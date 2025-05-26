Кацусика Хокусай: художник укиё-э, покоривший мир утончёнными и смелыми композициями

Мастера японской живописи и их шедевры

Кацусика Хокусай – автор гравюры «Большая волна в Канагаве», которая считается самой известной картиной в мире. Здесь мы познакомим вас с жизнью несгибаемого энтузиаста живописи, который рисовал портреты актёров, изображения красавиц, иллюстрации к романам, открывая новые горизонты в живописи и продолжая совершенствовать свои навыки до конца своей долгой жизни.

Послесловие к иллюстрированной книге «Сто видов горы Фудзи», опубликованной, когда Кацусике Хокусаю (1760-1849) было 75 лет, известно тем, что раскрывает его дух как художника.

У меня с шести лет появилась привычка копировать формы вещей, к пятидесяти годам я выпустил в мир множество картин, но то, что я рисовал до семидесяти лет, ничего не стоит. К семидесяти трём годам я уже немного разбираюсь в скелетах птиц, животных, насекомых, рыб и жизни растений. Так что к 86 годам я научусь лучше рисовать, к 90 годам овладею секретами искусства, к 100 годам достигну уровня божественного мастерства, а к 110 годам каждая точка и линия будут казаться живыми.

Как показывает эта цитата, он никогда не довольствовался тем состоянием, в котором пребывал на данный момент, и всегда искал новое, стремясь достичь ещё больших высот в живописи.

Ученик популярного художника укиё-э

Карьера Хокусая как художника укиё-э началась в 8 году Анъэй (1779), когда ему было около 20 лет. Он стал учеником Кацукавы Сюнсё, прославившегося своими портретами актёров театра Кабуки, и под псевдонимом «Сюнро» работал в основном в жанре портретов актёров. Многие из его картин с изображением актёров сохранились до наших дней, в том числе работа 3-го года Кансэй (1791), изображающая Итикаву Эбидзо и Сакату Хангоро на сцене, которая свидетельствует о его высоком уровне мастерства в изображении портретов. Судя по всему, начало его карьеры как художника укиё-э было вполне успешным.



«Итикава Эбидзо в роли бандита, который на самом деле – святой Монгаку» (слева) и «Саката Хангоро III в роли странствующего монаха, который на самом деле – Тиндзэй Хатиро Тамэтомо». Работы периода, когда Хокусай пользовался псевдонимом «Сюнро» (справа: Токийский национальный музей, источник: ColBase, слева: музей Метрополитен)

Начало работы в жанре, который Хокусай довёл до совершенства

После смерти его учителя Сюнсё в 4 году Кансэй (1792) его положение в школе Кацукава, вероятно, пошатнулось. Согласно довольно убедительной теории, это произошло из-за разногласий между ним и Сюнко, первым учеником Сюнсё, и в 6 году Кансэй (1794) он принял имя «Таварая Сори» как художник другой школы. Обычной деятельностью художников укиё-э было рисование широко продававшихся многоцветных гравюр нисики-э, «парчовых картин», но Хокусай энергично создавал календари и описания событий, которые люди раздавали знакомым в начале года. Эти не выпускавшиеся в продажу единичные гравюры назывались суримоно, они тоже были ксилографическими, но в них использовались более мягкие и нежные цвета, чем в нисики-э, и работы Хокусая хорошо соответствовали спросу на такие гравюры. Примерно тогда же, когда он начал использовать псевдоним «Сори», он также стал иллюстрировать книги с «безумными стихами» кёка. В это время выпускались кёка эхон, иллюстрированные сборники кёка, для которых была характерна тонкость и изящество исполнения. Хокусай стал ведущим художником в этих двух жанрах, и они с конца XVIII века вышли на высокий уровень художественного совершенства.



«Прогулка за городом» (Дэнъэн кораку) из иллюстрированного сборника кёка «Отоко тока» (Токийский национальный музей, источник: ColBase)

Портреты красавиц очаровывают жителей Эдо

В 10 году Кансэй (1798) он передал художественное имя «Сори» своему ученику и начал использовать имя «Хокусай» в качестве своего основного творческого имени. В течение примерно 10 лет с момента окончания периода его творчества под псевдонимом Сори и до смены имени на Хокусай, он разработал стиль бидзинга, «изображений красавиц», представляющий стройных, высоких, гибких и грациозных женщин, и этот стиль принёс ему огромную популярность. В юмористической книге «Изящные слова об искусстве» (Тайто кэйго), опубликованной в 12 году Кансэй (1800), когда ещё работал Китагава Утамаро, признанный мастер бидзинга, Хокусая уже восхваляют как искусного художника этого жанра и ставят в один ряд с популярным писателем того времени Санто Кёдэном. «Изображения красавиц» Хокусая этого периода сейчас называют сорифу бидзин, «красавицы в стиле Сори», а написанные в этом стиле картины кистью в наши дни высоко ценят.



«Две красавицы» (Музей искусств MOA)

Высокая оценка от сурового писателя

В то время были популярны «книги для чтения» ёмихон, которые писали в том числе такие известные авторы, как Кёкутэй Бакин. Ёмихон – разновидность романа, литературный жанр характеризующийся ярко выраженным повествовательным характером, однако немалую роль в увеличении продаж играли и иллюстрации. Хокусай стал выдающимся иллюстратором этого жанра, используя плотные композиции, гармонирующие с «жёстким» текстом, в котором используются китайские иероглифы. Его манера рисования отличалась динамичным характером, напоминая современные комиксы типа гэкига, он также умело применял изображение тьмы для создания страшных сцен. Бакин был известен тем, что не стеснялся в выражениях по отношению к другим, но и он высоко оценивал живописное мастерство Хокусая, хотя и упоминал присущий ему дух противоречия, проявлявшийся в нежелании послушно следовать инструкциям автора текста. Их совместная работа, многотомный роман «Диковинные рассказы о молодом месяце» (Тинсэцу юмихаридзуки) (1807–1811), является одним из шедевров жанра.



Иллюстрация из первой части многотомного издания «Диковинные рассказы о молодом месяце» (Тинсэцу юмихаридзуки) (электронная коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Освоение приёмов западной живописи

Примерно тогда же, когда Хокусай активно иллюстрировал «книги для чтения», он начал также осваивать новые приёмы, пытаясь создавать «гравюры в западном стиле», ксилографически воспроизводящие текстуру и плотность западных гравюр на меди и масляных картин. Испытывая большой интерес к передовым техникам, которые в то время пытались использовать такие художники, как Сиба Кокан и Аодо Дэндзэн, он создал несколько серий гравюр, изображающих пейзажи Эдо и других частей Японии в стиле, который отличался от традиционных гравюр нисики-э, применяя тени и штриховку в стиле медной гравюры и цвета в стиле масляной живописи. Его новаторский стиль, который даже включал горизонтально написанную подпись хираганой, имитирующую западные буквы, хоть и не имел особого коммерческого результата, оказал значительное влияние на пейзажные работы других художников укиё-э того же периода, включая его собственных учеников. При этом такие попытки стали отправной точкой для новой пейзажной гравюры, такой как серия «Тридцать шесть видов горы Фудзи».



Ксилография в западном стиле «Двенадцать святилищ Ёцуя» (Ёцуя дзюнисо, Токийский национальный музей, источник: ColBase)

Творческая многогранность, которая потрясла западных художников

В 12 году Бунка (1815) Хокусай передал имя «Хокусай» своему ученику, а сам взял имя «Тайто». Годом ранее был опубликован первый том «Манги Хокусая», которая сегодня обрела мировую известность. Он содержит наброски самых разных вещей, включая людей, животных, насекомых, рыб и цветы, и был составлен как коллекция примеров для тех, кто учится рисовать. Поскольку Хокусай уже зарекомендовал себя как мастер живописи, книга пользовалась большим спросом, и продолжения публиковались одно за другим. Последний 15-й том был опубликован в 11 году Мэйдзи (1878), примерно через 30 лет после смерти Хокусая. По содержанию некоторые из этих книг больше похожи на сборники утончённых карикатур, чем на руководство по рисованию. Фигуры людей, формы птиц, рыб, насекомых и т. д. ярко отражают своеобразную индивидуальность Хокусая, а оригинальность этих форм очаровывала не только японских, но и западных художников.



«Манга Хокусая» (Хокусай манга), первое издание (коллекция музея Метрополитен)

Обращение к пейзажной живописи после достижения 70-летнего возраста

Около 1 года Тэмпо (1830) Хокусай создал серию пейзажей «Тридцать шесть видов горы Фудзи», в которую вошла и «Большая волна в Канагаве», до сих пор очаровывающая художников по всему миру. Эта серия, изображающая виды горы Фудзи, занимавшей особое место в сердцах жителей Эдо, с разных точек, при разных погодных условиях и в разных композициях, стала бестселлером благодаря ярким цветам и широкому использованию импортного синтетического пигмента «берлинская лазурь», который в то время становился всё более популярным. До этого времени пейзажная живопись была второстепенным жанром в нисики-э по сравнению с портретами актёров и красавиц, и создание серии пейзажей, охватывающей несколько десятков картин, вероятно, было сопряжено с большим риском. Удивительно, что Хокусай (десять лет назад сменивший творческий псевдоним на «Иицу») в 70-летнем возрасте смело решился освоить новый жанр – чувствуется, что художник не собирался почивать на лаврах.



Гравюра «Большая волна в Канагаве» (Канагава-оки нами ура) из серии «Тридцать шесть видов горы Фудзи» (коллекция музея Метрополитен)

Сам Хокусай, воодушевлённый успехом «Тридцати шести видов горы Фудзи», создал серию пейзажных картин на тему водопадов, таких как «Путешествие по водопадам в разных землях» (Сёкоку таки мэгури) и «Удивительный обзор знаменитых мостов в разных землях» (Сёкоку мэйкё киран). Этим жанром стали заниматься и художники школы Утагава, такие как Утагава Куниёси и Утагава Хиросигэ. Успех «Тридцати шести видов горы Фудзи» сыграл решающую роль в становлении жанра пейзажной живописи нисики-э.



Гравюра «Водопад Кирифури на горе Курокамияма в земле Симоцукэ» (Симоцукэ курокамияма кирифури-но таки) из серии «Путешествие по водопадам в разных землях» (Сёкоку таки мэгури; коллекция Кларенса Бэкингема, Чикагский институт искусств)

Занятия творчеством до 90-летнего возраста

В 1830-х годах Хокусай создал серию гравюр нисики-э с изображением цветов и птиц, которые также сыграли важную роль в становлении этого жанра. В 5 году Тэмпо (1834) Хокусай вновь изменил творческий псевдоним и начал пользоваться именем «Мандзи». Вскоре после смены имени он выпустил книгу «Сто видов горы Фудзи», послесловие к которой процитировано в начале статьи. В этой иллюстрированной книге гора Фудзи не просто изображена с разных точек – в ней обыгрываются также легенды и литературные произведения, связанные со священной горой. Для картин характерны смелые композиционные решения, использующие контраст «близкого» и «далёкого», экстремальное увеличение мотива переднего плана с горой Фудзи на заднем плане.



«Фудзи во время праздника Танабата» (Танабата-но фудзи) из первого тома иллюстрированной книги «Сто видов горы Фудзи» (Токийский национальный музей, источник: ColBase)

Эти пейзажи стали источником вдохновения не только для художников укиё-э школы Утагава, но и для европейских художников – под их влиянием созданы, например, гравюры Анри Ривьера и работы по стеклу Эмиля Галле.



Анри Ривьер, «Тридцать шесть видов Эйфелевой башни» (коллекция Музея искусств Хаги, префектура Ямагути, Мемориальный музей Ураками). Коллекция гравюр, запечатлевших Эйфелеву башню, которая строилась ко Всемирной выставке в Париже, с разных ракурсов и с разными композиционными решениями. Серия создана под влиянием «Тридцати шести видов горы Фудзи» Хокусая, а смелая композиция с крупным планом башни указывает на влияние «Ста видов горы Фудзи»

Хокусай, который в послесловии к книге выражает намерение прожить 110 лет, скончался во 2 году Каэй (1849), в возрасте 90 лет (по японскому счёту возраста). Однако известно, что за три года до своей смерти, в возрасте 87 лет, он всё ещё был вполне здоров, и до самого конца сохранял творческий потенциал и художественные способности. Существует ряд шедевров, написанных кистью, которые были созданы в год его смерти. Хокусай часто называл себя «безумным художником», но, возможно, уместнее было бы назвать его «железным художником».

Изображение к заголовку: создано на основе иллюстрации Кэйсая Эйсэна к книге Кимуры Мокуро (цифровая коллекция Национальной парламентской библиотеки)