Кафе в традиционных домах Токио
VMG Cafe: вкус местных традиций в торговом доме у реки
В первом ряду театра времени
В эпоху Эдо (1603–1868) Савара была важным логистическим узлом речного судоходства и известным центром ферментации: из риса с окрестных полей здесь производили первоклассное сакэ, соевый соус и многое другое. Сегодня Савара – это район города Катори в префектуре Тиба, где до сих пор бережно сохраняются архитектурные ландшафты тех времен.
Я прогуливаюсь вдоль реки Оно, любуясь торговыми домами с их массивными оштукатуренными складами, окруженными гибкими ивами. Тихий, но настойчивый дневной дождь увлажняет каменную мостовую под ногами. Ближе к центру исторического района находится старинный мост Тюкэй, а неподалеку от него виднеется моя цель: представительное двухэтажное здание, принадлежавшее торговой компании. Построенный более 170 лет назад и признанный материальным культурным достоянием префектуры, этот исторический дом продолжает служить людям – теперь уже в качестве кафе.
Мир торговли в эпоху Эдо
Взглянув напоследок на иероглифы «Накамурая Сётэн» (прежнее название заведения), которые всё еще отчетливо видны на перилах второго этажа, я захожу внутрь. Справа находится помещение, явно предназначенное для отдыха и вдохновения. Это VMG Cafe, которым управляет компания Value Management из Осаки, специализирующаяся на поиске нового применения для старинных домов. Зал кафе соединен с внутренним пространством склада, расположенного слева, – там потомки владельцев «Накамурая Сётэн» по-прежнему продают предметы декора и всякую всячину.
Устроившись на уютном диване, я наблюдаю за мостом и улицей через стеклянные двери. Пока я расслабляюсь, перед глазами пролетают все 170 лет истории дома.
Потолок и несущие столбы сохранились с 1855 года, когда дом был построен. Особое внимание привлекают пятиугольные угловые столбы из дзельквы. Говорят, их обтесали таким необычным образом, чтобы они идеально вписались в нестандартную форму земельного участка. Стандартные квадратные несущие конструкции справились бы с задачей не хуже, но дополнительная грань на каждом столбе отражает мастерство и вдохновение ремесленников, создававших этот дом.
У одной из стен стоит массивный сейф, которым хозяева «Накамурая Сётэн» пользовались еще несколько десятилетий назад. Это лишнее доказательство того, что всё здесь не декорации, а подлинное живое пространство, где больше века велась бойкая торговля.
Между этажами сохранилась традиционная хако-кайдан (лестница-шкаф), под ступенями которой расположены ящики для хранения. Сейчас она считается слишком крутой и закрыта для посетителей, но на второй этаж можно подняться по более современной и безопасной лестнице.
Вкус Савары: культура и традиции ферментации
Я заказываю фирменный десерт VMG Cafe – монблан из сладкого картофеля, приготовленный из свежих местных ингредиентов. На моих глазах шеф-повар выдавливает длинные золотистые нити бататовой пасты, завершая приготовление десерта прямо перед подачей.
Бесчисленные нити батата тают во рту, наполняя его естественной сладостью. Нежный крем и хрустящее хрустящее слоёное тесто добавляют новые текстуры в каждый слой. Восхитительно до последней крошки!
Меню VMG Cafe организовано вокруг вкусов, которые можно найти только в Саваре: это местные продукты, приготовление которых доведено до совершенства благодаря богатым традициям ферментации.
Летом популярностью пользуется какигоори – измельчённый лёд с тремя видами сиропов. Один из сиропов готовится из ягод, ферментированных с лепестками роз, и сладкого рисового напитка амадзакэ, произведенного на местной винокурне – воистину утонченное лакомство в теплые месяцы года.
Второй этаж: память о землетрясении и возрождение
Второй этаж устлан татами и обставлен мебелью, изготовленной на заказ. Присмотревшись, можно заметить, что несущие столбы и окна явно перекошены. Великое восточнояпонское землетрясение 2011 года особенно сильно задело Савару. Подземные толчки магнитудой свыше 5 спровоцировали серьезные разрушения. С крыш домов, расположенных вдоль реки Оно, сыпалась черепица, а само русло было забито гравием и землей.
Здание «Накамурая Сётэн» сильно пострадало и наклонилось, но его удалось восстановить. Во время ремонта мастера не только выровняли конструкцию, установив дополнительные деревянные планки под раздвижные двери первого этажа, но и укрепили дом на случай будущих катаклизмов. Однако следы стихии намеренно оставлены видимыми как часть истории дома.
Кафе неразрывно связано с историей Савары. Этот торговый район славился давними традициями взаимопомощи и самоуправления. Здесь даже существовала традиция хранить запасную черепицу под карнизами на случай пожаров. После Великого восточнояпонского землетрясения этот дух воплотился в движении за сохранение исторических построек района для будущих поколений.
Весь город как один отель
В 2015 году в Саваре открылся Nipponia Sawara Merchant Town Hotel. Этот проект с участием частного и государственного капитала превратил историческую часть города в так называемый «распределённый отель». Идея родилась из желания жителей возродить старый город и видения компании Value Management. Ключевой отправной точкой стало то, что глава Value Management сам пережил землетрясение в Кобэ в 1995 году и видел, как навсегда исчезают уникальные здания. Участвуя в проекте, он стремился вдохнуть новую жизнь в архитектурное наследие Савары и сохранить ее культуру для будущего.
В рамках многолетнего плана Nipponia Sawara Merchant Town Hotel разбросанные по всему городу исторические здания постепенно возвращались к жизни, приобретая предназначение объектов гостиничной инфраструктуры – от стойки регистрации и гостевых комнат до кафе и ресторанов. После заселения гости идут по городу к своим номерам и другим объектам, по пути заглядывая в понравившиеся магазины. Переосмысление всего города как пространства для размещения гостей полностью оживило старую Савару.
Здание «Накамурая Сётэн», всегда бывшее любимой достопримечательностью горожан, впервые открылось в 2018 году как стойка регистрации распределённого отеля, а позже приобрело функции кафе. Место и правда идеальное: здесь удобно начинать знакомство с Саварой или сделать остановку для передышки по дороге.
История «Накамурая Сётэн»
Расположенный рядом с кафе трехэтажный склад с белыми оштукатуренными стенами также является объектом культурного достояния.
«Здание, где сейчас находится кафе, в эпоху Эдо было солеварней», – объясняет Намики Каёко, супруга владельца предприятия, семья которого вот уже пять поколений управляет этим складом. «Семья купила этот участок в 1874 году и основала компанию “Накамурая Сётэн”».
«Когда-то семья Намики жила и работала прямо здесь», – объясняет госпожа Намики. «Мой муж вырос в этом доме. Когда я впервые попала сюда после свадьбы, я была молода и не понимала ценности исторических построек, поэтому не очень-то радовалась жизни в таком старом доме! А теперь я чувствую безмерную благодарность нашим предкам и самому этому зданию».
В своём первоначальном воплощении компания «Накамурая Сётэн» была лавкой, где торговали хозяйственными товарами и предметами первой необходимости. С послевоенных лет и вплоть до 2001 года заведение специализировалось на оптовых поставках материалов для изготовления татами. В 1990-х семья начала расширять ассортимент, добавив в него японские украшения и детали интерьера. Сегодня на полках старинного склада красуются изделия традиционных ремесел префектуры Тиба, работы местных мастеров и авторские изделия самой госпожи Намики.
На третьем этаже склада открыт бесплатный мини-музей. Там можно увидеть уникальные семейные куклы для Праздника девочек и Праздника мальчиков, принадлежавшие членам семьи Намики, огромные счеты соробан, применявшиеся в бытность «Накамурая Сётэн» компанией оптовой торговли, и другие семейные сокровища. Его непременно стоит посетить.
Среди других знаковых мест неподалеку стоит отметить Музей Ино Тадатака, посвященный одному из самых выдающихся сыновей Савары. Именно Ино составил первую подробную карту Японии, обойдя всю страну пешком.
В эпоху Эдо Савара с её бесконечным потоком торговцев и покупателей была на пике процветания. Говорили, что она превосходит по роскоши даже саму столицу! Усилия управляющих VMG Cafe и проекта Nipponia направлены на то, чтобы сохранить эту историю для будущих поколений.
Сидя у окна, я наблюдаю, как стихает дождь и на город опускаются прозрачно-голубые сумерки. В мокрых камнях мостовой отражаются первые вечерние огни, я заказываю ещё одну чашку кофе.Это идеальное место для таких особенных моментов, причем место, куда можно попасть прямо со станции Токио на междугороднем автобусе.
VMG Cafe
- Адрес: 1720 Sawara I, Katori, Chiba Prefecture
- Часы работы: 11:00–16:00 (по субботам, воскресеньям и праздничным дням – до 16:30)
- Выходной: вторник
- Как добраться: 12 минут пешком от станции JR Савара
- Веб-сайт: https://www.nipponia-sawara.jp/cafe (только на японском языке)
Фотография к заголовку: Кафе VMG – вид с улицы © Кавагути Ёко