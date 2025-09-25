Кафе «Энгава»: тихий уголок в старом токийском доме

Кафе в традиционных домах Токио

Кафе «Энгава» на севере Токио – отличное место, чтобы насладиться чашечкой кофе в окружении традиционной японской архитектуры.

Покой на границе миров

Старый частный дом на севере Токио, в котором расположено кафе «Энгава», обладает всеми чертами традиционной жилой архитектуры. Слово энгава обозначает деревянную веранду, опоясывающую здание и отмечающую границу между внешним и внутренним миром дома. Это уютное, умиротворяющее пространство впускает в дом лёгкий бриз, смягчая резкие перепады температуры в жару или холод. В прошлом соседи могли просто пройти через сад и присесть на энгаве, чтобы поболтать, вместо того чтобы проходить через главную прихожую гэнкан.

Энгава в этом кафе используется творчески, и это особенно привлекает.



Веранда энгава с деревянным полом обозначает границу между внутренним и наружным пространством (© Кавагути Ёко)

Кафе находится в Сёва-но Иэ в Адати, Токио. Этот традиционный японский дом 1939 года с пристройкой в западном стиле, гостеприимно открывает свои двери гостям и жителям района. Его элегантное убранство и спокойная атмосфера приглашают насладиться кофе и десертом.

Путешествие в другой мир

Кафе «Энгава» находится в 14 минутах ходьбы от станции метро Такэноцука линии Тобу Скайтри. Дом и участок окружены белой стеной, и когда, пройдя через ворота, я попадаю на дорожку, залитую солнечным светом, сам воздух кажется другим. Можно услышать, как сухой лист падает на землю и воздух наполняется пением птиц.



Табличка у входа сообщает, что кафе открыто (© Кавагути Ёко)

Пройдя через норэн, занавеску на входе, и сняв обувь, я поворачиваю направо и иду в кафе по устланному татами коридору. Сквозь большие окна видна пышная зелень сада. Кафе занимает просторную веранду энгава, заднюю комнату дзасики площадью в 30 татами за раздвижными дверями фусума и две небольшие комнаты по обе стороны веранды.



Сквозь застеклённую веранду открывается прекрасный вид на сад (© Кавагути Ёко)

Расположившись на веранде, изучаю меню. Кафе предлагает латте, фруктовый и чёрный чай и многое другое, но я выбираю кофе-пуровер и сезонный фруктовый пирог. На выбор три сорта: сочный клубничный пирог, освежающий тарт с цитрусом кавати банкан и апельсином киёми, и ещё один, с персиковым ананасом, разновидностью, растущей на острове Исигаки на Окинаве. Если вы предпочитаете блюда в более традиционном японском стиле, попробуйте маття со сладостями вагаси или аммицу – десерт из бобов, желейных кубиков из агара и пасты из красных бобов, политый коричневым сахарным сиропом.



Искусно заваренный в воронке кофе с местной выпечкой (© Кавагути Ёко)

В доме и окружающем его саду можно на время спрятаться от повседневной суеты. В ясный день, когда всё вокруг покрыто свежей зеленью, несколько лепестков, оставшихся на отцветающих вишнях, и распускающиеся азалии добавляют красочные акценты. Зелёные ветви сливы, красные и пурпурные клёны и гортензии ожидают сезона дождей. Этот сад радует разнообразием красок круглый год.

Внутри, ширмы сёдзи отбрасывают нежные тени на нишу токонома. Оказавшись в традиционном доме, найдите минутку, чтобы полюбоваться предметами интерьера, выполненными вручную: раздвижными дверями фусума, и бумажными ширмами юкими сёдзи, нижняя часть которых поднимается, чтобы можно было выглянуть наружу. Сразу у входа находится круглое окно, украшенное приносящим удачу мотивом забрасываемой рыболовной сети. Каждая деталь говорит о высоком уровне жизни семьи, которая владела домом, и демонстрирует мастерство искусных ремесленников.



Резные мотивы в отделке комнаты придают ей особый колорит (© Кавагути Ёко)



Решётка круглого окна в виде рыболовной сети (© Кавагути Ёко)

Комната, оформленная в западном стиле, находится в северо-западном углу дома. Когда-то это помещение использовалось для деловых встреч владельца бизнеса, но теперь служит зоной ожидания, когда в кафе нет мест. Старомодные окна, двери и люстра создают ностальгическую атмосферу, а великолепные потолочные панели выполнены из массива натурального дерева.



Кессонный потолок в комнате в западном стиле (© Кавагути Ёко)

Преображение семейного гнезда

Дом был построен в 1939 году Хиратой Гэнсити, который управлял мастерской по изготовлению автомобильных деталей. В то время площадь участка составляла более 6500 кв. м, на которых располагались мастерская Гэнсити и дом его семьи. Всего в доме проживало 10 человек – семья, а также слуга и горничная.

Сейчас кафе управляет внук Гэнсити, Хирата Сигэру, который отмечает, что во времена его деда из дома была видна гора Фудзи. Сегодня такой вид даже трудно себе представить. В то время мастерская была единственной постройкой в округе, тут не было ни закусочных, ни питейных заведений, где сотрудники могли бы отдохнуть после работы. Поэтому время от времени им накрывали стол в задней комнате, где сейчас расположено кафе. Вот почему эта комната такая большая.

Хирата рассказывает мне, что дверь, через которую я вошла, раньше была задним входом в дом. Изначально он не выходил на улицу, но после перепланировки территории дорогу проложили прямо перед домом.

Вместе с изменениями района и образа жизни его обитателей дом и сад также менялись. Тем не менее, его первоначальная атмосфера во многом сохранилась. Комната рядом с энгавой раньше использовалась как кладовая, а соседняя с ней – для прислуги. Несколько десятилетий назад, в результате замены штормовых ставен, она превратилась в привлекательное пространство в западном стиле с чудесным видом из окна. Сидя на диване, я любуюсь свежей зеленью сада и ниспадающими ветвями сакуры.

Я спросила Хирату, почему он открыл кафе в этом фамильном поместье. «После смерти матери, которая жила с нами, мне стало грустно, что только моя семья может наслаждаться этим прекрасным видом. Уход за домом и садом – нелёгкая работа, но я решил, что лучше поделиться этим видом с людьми, приходящими в кафе».

Готовясь к открытию, Хирата оглядывался на историю трёх поколений, живших в этом доме. Во время ремонта он избавился от старой мебели, включая ветхий, просевший столик-обогреватель котацу и многочисленные переносные печки хибати, которые когда-то были единственными источниками тепла зимой. В таких старых домах, как этот, может быть очень холодно.



Мебель в западном стиле прекрасно сочетается с комнатой, устланной татами (© Кавагути Ёко)

Лето – это время комаров, поэтому для спокойного сна были необходимы противомоскитные сетки. В доме на притолоках всё ещё сохранились крючки, на которые они подвешивались. Хирата вспоминает летние вечера своего детства: дети болтали без умолку, прежде чем уснуть, окружённые ароматами фейерверков, которыми любовались с веранды, и дымом от спиралей, отпугивающих комаров.

За домом с любовью ухаживают вот уже более 85 лет. В углу сада, рядом с большим каменным фонарём, когда-то были водопад и пруд. Под насыпным холмом располагалось бомбоубежище. Хирата признаётся, что борьба с сорняками, стремящимися прорасти сквозь мшистую почву сада, не останавливается никогда.

Этот дом эпохи Сёва (1926-1989) и его волшебная энгава пропитаны любовью и заботой, которыми их многие годы окружали поколения семьи Хирата. Для меня само кафе похоже на энгаву, возвышающуюся на границе между частной жизнью и окружающим городским пространством. Именно это я чувствовала, сидя на тихой веранде и созерцая пышный сад.

Кафе «Энгава», Сёва-но Иэ

Адрес: 2-5-10 Nishi Hokima, Adachi-ku, Tokyo

2-5-10 Nishi Hokima, Adachi-ku, Tokyo Часы работы: 11:30-18:00 (последний заказ в 17:30)

11:30-18:00 (последний заказ в 17:30) Выходные: суббота, воскресенье и понедельник; иногда закрыто в другие дни.

суббота, воскресенье и понедельник; иногда закрыто в другие дни. Как добраться: 14 минут пешком от станции Такэноцука линии Тобу Скайтри.

14 минут пешком от станции Такэноцука линии Тобу Скайтри. Веб-сайт: http://shouwanoie.jp/ (только на японском языке)

Фотография к заголовку: © Кавагути Ёко