Тосюсай Сяраку: загадочный художник-новатор, изменивший мир японской гравюры

Мастера японской живописи и их шедевры

Несколько карикатурных портретов актёров, созданные никому не известным художником, произвели огромную сенсацию. Эффектные изображения людей, отражающие их внутреннюю жизнь, продолжают очаровывать мир и сегодня.

Цутая Дзюдзабуро в период кризиса находит новые возможности

В пятую луну 6 года Кансэй (1794) издатель Цутая Дзюдзабуро опубликовал роскошную серию из 28 крупноформатных портретов актёров, в которых для фона был использован чёрный с блёстками порошок биотита. В качестве художника был указан некий Тосюсай Сяраку. Ранее для портретов актёров такой фон не применялся, и нетрудно представить, что такая смелость дизайна вызвала огромную сенсацию.

Жители Эдо любили посещать не только квартал плотских утех Ёсивара – в театральных кварталах тоже ежедневно тратили огромные суммы. Может показаться, что годы Кансэй, когда работал Сяраку, были временем процветания театра Кабуки в Эдо. На самом деле наоборот, экономическое ухудшение после правительственных реформ годов Кансэй, которые проводил старший советник Мацудайра Саданобу, привело к тому, что три официально признанных сёгунатом театральных заведения Кабуки (т. н. Эдо сандза, куда входили Накамурадза, Итимурадза и Моритадза) оказались в тупике. В 6 году Кансэй (1794) они были вынуждены проводить представления во временно лицензированных для проведения представлений помещениях хикаэ-ягура. Однако этот кризис предоставил новые возможности. В то время, когда владельцы театров, чайных домов и спонсоры представлений искали новые способы рекламы театра, а Великий пожар в Ёсиваре в четвёртой луне того же года поставил крест на планах выступлений, связанных с Ёсиварой, Цутая Дзюдзабуро, стремившийся выйти на новый уровень, рискнул – и в результате добился успеха, представив миру новую звезду – Токусая Сяраку.

Однако всего через 10 месяцев после своего дебюта Сяраку внезапно исчез из издательского мира. Он опубликовал более 140 гравюр менее чем за год – это было выдающимся достижением в то время. Можно было бы подумать, что такого талантливого художника легко опознать, но это не так. В период Эдо, когда классовая система была строгой, художники укиё-э не были социально признаны как официальные художники. Гравюры укиё-э, которые были в обиходе у простых людей, назывались сутээ, «бросовые картинки», а художники укиё-э не были признаны собственно художниками официально, их называли гако, «рисовальщики-ремесленники», в отличие от эси, «мастеров картин», занимавшихся «серьёзной» живописью, как, например, гоё-эси, «мастера картин для высоких особ», которые рисовали для представителей сёгунского правительства. Точно так же очень мало мы знаем о жизни Судзуки Харунобу, основателя стиля полихромных гравюр «парчовые картины» нисики-э, и Китагавы Утамаро, который работал тогда же, когда и Сяраку. Похоже, что жизнь художников укиё-э не представляла особого интереса для людей в период Эдо.

Необычайная оригинальность портретных изображений

Работы Сяраку – это не просто портреты актёров. Они изображают актёров в сценическом образе так, что понятно, какой именно эпизод конкретной пьесы изображён в данном случае. Стиль актёрских портретов Сяраку менялся в зависимости от идущих в то время театральных постановок, и их можно в целом разделить на четыре периода.

Первый период представляет собой коллекцию из 28 крупноформатных гравюр нисики-э, основанных на представлениях Кабуки в хикаэ-ягура в пятую луну 6 года Кансэй (1794). Все гравюры выполнены в стиле нисики-э с чёрным фоном, сделанном из порошка биотита, это жанр оокуби-э, «большие головы», то есть они изображают только верхнюю часть тела. Формат – ообан, высотой около 37 см и шириной 25 см. Пять портретов изображают одновременно двух людей на одном листе.



Слева – «Саногава Итимацу III в роли Хакудзин Онаё из квартала Гион-тё». По портрету видно, что это мужчина в женской роли. Справа – «Итикава Эбидзо в роли Такэмуры Саданосин». Гравюра передаёт исполнительское мастерство величайшего актёра того времени (обе гравюры из Токийского национального музея, источник: ColBase)

Портреты оокуби-э обычно выполняли функции фотографий популярных актёров в наши дни, и обычно художники стремились не столько отразить обстановку пьесы, сколько подчеркнуть их красоту, ориентируясь на чувства почитателей. Однако Сяраку не заботился о почитателях актёров, а вместо этого гиперболизировал их характерные черты.

Например, он изображал пару актёров в ключевой сцене пьесы – таковы портреты Оотани Онидзи III в роли Эдобэя и Итикавы Омэдзо I в роли Якко Иппэя, или Оноэ Мацусукэ I в роли Мацуситы Микиносин и Итикава Комадзо III в роли Сиги Дайсити.



«Оотани Онидзи III в роли Эдобэя» (слева) и «Итикава Омэдзо I в роли Якко Иппэя». Эдобэй нападает на Иппэя, чтобы украсть его деньги. Вероятно, Онидзи демонстрировал эту позу перед выступлением, поскольку и другие художники изображали его в этой позе (коллекция Токийского национального музея, Источник: ColBase)



Слева – «Оноэ Мацусукэ I в роли Мацуситы Микиносин» (Токийский национальный музей, источник: ColBase); справа – «Итикава Комадзо III в роли Сиги Дайсити» (коллекция Чикагского института искусств). Дайсити впал в немилость и страдает от нищеты и болезней, тогда как Дайсити насмешливо улыбается

Жесты рук, движения тела, руки, сжимающие меч, растопыренные пальцы – всё это искусно передаёт движения актёров в ходе пьесы и характеристики персонажей. Чёрный фон также эффектно подчёркивает фигуры актёров.

Утрата сильной индивидуальности

Вторая серия, выпущенная в седьмую и восьмую луну 6-го года Кансэй, представляет собой ростовые изображения. Они выполнены в традиционном для таких гравюр продолговатом формате хособан высотой около 33 см и шириной 15 см. Картины нарисованы как продолжающаяся серия из ряда изображений. Гравюры хорошо отражают характерную черту Сяраку – динамичное изображение движений и поз с помощью изгибов линий.

Работы этого периода в крупном формате ообан печатаются с использованием порошка слюды для придания блеска, а их композиции созданы с визуальными эффектами, такими как создание дуги из фигур двух людей, рисование их по одну сторону диагональной линии, вообще композиция основана на кругах и треугольниках. В контрасте со строгим стилем первого периода цвета костюмов персонажей более яркие, чтобы соответствовать белому и жёлтому фону, а также использована более тонкая прорисовка, подчёркивающая визуальные эффекты. Похоже, что Цутая Дзюдзабуро стремился расширить свой рынок, производя в основном недорогие работы продолговатого формата хособан.



«Синодзука Ураэмон зачитывает данные пьесы» (Синодзука ураэмон миякодза кодзё дзу). Рекламное объявление Цутая Дзюдзабуро о выходе второй серии портретов авторства Сяраку выполнено в виде изображения актёра-конферансье, который зачитывает данные о следующей пьесе (Токийский национальный музей, источник: ColBase)



«Отани Онидзи III в роли Кавасимы Дзибугоро» (слева) и «Савамура Содзюро III в роли Нагоя Сандза и Сэгава Кикунодзё III в роли красавицы Кацураги» (Токийский национальный музей, источник: ColBase)

Третий период творчества Сяраку – работы, изображающие показ актёров (каомисэ) перед сезоном представлений, состоявшийся в 11-ю луну 6 года Кэйсэй (1794). Он включает больше картин, чем в другие периоды, и известно 58 изображений. Однако таких гравюр сохранилось мало, некоторые – в единственном экземпляре, что говорит о невысоком коммерческим успехе этих работ. Этим работам недостаёт характерной для Сяраку чёткости прорисовок, и стала слабее видна его особая индивидуальность. На картинах указаны сценическое имя актёра и хаймё, писательское имя поэта хайку, и это, похоже, были картины для поклонников этих актёров. Если работы первого периода представляют собой изображения, исполненные глубины и передающие драматизм каждого персонажа, эти стали незатейливым фотографическим изображением, плоским и невыразительным.



«Сакаия Сюкаку» (слева) и «Савамура Содзюро III в роли Кудзяку Сабуро Нарихиры» (справа) – необычные для третьего периода Сяраку картины, выражающие концентрированные эмоции (Токийский национальный музей, источник: ColBase)

Из картин четвёртого периода сохранились только десять гравюр узкого формата хособан, основанных на новогоднем представлении театра Кёгэн 7 года Кэйсэй (1795). Если фон большинства работ третьего периода создавал своё особое впечатление, то гравюры четвёртого периода показывают, что действие происходит на сцене, а линии изображений костюмов и людей стали более однообразными.

Поскольку публикация была приурочена к началу представлений, рисунки, вероятно, были созданы в конце 6-го года Кансэй, после чего Сяраку больше не публиковался, исчезнув менее чем через год после своего дебюта. Его трансформация была настолько радикальной, что к концу не осталось и следа от той сильной индивидуальности, которая была заметна во время дебюта. Эти гравюры к представлениям, которых осталось всего 10, оставляют сильное впечатление незавершённости, что указывает на возможные причины коммерческого провала публикации. Изменение стиля начиная с третьего периода заставляет задуматься, не были ли последующие работы написаны вместо него кем-то другим.



Слева направо: «Бандо Мицугоро II в роли Сога-но Горо Токимунэ», «Савамура Содзюро III в роли Сога-но Дзюро Сукэнари», и «Бандо Хикосабуро III в роли Кудо Саэмон Сукэцунэ». Традиционное новогоднее представление согамоно о мести братьев Сога за смерть отца показано в виде композиции из трёх листов (коллекция Токийского национального музея, источник: ColBase)



Гравюра «Дайдодзан Бунгоро поднимает доску для игры в го» изображает популярного борца сумо. Интересно, что для портрета был выбран не актёр, как обычно, а борец (Токийский национальный музей, источник: ColBase)

Оценки различаются в зависимости от аудитории

Он (Сяраку) тоже рисовал портреты актёров Кабуки, но слишком уж старался нарисовать правдиво, оттого выходило уродливо, и через год-два он прекратил.

Так о Сяраку говорится в руководстве по живописи для художников укиё-э «Разные мысли об укиё-э» (Укиё-э руйко), которое написал Ота Нампо около 10 года Кансэй (1798). Сохранилось немало работ Сяраку времён его дебюта, и считается, что он успел издать значительное их количество, но постепенно тиражи снижались – похоже, что Цутая Дзюдзабуро сделал на них большую коммерческую ставку, но не смог продать достаточно, лишился поддержки спонсоров и проект закончился неудачей. Для людей того времени, преклонявшихся перед любимыми актёрами, портреты Сяраку не оправдывали ожиданий, и его уход из мира укиё-э оказался неизбежным.

В 1910 году исследователь истории искусств и любитель Японии Юлиус Курт опубликовал в Германии исследование «SHARAKU». В те времена рос интерес к укиё-э, в 1891 году французский художественный критик Эдмон де Гонкур опубликовал книгу «Утамаро», а в 1896 году – «Хокусай». Курт и вообще люди Запада в то время не были знакомы с Кабуки, и потому воспринимали гравюры Сяраку иначе – не как изображения любимых актёров, а как портреты, отражающие внутреннюю жизнь людей при всей своей утрированной карикатурности. Так их, наверное, все и воспринимают сегодня.

Что касается истинной личности Сяраку, то на основании документов периода Эдо, таких как «Расширенные разные мысли об укиё-э» (Дзохо укиё-э руйко), которые написал Ота Нампо, а дополнили Санто Кёдэн и Сикитэй Самба, «Эдо хогакувакэ» (справочника известных людей Эдо), а также записей о смерти его семейного храма, была выдвинута теория о том, что под псевдонимом Сяраку скрывался Сайто Дзюробэй (1763-1820), исполнитель театра Но, состоявший на службе у рода Хатисука из княжества Ава Токусима.

Изображение к заголовку создано на основе произведений Сяраку (Токийский национальный музей, источник: ColBase)