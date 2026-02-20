Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: статуя бодхисаттвы Хатиман в монастыре Тодайдзи

Очарование японской буддийской скульптуры

Скульптор Кайкэй создал свой шедевр, изобразив бодхисаттву Хатиман в образе монаха с обритой головой – это прекрасный пример синкретизма синтоистских верований и буддизма.

Статуя божества-бодхисаттвы Хатиман в образе монаха поражает своей реалистичностью. Эта «скрытая» буддийская статуя находится в монастыре Тодайдзи.

Эту скульптуру в первом году Кэннин (1201) заказал святой Тёгэн, который занимался восстановлением монастыря Тодайдзи, разрушенного пожаром, устроенным родом Тайра. Статую создал Кайкэй, ведущий буддийский скульптор школы Кэй, совместно с Ункэем.

Монастырь Тодайдзи и божество Хатиман связаны особыми узами. Император Сёму (правил в 724-749 гг.), набожный буддист, молился о мире и процветании Японии через силу Будды, и кульминацией его усилий было строительство Великого Будды в монастыре Тодайдзи. Когда приступили к беспрецедентно масштабному проекту отливки огромной статуи, оракул Хатимана передал слова божества: «Я возглавлю богов неба и земли и обеспечу завершение строительства Великого Будды», и в конце концов статуя Великого Будды была завершена. Так древний японский культ божества Хатиман слился с буддизмом, ему стали поклоняться как императорскому предку и божеству-хранителю государства.

Когда храм Тодайдзи был восстановлен, монах Тёгэн попросил передать ему картину с изображением Хатимана, которую предположительно написал монах Кукай (Кобо Дайси, 774-835), в качестве священного объекта поклонения для святилища Тодайдзи Хатимангу (сейчас – святилище Тамукэяма Хатимангу). Однако картина оказалась в руках Монгаку, буддийского монаха школы Сингон из храма Дзингодзи, и Тёгэн был вынужден заказать Кайкэю статую божества в стиле картины Кукая, которая являлась предметом спора.

Хотя картина кисти Кукая с изображением Хатимана утрачена, другое изображение Кукая, написанное в конце периода Камакура и в настоящее время хранящееся в храме Дзинго-дзи, как говорят, имеет много общего с первоначальной картиной. Считается, что оно, как и статуя в Тодайдзи, основаны на картине Кукая.

Статуя выполнена из дерева кипарисовика хиноки методом ёсэги-дзукури, при которой она изготавливается по частям, которые затем соединяются вместе. Она стоит в самой глубине святилища и исключительно хорошо сохранилась. Морщины на лице и задумчивое выражение переданы очень реалистично. Одежда, украшенная парчовым узором, создающим иллюзию объёма за счёт сочетания различных цветовых оттенков, передаёт мягкую текстуру ткани и в полной мере демонстрирует удивительное мастерство Кайкэя.

Основание статуи снабжено железными креплениями, и существует предположение, что изначально статуя с их помощью была подвешена к потолку. Если это так, то это было впечатляющим зрелищем – парящая в воздухе в тускло освещённом зале статуя, созерцающая все живые существа и дарующая божественные пророчества. Статуя является молчаливым свидетелем терпимости древней японской веры, в которой боги и будды мирно уживались в одной стране.

«Меня поразило, насколько яркими остались цвета даже спустя более 800 лет, – говорит фотограф Томохиро Муцуда. – Благодаря тому, что я смог сфотографировать статую при естественном освещении, я думаю, мне удалось передать тонкую выразительность, к которой стремился Кайкэй – например, при помощи нанесения тонкого слоя золотой фольги поверх золотой краски».

Статуя бодхисаттвы Хатиман

Высота: 0,87 м

0,87 м Время создания: период Камакура (1192-1333)

период Камакура (1192-1333) Местонахождение: монастырь Тодайдзи

монастырь Тодайдзи Характеристика: Национальное достояние «Деревянная статуя бодхисаттвы Хатиман в образе монаха»

Национальное достояние «Деревянная статуя бодхисаттвы Хатиман в образе монаха» Примечание: это «скрытая статуя», и её можно увидеть только 5 октября, во время праздника Тэгаиэ в святилище Тамукэяма Хатиман

Фотография к заголовку: Статуя Хатимана в образе монаха

Фотографии: Муда Томохиро