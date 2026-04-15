Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: статуя новорожденного Будды в монастыре Тодайдзи

Очарование японской буддийской скульптуры

Статуя новорожденного Будды в монастыре Тодайдзи – единственная статуя этого типа, признанная национальным достоянием. Будда излучает ауру человека, рождённого для спасения мира.

8 апреля в Японии отмечают день рождения Сиддхартхи Гаутамы, основателя буддизма. По всей стране в храмах проводятся красочные Ханамацури, «Праздники цветов», или Камбуцуэ, «Собрания поливания (чаем статуи) Будды». Суть этих церемоний состоит в праздновании рождения будды Шакьямуни. Согласно легенде, родившийся из правого бока царицы Майи Будда прошёл семь шагов, указал правой рукой на небо, а левой – на землю, и провозгласил, что он – единственный достойный почитания на Небе и под Небом, то есть самое ценное, что есть в мире. Церемония Камбуцуэ проводится с периода Асука (538-710), но считается, что обычай поливать Будду сладким чаем в честь его рождения получил широкое распространение позднее, в период Эдо (1603-1868), и сохранился до сих пор.

В монастыре Тодайдзи эта церемония называется Буссёэ, «Собрание по случаю рождения Будды», и перед Дайбуцудэн, павильоном Великого Будды, воздвигается святилище, украшенное разноцветными камелиями и пиерисом японским, где размещают статую новорожденного Будды. Однако, чтобы не подвергать излишнему воздействию национальное достояние, в этом случае используют копию, которую и поливают сладким чаем. Оригинал, вместе с позолоченной бронзовой чашей для поливания чаем, хранится в музее Тодайдзи.

Прищуренные глаза и радостное выражение лица, пухлые щёки и руки искусно передают облик новорожденного младенца. При этом голова украшена спиральными пучками волос рахоцу, напоминающими улиток, которые считаются признаком просветлённого, и придают лицу безмятежный и спокойный вид.

Хотя это произведение считается шедевром искусства годов Тэмпё (710-783), в исторических документах нет никаких сведений о его создании, и личность скульптора остаётся неизвестной. Существует сходство в выражении лица и изображении тела между этой скульптурой и изображением бодхисаттвы Ондзё на восьмиугольном фонаре, который, как считается, был установлен в 4 году Тэмпё-Сёхо (752) для освещения Великого Будды Махавайрочана, и достаточно обоснованной выглядит предположение, что новорожденный Будда также был создан примерно в то же время.



На четырёх сторонах восьмиугольного фонаря расположены рельефные изображения бодхисаттв-музыкантов, играющих на различных инструментах, таких как поперечные и продольные флейты

Однако при виде этой статуи новорожденного Будды невольно думается, что не так уж важно, кто и когда её создал. Её безмятежный взгляд выходит за рамки времени, молчаливо вопрошая людей, живущих здесь и сейчас: «Кто есть Будда?», и это глубоко трогает смотрящего.

Как правило, статуи новорожденного Будды небольшие, и самая старая из таких сохранившихся в Японии статуй, хранящаяся в монастыре Сёгэндзи (период Асука), представляет собой бронзовую статуэтку высотой менее 10 сантиметров. Эта же статуя с её высотой 47,5 сантиметров является самой крупной древней статуей такого типа в Японии. Фотограф Муда Томохиро говорит: «Она производит совершенно иное впечатление, чем другие статуи новорожденного Будды, которые подчёркивают детскую невинность и миловидность. Её внешний вид как будто излучает уверенность – младенец как будто верит, что родился, чтобы спасти мир».

Статуя новорожденного Будды

Высота: 47,5 см

47,5 см Время создания: период Нара

Местонахождение: монастырь Тодайдзи

монастырь Тодайдзи Характеристика: Национальное достояние (Бронзовая статуя новорожденного Будды)

