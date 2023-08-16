Ностальгия по энгава: путеводитель по традиционным верандам от единственной в Японии исследовательницы

Даже японцы, выросшие в городских многоэтажках, при слове «энгава» чувствуют ностальгию по деревянной веранде – элементу жилых домов в традиционном стиле. Статья Нарусэ Нацуми, единственного в Японии специалиста по энгава, посвящена уголкам Японии, где можно насладиться атмосферой традиционной веранды.

Веранда энгава – это пространство между жилым помещением и внешним миром. Считается, что она происходит от навеса, который устанавливался по периметру дома аристократов в эпоху Хэйан (794-1185). В домах простых людей энгава появилась около ста лет назад.

К сожалению, частные дома с верандой постепенно исчезают из японских городов. Основная причина – отсутствие чётких функций у веранды энгава. Существует два вида веранды – нурэгава, то есть открытая веранда, и курэгава – веранда внутри помещения. Обе веранды напоминают галерею, однако у этой «галереи» нет чёткого предназначения.

В период стремительного экономического роста после Второй мировой войны цены на землю в городской черте выросли. На смену частному сектору пришли многоквартирные дома, а частное жильё стало более компактным. В отличие от кухни, гостиной, ванной и туалета, которые есть даже в самом крошечном доме, без веранды вполне можно обойтись. Поэтому энгава постепенно исчезла из проектов частных домов в японском стиле.

Я родилась в конце ХХ века и выросла в токийском многоквартирном доме, поэтому моё детство прошло без энгава. Она казалась мне атрибутом эпохи Сёва (1926-1989) из фильмов студии «Гибли» и мультсериала «Садзаэ-сан».

Я заинтересовалась энгава во время посещения сада Кайракуэн в городе Мито (префектура Ибараки), – одного из трёх лучших садов в Японии. В саду было здание Кобунтэй – вилла местного князя Токугава Нариаки. Сидя на веранде Кобунтэя и любуясь великолепием сада, я поняла, как здорово иметь дом с верандой, и впервые задумалась о том, сколько зданий с энгава сохранилось в Токио. Так всё началось.



Вилла Кобунтэй (© Pixta)

В поисках доступных энгава

Все выходные я проводила в поисках энгава. Я обходила все здания, где могла быть веранда – резиденции политиков и финансистов, сохранившиеся в качестве культурного наследия, а также кафе и гостиницы, размещённые в старинных домах.

Я искала веранды, где можно присесть и отдохнуть, однако с разочарованием обнаружила, что чаще всего энгава покрыты красным ковром и недоступны для посетителей. Я думала, что энгава есть в каждом здании, построенном в эпоху Эдо (1603-1868), однако это предположение тоже не оправдалось.

В июле 2013 года, когда мне было 23 года, я открыла сайт «Энгава нави», чтобы рассказывать о найденных верандах. Я попросила знакомых в соцсетях присылать мне информацию о зданиях с верандой и расширила географию поисков, путешествуя по всей стране.

Отдых на веранде умиротворяет и успокаивает. Вы находитесь у себя дома, но дышите свежим воздухом и чувствуете смену времён года.

Энгава круглый год

Я настолько полюбила энгава, что решила построить в Камакуре собственный дом с верандой.

В Японии любят ханами – отдых с друзьями под цветущей сакурой в многолюдном парке, но только представьте, что вы сидите на веранде своего дома и наслаждаетесь цветущей в собственном саду сакурой, а тишину нарушает лишь пение соловья.

В летнюю жару на энгава лучше выходить после заката солнца. Вечером здесь можно расслабиться с друзьями, заказав пиццу и пиво. После ванны перед сном можно выйти на веранду, где прохладный ночной бриз освежает лучше кондиционера, чтобы полюбоваться звёздами.

Осенью на веранде можно поджарить на гриле сайру, не опасаясь, что её запахом пропитается весь дом, и полюбоваться на полную луну.

Зимой солнце стоит ниже, его лучи дольше освещают веранду, поэтому здесь неожиданно тепло и уютно. Сушка одеял и подушек на солнце – это мудрый обычай предков, использующий энергию солнца в холодное время года. К тому же солнечная энгава – любимое место домашних питомцев.

Во время пандемии COVID-19 многие перешли на удалённую работу и стали больше времени проводить дома. Чтобы разделить работу и отдых, во время обеда и перерывов я выхожу на веранду. Пребывание на солнце стимулирует выработку серотонина, помогает расслабиться и избавиться от стресса. Я уверена, что отдых на веранде энгава-ёку положительно влияет на производительность труда людей, работающих на дому.

Жилые дома с энгава встречаются редко, однако многие гестхаузы и кафе расположены в старинных зданиях с верандой, поэтому я надеюсь, что вы найдёте возможность ощутить её достоинства. Я побывала в более чем 180 зданиях с верандами, и хочу порекомендовать читателям несколько мест.

Лучшие энгава Японии

Гестхауз Токо

Расположен в отреставрированном доме, построенном более 100 лет назад в местечке Ситая (Токио, р-н Тайто), в паре минут ходьбы от станции Ирия линии метро Хибия. Сидя на веранде и созерцая сад в японском стиле, забываешь о находящейся в двадцати минутах ходьбы сверкающей Гиндзе и ощущаешь себя попавшим на машине времени в эпоху Сёва.

https://backpackersjapan.co.jp/toco/

Кафе «Энгава» в Сёва-хаус

Сёва-хаус – это здание в японском стиле с элементами западной архитектуры, построенное в 1939 году, до начала Второй мировой войны. Расположено в местечке Нисихокима (Токио, р-н Адати). В 2012 году здание получило статус культурного наследия. Часть здания используется в качестве жилого помещения, в другой части размещены фотостудия и кафе «Энгава». Весной с веранды кафе открывается великолепный вид на цветущую сакуру, осенью – на яркие листья клёна.

https://Shouwanoie.jp/cafe/

Ресторан «Луна и сосна» (Цуки то мацу)

Ресторан японской кухни расположен в реконструированном частном доме, построенном более ста лет назад в городе Камакура (префектура Канагава). Ресторан специализируется на гречишной лапше соба и вяленой икре кефали карасуми собственного производства. Во время еды можно любоваться садом, виднеющимся за энгава. Пол на веранде покрыт не досками, а матами татами – такую роскошь могли себе позволить только состоятельные люди.

https://whaves.co.jp/tsukitomatsu/

Гестхауз «Коминка-но иэ Кодзуэноюки»

Здание гестхауза в деревне Отари (префектура Нагано) построено 120-150 лет назад, в конце эпохи Эдо или в начале эпохи Мэйдзи. В окрестностях гестхауза нет туристических достопримечательностей, деревня окружена горами. Веранда используется для завтрака, отдыха и общения постояльцев.

http://kominkasaisei.net/

Гестхауз «Масуя»

Гестхауз на горячих источниках в посёлке Симосува, на перекрёстке старинных дорог Накасэндо и Косю Кайдо. Раньше в здании размещалась гостиница, которую можно найти на картах эпохи Мэйдзи. Энгава, расположенная по периметру здания, позволяет насладиться её атмосферой в полной мере.

https://masuya-gh.com/ja/

Пекарня «Ханатонэ»

Пекарня с булочками разместилась в доме с соломенной крышей, построенном более 260 лет назад. Раньше дом принадлежал семье Маэда. Здание находится в горах, вдали от центра Кобэ. До ближайшей железнодорожной станции полтора часа ходьбы, автобус ходит всего 10 раз в день, но это не останавливает приезжающих издалека постоянных клиентов. В здании есть энгава, где можно не спеша съесть тёплую булочку.

http://hanatone.jp/

Иманисикэ сёин

Здание в городе Нара получило статус важной культурной ценности Японии как пример архитектуры сёин-дзукури ранней эпохи Муромати (1336-1573). Раньше здесь жил монах Фукутиин из храма Дайсёин. В 1924 году здание передали семье Иманиси, занимающейся производством сакэ со времён эпохи Мэйдзи. В здании есть имеется кафе, где можно отдохнуть, любуясь садом (важная культурная ценность) за чашечкой зелёного чая маття с японскими сладостями вагаси.

https://www.harushika.com/study/cafe.php

Фотографии Нарусэ Нацуми, если не указано иное