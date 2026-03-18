VMG Cafe: вкус местных традиций в торговом доме у реки

Кафе в традиционных домах Токио

Примерно в двух часах езды к востоку от Токио находится Савара – город в префектуре Тиба, который процветал в эпоху Эдо и по сей день притягивает гостей из столицы и других регионов. В самом сердце этого исторического места в величественном двухэтажном торговом доме расположилось кафе с удивительной атмосферой, где время словно замедляет свой ход.

В первом ряду театра времени

В эпоху Эдо (1603–1868) Савара была важным логистическим узлом речного судоходства и известным центром ферментации: из риса с окрестных полей здесь производили первоклассное сакэ, соевый соус и многое другое. Сегодня Савара – это район города Катори в префектуре Тиба, где до сих пор бережно сохраняются архитектурные ландшафты тех времен.

Я прогуливаюсь вдоль реки Оно, любуясь торговыми домами с их массивными оштукатуренными складами, окруженными гибкими ивами. Тихий, но настойчивый дневной дождь увлажняет каменную мостовую под ногами. Ближе к центру исторического района находится старинный мост Тюкэй, а неподалеку от него виднеется моя цель: представительное двухэтажное здание, принадлежавшее торговой компании. Построенный более 170 лет назад и признанный материальным культурным достоянием префектуры, этот исторический дом продолжает служить людям – теперь уже в качестве кафе.

Мир торговли в эпоху Эдо

Взглянув напоследок на иероглифы «Накамурая Сётэн» (прежнее название заведения), которые всё еще отчетливо видны на перилах второго этажа, я захожу внутрь. Справа находится помещение, явно предназначенное для отдыха и вдохновения. Это VMG Cafe, которым управляет компания Value Management из Осаки, специализирующаяся на поиске нового применения для старинных домов. Зал кафе соединен с внутренним пространством склада, расположенного слева, – там потомки владельцев «Накамурая Сётэн» по-прежнему продают предметы декора и всякую всячину.



Высокие потолки первого этажа кафе создают ощущение большого открытого пространства (© Кавагути Ёко)

Устроившись на уютном диване, я наблюдаю за мостом и улицей через стеклянные двери. Пока я расслабляюсь, перед глазами пролетают все 170 лет истории дома.

Потолок и несущие столбы сохранились с 1855 года, когда дом был построен. Особое внимание привлекают пятиугольные угловые столбы из дзельквы. Говорят, их обтесали таким необычным образом, чтобы они идеально вписались в нестандартную форму земельного участка. Стандартные квадратные несущие конструкции справились бы с задачей не хуже, но дополнительная грань на каждом столбе отражает мастерство и вдохновение ремесленников, создававших этот дом.



Пятиугольные столбы и по сей день надежно поддерживают здание (© Кавагути Ёко)

У одной из стен стоит массивный сейф, которым хозяева «Накамурая Сётэн» пользовались еще несколько десятилетий назад. Это лишнее доказательство того, что всё здесь не декорации, а подлинное живое пространство, где больше века велась бойкая торговля.

Между этажами сохранилась традиционная хако-кайдан (лестница-шкаф), под ступенями которой расположены ящики для хранения. Сейчас она считается слишком крутой и закрыта для посетителей, но на второй этаж можно подняться по более современной и безопасной лестнице.



Старинные хранилища: лестница с выдвижными ящиками и прочный сейф (© Кавагути Ёко)

Вкус Савары: культура и традиции ферментации

Я заказываю фирменный десерт VMG Cafe – монблан из сладкого картофеля, приготовленный из свежих местных ингредиентов. На моих глазах шеф-повар выдавливает длинные золотистые нити бататовой пасты, завершая приготовление десерта прямо перед подачей.



Нежный и свежий монблан из сладкого картофеля – визитная карточка VMG Cafe (© Кавагути Ёко)

Бесчисленные нити батата тают во рту, наполняя его естественной сладостью. Нежный крем и хрустящее хрустящее слоёное тесто добавляют новые текстуры в каждый слой. Восхитительно до последней крошки!

Меню VMG Cafe организовано вокруг вкусов, которые можно найти только в Саваре: это местные продукты, приготовление которых доведено до совершенства благодаря богатым традициям ферментации.

Летом популярностью пользуется какигоори – измельчённый лёд с тремя видами сиропов. Один из сиропов готовится из ягод, ферментированных с лепестками роз, и сладкого рисового напитка амадзакэ, произведенного на местной винокурне – воистину утонченное лакомство в теплые месяцы года.

Второй этаж: память о землетрясении и возрождение

Второй этаж устлан татами и обставлен мебелью, изготовленной на заказ. Присмотревшись, можно заметить, что несущие столбы и окна явно перекошены. Великое восточнояпонское землетрясение 2011 года особенно сильно задело Савару. Подземные толчки магнитудой свыше 5 спровоцировали серьезные разрушения. С крыш домов, расположенных вдоль реки Оно, сыпалась черепица, а само русло было забито гравием и землей.



Просторное помещение на втором этаже. Несмотря на современное исполнение, двери и фурнитура безупречно передают дух эпохи Эдо (© Кавагути Ёко)

Здание «Накамурая Сётэн» сильно пострадало и наклонилось, но его удалось восстановить. Во время ремонта мастера не только выровняли конструкцию, установив дополнительные деревянные планки под раздвижные двери первого этажа, но и укрепили дом на случай будущих катаклизмов. Однако следы стихии намеренно оставлены видимыми как часть истории дома.



Дополнительные планки помогли выровнять перекошенные раздвижные двери, сохранив их работоспособность (© Кавагути Ёко)

Кафе неразрывно связано с историей Савары. Этот торговый район славился давними традициями взаимопомощи и самоуправления. Здесь даже существовала традиция хранить запасную черепицу под карнизами на случай пожаров. После Великого восточнояпонского землетрясения этот дух воплотился в движении за сохранение исторических построек района для будущих поколений.

Весь город как один отель

В 2015 году в Саваре открылся Nipponia Sawara Merchant Town Hotel. Этот проект с участием частного и государственного капитала превратил историческую часть города в так называемый «распределённый отель». Идея родилась из желания жителей возродить старый город и видения компании Value Management. Ключевой отправной точкой стало то, что глава Value Management сам пережил землетрясение в Кобэ в 1995 году и видел, как навсегда исчезают уникальные здания. Участвуя в проекте, он стремился вдохнуть новую жизнь в архитектурное наследие Савары и сохранить ее культуру для будущего.



Исторические здания по всему городу получили вторую жизнь, став частью уникального гостиничного комплекса (© Кавагути Ёко)

В рамках многолетнего плана Nipponia Sawara Merchant Town Hotel разбросанные по всему городу исторические здания постепенно возвращались к жизни, приобретая предназначение объектов гостиничной инфраструктуры – от стойки регистрации и гостевых комнат до кафе и ресторанов. После заселения гости идут по городу к своим номерам и другим объектам, по пути заглядывая в понравившиеся магазины. Переосмысление всего города как пространства для размещения гостей полностью оживило старую Савару.

Здание «Накамурая Сётэн», всегда бывшее любимой достопримечательностью горожан, впервые открылось в 2018 году как стойка регистрации распределённого отеля, а позже приобрело функции кафе. Место и правда идеальное: здесь удобно начинать знакомство с Саварой или сделать остановку для передышки по дороге.

История «Накамурая Сётэн»

Расположенный рядом с кафе трехэтажный склад с белыми оштукатуренными стенами также является объектом культурного достояния.

«Здание, где сейчас находится кафе, в эпоху Эдо было солеварней», – объясняет Намики Каёко, супруга владельца предприятия, семья которого вот уже пять поколений управляет этим складом. «Семья купила этот участок в 1874 году и основала компанию “Накамурая Сётэн”».

«Когда-то семья Намики жила и работала прямо здесь», – объясняет госпожа Намики. «Мой муж вырос в этом доме. Когда я впервые попала сюда после свадьбы, я была молода и не понимала ценности исторических построек, поэтому не очень-то радовалась жизни в таком старом доме! А теперь я чувствую безмерную благодарность нашим предкам и самому этому зданию».

В своём первоначальном воплощении компания «Накамурая Сётэн» была лавкой, где торговали хозяйственными товарами и предметами первой необходимости. С послевоенных лет и вплоть до 2001 года заведение специализировалось на оптовых поставках материалов для изготовления татами. В 1990-х семья начала расширять ассортимент, добавив в него японские украшения и детали интерьера. Сегодня на полках старинного склада красуются изделия традиционных ремесел префектуры Тиба, работы местных мастеров и авторские изделия самой госпожи Намики.

На третьем этаже склада открыт бесплатный мини-музей. Там можно увидеть уникальные семейные куклы для Праздника девочек и Праздника мальчиков, принадлежавшие членам семьи Намики, огромные счеты соробан, применявшиеся в бытность «Накамурая Сётэн» компанией оптовой торговли, и другие семейные сокровища. Его непременно стоит посетить.



Семейные реликвии: куклы для Праздника девочек и Праздника мальчиков, бережно передаваемые из поколения в поколение (© Кавагути Ёко)

Среди других знаковых мест неподалеку стоит отметить Музей Ино Тадатака, посвященный одному из самых выдающихся сыновей Савары. Именно Ино составил первую подробную карту Японии, обойдя всю страну пешком.

В эпоху Эдо Савара с её бесконечным потоком торговцев и покупателей была на пике процветания. Говорили, что она превосходит по роскоши даже саму столицу! Усилия управляющих VMG Cafe и проекта Nipponia направлены на то, чтобы сохранить эту историю для будущих поколений.

Сидя у окна, я наблюдаю, как стихает дождь и на город опускаются прозрачно-голубые сумерки. В мокрых камнях мостовой отражаются первые вечерние огни, я заказываю ещё одну чашку кофе.Это идеальное место для таких особенных моментов, причем место, куда можно попасть прямо со станции Токио на междугороднем автобусе.



Река Оно в сумерках (© Кавагути Ёко)

VMG Cafe

1720 Sawara I, Katori, Chiba Prefecture Часы работы: 11:00–16:00 (по субботам, воскресеньям и праздничным дням – до 16:30)

11:00–16:00 (по субботам, воскресеньям и праздничным дням – до 16:30) Выходной: вторник

вторник Как добраться: 12 минут пешком от станции JR Савара

12 минут пешком от станции JR Савара Веб-сайт: https://www.nipponia-sawara.jp/cafe (только на японском языке)

Фотография к заголовку: Кафе VMG – вид с улицы © Кавагути Ёко