«Мурасаки Сикибу и Фудзивара-но Митинага»: литература и власть в Японии при дворе в период Хэйан

«Мурасаки Сикибу и Фудзивара-но Митинага»: литература и власть в Японии при дворе в период ХэйанКультура История
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Дочь бедного учёного
Мурасаки Сикибу, автор «Повести о Гэндзи», и могущественный государственный деятель Фудзивара-но Митинага, жившие в период Хэйан (794-1192), были современниками. В художественных контекстах их часто изображают очень близкими людьми, или даже говорят о романтической связи.
Курамото Кадзухиро, профессор Международного центра по изучению японской культуры (Нитибункэн), старается ограничить такие полёты воображения в своей новой работе о Мурасаки и Митинаге. Во введении он комментирует: «Что это за ситуация, когда истории начинают жить своей собственной жизнью, и у людей складывается ошибочное впечатление, будто бы Мурасаки Сикибу и Митинага были на самом деле такими, какими они изображены в сериалах?» В своей книге он стремится изложить то, что действительно можно считать фактами, основанными на первоисточниках, таких как их дневники. Он пишет о них обоих, но здесь я хотел бы сосредоточиться на том, как показана Мурасаки Сикибу.
Родители Мурасаки происходят от Северной ветви рода Фудзивара и потому принадлежали к аристократии, хотя Курамото отмечает, что её отец, Тамэтоки, происходил из второстепенного семейства рода и был не более чем «бедным учёным без официального положения». Настоящее имя Мурасаки, кстати, остаётся неизвестным, а прозвище «Мурасаки Сикибу» было присвоено ей более поздними авторами для удобства упоминания. Существуют также противоречивые версии времени её рождения, но Курамото утверждает, что она родилась в 973 году.
Её мать рано умерла, и Тамэтоки снова женился. Позже её отец был назначен на должность правителя земли, но этому предшествовал долгий период отсутствия у него какой-либо должности. Мурасаки с юных лет стремилась к знаниям. Отец обучал её китайской классике. Она также хорошо разбиралась в буддийской литературе, японской поэзии и других произведениях и стала опытным автором стихов вака – этот талант открыл ей путь в придворное общество.
Недолгий брак
В 998 году Мурасаки вышла замуж, её мужем был Фудзивара-но Нобутака – чиновник, обладавший способностями, но несколько старше её, ему было около сорока лет. У него уже были дети от трёх других женщин, и Курамото описывает его как «рассеянного». Замужество Мурасаки, которой было около двадцати пяти лет, по меркам того времени было поздним. В тот период мужчины после брака переселялись в дом жены, однако при отсутствии должности у её отца, когда Мурасаки была моложе, финансовое положение семьи было не слишком хорошим, из-за чего Мурасаки долго не могла найти мужа.
Курамото говорит, что после свадьбы «Нобутака не жил с Мурасаки, а остался с одной из своих других жён». В следующем году Нобутака написал стихи, описывающие ссоры между влюблёнными, что, по мнению Курамото, показывает силу характера Мурасаки. У них родилась дочь, но всего через два с половиной года после заключения брака Нобутака умер от болезни.
Хотя их союз был недолгим, дни, проведённые Мурасаки с мужем, вероятно, сформировали её характерные взгляды на мужчин и брак. Впоследствии она разными способами отображает их в мире, где разворачивается действие «Повести о Гэндзи».
Власть императора и дворцовая политика
Овдовев, Мурасаки поступила на службу к дочери Митинаги, императрице Сёси. Митинага предпринял попытку сделать свою дочь женой императора Итидзё, но она не слишком пришлась по душе правителю, который предпочитал свою первую супругу, Тэйси.
«Повесть о Гэндзи», состоящая из 54 глав, представляет собой чрезвычайно масштабное произведение. По словам Курамото, Мурасаки начала писать его после смерти мужа, но ещё до того, как приступила к службе при дворе. Она была вдовой, то есть поддержки со стороны мужа у неё не было, и она могла продолжать работать над книгой, когда была свободна от придворной службы, и ей, вероятно, было непросто достать материалы, поскольку бумага в то время была дорогим товаром. Как ей удалось завершить свой шедевр? В своём дневнике она пишет, что бумагу, кисти, тушь и тушечницы ей предоставил Митинага. Почему он это делал?
«Повесть о Гэндзи», написанная на основе впечатлений, полученных Мурасаки во внутренней части дворца, сыграла свою роль в планах Митинаги по достижению абсолютной власти. Одним из ярких моментов книги является объяснение Курамото этого процесса. Он утверждает, что классический роман Мурасаки, хотя и выглядит элегантной историей о любовных приключениях, в то же время ярко изображает внутреннюю работу императорской власти и дворцовую политику. Император Итидзё был любителем литературных историй и регулярно посещал Сёси, чтобы послушать, как вслух читают поветь. Естественно, Митинага стремился использовать это произведение для усиления привязанности императора к своей дочери.
После политической борьбы с преемником Итидзё, императором Сандзё, Митинага в конце концов смог посадить на трон своего внука, сына Итидзё и Сёси, который принял имя Го-Итидзё. Сам Митинага стал центральной политической фигурой в качестве регента, и иногда он пользовался услугами Мурасаки. Однако Мурасаки тяготилась придворной жизнью, и в более поздние годы она стала искренней почитательницей буддизма Чистой Земли; она даже хотела стать монахиней. Митинага умер в 1027 году в возрасте 62 лет. Учёные расходятся во мнениях относительно того, умерла ли Мурасаки до или после него, и в заключение Курамото делает вывод, что «процветание дома Митинаги обеспечила ему Мурасаки Сикибу и “Повесть о Гэндзи”».
История этих двух людей может стать ещё более увлекательной, если мы сравним вымышленные образы Мурасаки и Митинаги, например, в историческом сериале NHK этого года, с реальной историей. Насколько вообще было возможно, что сын регента встретил дочь бедного учёного, когда они оба были детьми? Что касается широко распространённого мнения о любовной связи между Мурасаки и Митинагой, Курамото отвергает эту идею, указывая на то, что достоверных свидетельств, позволяющих допустить такую связь, практически нет.
Мурасаки Сикибу и Фудзивара-но Митинага
Автор: Курамото Кадзухиро
Издательство «Коданся»
ISBN: 978-4-06-533254-2
Текст написал Такино Юсаку на японском языке по материалам интервью
Фотография к заголовку: © Pixta