на другую. Бодхисаттва Мироку прикладывает одну руку к щеке, размышляя о спасении всех живых существ. После периода Хэйан под влиянием эзотерического буддизма его стали изображать как сидящим, так и стоящим, что затрудняло различение статуй Мироку от других буддийских изображений. Эта статуя стоящего бодхисаттвы долгое время находилась в посвящённом Мироку павильоне монастыря, и потому считается, что это действительно изображение Мироку.

Сандаловое дерево, с его благоухающим ароматом и изысканной текстурой, с древних времён почиталось как священное дерево и служило основным материалом для буддийских статуй и алтарных украшений. Те буддийские статуи, которые не раскрашивали, чтобы максимально подчеркнуть красоту текстуры и аромат древесины, в Японии называли дандзо, «сандаловые статуи», и многие из них попали в Японию из-за рубежа. Сандал, произрастающий в тропиках, в Японии не встречался, но в период Нара (710-794) многие буддийские статуи в стиле дандзо стали изготавливать из кипарисовика хиноки и торреи кая, древесина которых напоминает сандал.

Эта статуя с минимальным использованием цвета, у которой выкрашены синим волосы, глаза нарисованы тушью и губы покрыты киноварью, а остальная поверхность оставлена нетронутой, является типичным образцом скульптуры в стиле дандзо. Техника изготовления, при которой руки, украшения и одеяния также вырезаны из того же материала, что и сама статуя, позволяет предположить, что она была создана между концом VIII и началом IX веков. Это самая старая буддийская статуя в монастыре Муродзи.

Фотограф Муда Томохиро говорит: «Меня поражает изящество изображения плавно перетекающих складок одеяния, обёрнутого вокруг талии. Трудно поверить, что настолько изящная буддийская статуя была вырезана руками человека, жившего более 1200 лет назад. Для скульптора, создавшего Будду будущего, сам процесс создания скульптуры, должно быть, сопровождался искренней молитвой о будущем».

Хотя эта статуя выполнена не из сандала, она создаёт впечатление, как будто она и сейчас издаёт благородный аромат.

Статуя бодхисаттвы Мироку (Майтрея)

Высота: 0,94 м

0,94 м Время создания: период Хэйан (794-1192)

период Хэйан (794-1192) Местонахождение: монастырь Муродзи

монастырь Муродзи Характеристика: Важное культурное наследие «Деревянная статуя бодхисаттвы Мироку»

Фотография к заголовку: Статуя бодхисаттвы Мироку в монастыре Муродзи

Фотографии: Муда Томохиро