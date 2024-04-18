«Мурасаки Сикибу и Фудзивара-но Митинага»: литература и власть в Японии при дворе в период Хэйан

В художественной литературе писательницу Мурасаки Сикибу и государственного деятеля Фудзивара-но Митинага часто изображают как близких знакомых или даже любовников. Новая книга раскрывает правду об этих важных исторических личностях Японии периода Хэйан (794-1192).

Дочь бедного учёного

Мурасаки Сикибу, автор «Повести о Гэндзи», и могущественный государственный деятель Фудзивара-но Митинага, жившие в период Хэйан (794-1192), были современниками. В художественных контекстах их часто изображают очень близкими людьми, или даже говорят о романтической связи.

Курамото Кадзухиро, профессор Международного центра по изучению японской культуры (Нитибункэн), старается ограничить такие полёты воображения в своей новой работе о Мурасаки и Митинаге. Во введении он комментирует: «Что это за ситуация, когда истории начинают жить своей собственной жизнью, и у людей складывается ошибочное впечатление, будто бы Мурасаки Сикибу и Митинага были на самом деле такими, какими они изображены в сериалах?» В своей книге он стремится изложить то, что действительно можно считать фактами, основанными на первоисточниках, таких как их дневники. Он пишет о них обоих, но здесь я хотел бы сосредоточиться на том, как показана Мурасаки Сикибу.

Родители Мурасаки происходят от Северной ветви рода Фудзивара и потому принадлежали к аристократии, хотя Курамото отмечает, что её отец, Тамэтоки, происходил из второстепенного семейства рода и был не более чем «бедным учёным без официального положения». Настоящее имя Мурасаки, кстати, остаётся неизвестным, а прозвище «Мурасаки Сикибу» было присвоено ей более поздними авторами для удобства упоминания. Существуют также противоречивые версии времени её рождения, но Курамото утверждает, что она родилась в 973 году.

Её мать рано умерла, и Тамэтоки снова женился. Позже её отец был назначен на должность правителя земли, но этому предшествовал долгий период отсутствия у него какой-либо должности. Мурасаки с юных лет стремилась к знаниям. Отец обучал её китайской классике. Она также хорошо разбиралась в буддийской литературе, японской поэзии и других произведениях и стала опытным автором стихов вака – этот талант открыл ей путь в придворное общество.

Недолгий брак

В 998 году Мурасаки вышла замуж, её мужем был Фудзивара-но Нобутака – чиновник, обладавший способностями, но несколько старше её, ему было около сорока лет. У него уже были дети от трёх других женщин, и Курамото описывает его как «рассеянного». Замужество Мурасаки, которой было около двадцати пяти лет, по меркам того времени было поздним. В тот период мужчины после брака переселялись в дом жены, однако при отсутствии должности у её отца, когда Мурасаки была моложе, финансовое положение семьи было не слишком хорошим, из-за чего Мурасаки долго не могла найти мужа.

Курамото говорит, что после свадьбы «Нобутака не жил с Мурасаки, а остался с одной из своих других жён». В следующем году Нобутака написал стихи, описывающие ссоры между влюблёнными, что, по мнению Курамото, показывает силу характера Мурасаки. У них родилась дочь, но всего через два с половиной года после заключения брака Нобутака умер от болезни.

Хотя их союз был недолгим, дни, проведённые Мурасаки с мужем, вероятно, сформировали её характерные взгляды на мужчин и брак. Впоследствии она разными способами отображает их в мире, где разворачивается действие «Повести о Гэндзи».

Власть императора и дворцовая политика

Овдовев, Мурасаки поступила на службу к дочери Митинаги, императрице Сёси. Митинага предпринял попытку сделать свою дочь женой императора Итидзё, но она не слишком пришлась по душе правителю, который предпочитал свою первую супругу, Тэйси.



Расписные складные ширмы авторства Тавараи Сотацу со сценами из «Повести о Гэндзи» в Метрополитен-музее в Нью-Йорке в 2019 г. (© Kyōdō)

«Повесть о Гэндзи», состоящая из 54 глав, представляет собой чрезвычайно масштабное произведение. По словам Курамото, Мурасаки начала писать его после смерти мужа, но ещё до того, как приступила к службе при дворе. Она была вдовой, то есть поддержки со стороны мужа у неё не было, и она могла продолжать работать над книгой, когда была свободна от придворной службы, и ей, вероятно, было непросто достать материалы, поскольку бумага в то время была дорогим товаром. Как ей удалось завершить свой шедевр? В своём дневнике она пишет, что бумагу, кисти, тушь и тушечницы ей предоставил Митинага. Почему он это делал?

«Повесть о Гэндзи», написанная на основе впечатлений, полученных Мурасаки во внутренней части дворца, сыграла свою роль в планах Митинаги по достижению абсолютной власти. Одним из ярких моментов книги является объяснение Курамото этого процесса. Он утверждает, что классический роман Мурасаки, хотя и выглядит элегантной историей о любовных приключениях, в то же время ярко изображает внутреннюю работу императорской власти и дворцовую политику. Император Итидзё был любителем литературных историй и регулярно посещал Сёси, чтобы послушать, как вслух читают поветь. Естественно, Митинага стремился использовать это произведение для усиления привязанности императора к своей дочери.

После политической борьбы с преемником Итидзё, императором Сандзё, Митинага в конце концов смог посадить на трон своего внука, сына Итидзё и Сёси, который принял имя Го-Итидзё. Сам Митинага стал центральной политической фигурой в качестве регента, и иногда он пользовался услугами Мурасаки. Однако Мурасаки тяготилась придворной жизнью, и в более поздние годы она стала искренней почитательницей буддизма Чистой Земли; она даже хотела стать монахиней. Митинага умер в 1027 году в возрасте 62 лет. Учёные расходятся во мнениях относительно того, умерла ли Мурасаки до или после него, и в заключение Курамото делает вывод, что «процветание дома Митинаги обеспечила ему Мурасаки Сикибу и “Повесть о Гэндзи”».

История этих двух людей может стать ещё более увлекательной, если мы сравним вымышленные образы Мурасаки и Митинаги, например, в историческом сериале NHK этого года, с реальной историей. Насколько вообще было возможно, что сын регента встретил дочь бедного учёного, когда они оба были детьми? Что касается широко распространённого мнения о любовной связи между Мурасаки и Митинагой, Курамото отвергает эту идею, указывая на то, что достоверных свидетельств, позволяющих допустить такую связь, практически нет.

Мурасаки Сикибу и Фудзивара-но Митинага Автор: Курамото Кадзухиро

Издательство «Коданся»

ISBN: 978-4-06-533254-2

Текст написал Такино Юсаку на японском языке по материалам интервью

Фотография к заголовку: © Pixta