Рецензия на книгу: преображение японских коробок для чая в книге «Тябако в интерьере: чайная коробка как образец искусства хранения» Пайзер Масуми

«Тябако», короба для чая, изготавливались с конца периода Эдо (1603-1868) до периода Мэйдзи (1868-1912) для экспорта японского чая морем. Это деревянные коробки из криптомерии, и если их обтянуть красивой тканью, они могут превратиться в мебель или произведение искусства. Эта книга рассказывает историю зарождения «интерьерных тябако» и развития традиции изготовления тябако.

Новая работа на выставке, посвящённой публикации

Выставка, посвящённая выходу этой книги, прошла в галерее в районе Кёбаси, Токио, в середине октября. Клуб «Интерьерные тябако» (район Синагава, Токио), которым руководит автор, Пайзер Масуми, представил разнообразные интерьерные тябако, в том числе и новые работы.



Автор Пайзер Масуми представляет различные изделия, созданные в сотрудничестве с другими, на выставке, посвящённой выходу книги (17 октября 2025 г., Галерея Кубота, Кёбаси, Токио) (фото Нобумити Идзуми)

«Интерьерные тябако» – зарегистрированное официальное название клуба. Изначально использовавшиеся для хранения и транспортировки чайных листьев чайные короба обтягивают тканями для кимоно и поясов оби, текстилем со всего мира и подкладочным материалом. В книге это объясняется следующим образом:

Большой короб для чая можно использовать как табурет или скамью, прикрепив к нему колёсики или деревянные ножки, или же как стол или подставку, положив сверху акриловую столешницу. Он станет идеальным предметом интерьера для вашей комнаты, воплощая оригинальные идеи, соответствующие вашему образу жизни.

Появление обитых тканью коробов для чая, изготовленных иностранцами

Существует более 20 размеров коробов тябако, от очень маленьких до весьма больших, и их можно использовать в самых разных целях – например, в качестве мебели или настольного контейнера для хранения. Первой моделью был тябако с тканевой обивкой. Иностранец, живущий в Японии, обтянул его своей любимой тканью и придумал конструкцию, позволяющую использовать его как сундук.

В 1998 году Пайзер увидела обитые ящики тябако в сообществе иностранцев в Токио и увлеклась ими. В следующем году она открыла класс по изготовлению декоративных тябако, а в 2004 году основала собственную компанию «Интерьерные тябако». В 2005 году она начала предлагать «курсы сертифицированных инструкторов» и в настоящее время проводит 125 сертифицированных курсов по всей стране. У неё также есть инструкторы в США и Германии.

Для обтягивания чайных коробов иностранцы, глубоко знающие японскую культуру, обычно используют японский текстиль – например, ткани для кимоно и оби. «Интерьерные тябако» представляют собой развитие этого стиля. Для их изготовления используются разнообразные ткани со всего мира, как старые, так и современные, в том числе текстиль нисидзин-ори, юдзэн, а также традиционные французские и итальянские ткани. Они привлекают внимание за рубежом как произведения искусства, имеющие практическое применение.

Устойчивые к влаге и насекомым короба могут служить 100 лет

Говорят, что экспорт японского чая начался в 1610 году, когда Голландская Ост-Индская компания доставляла его из Хирадо (совр. префектура Нагасаки), в Европу. При этом важно было создать чайные короба, способные сохранять чайные листья свежими и безопасно перевозить их во время долгого и трудного морского путешествия – без этого зелёный чай не получил бы широкого распространения как внутри страны, так и за рубежом. В книге также затрагивается история чайных коробок.

Считается, что тябако появились в эпоху Эдо. «Со времени эпохи Мэйдзи, когда они приобрели свою нынешнюю форму коробки из досок криптомерии, обшитых жестью, их функциональность как влагонепроницаемых и защищённых от насекомых коробок значительно улучшилась. Изготовленные искусными мастерами изделия стали настолько прочными, что, как говорят, могут прослужить до 100 лет». Со второй половины XIX века сами тябако стали экспортироваться как отдельный товар.

Однако в качестве упаковки для хранения и транспортировки чайных листьев эти коробки позднее «заменили более дешёвые и удобные картонные коробки и алюминиевые пакеты». В Японии из-за резкого падения спроса и отсутствия преемников производители тябако один за другим были вынуждены закрыться. По состоянию на 2024 год их осталось всего три.

Передача мастерства изготовления чайных коробок следующему поколению

В книге подчёркивается, что чайные коробки, история которых насчитывает более полутора веков, являются «кульминацией искусного мастерства ремесленников».

Для изготовления внешнего каркаса коробок обычно используют деревья криптомерии старше 30 лет. Они подвергаются воздействию ветра и дождя не менее трёх месяцев, а затем сушатся под грузом, чтобы предотвратить деформацию. Внутренняя часть обшита оцинкованным железом, а места, подверженные повреждениям, такие как углы коробки и стыки между досками, заклеены лентой, изготовленной из тонких полосок японской бумаги васи. Каждый элемент тщательно обрабатывается опытными мастерами.

Клуб «Интерьерные тябако» прилагает все усилия, чтобы сохранить для будущих поколений находящееся под угрозой исчезновения искусство изготовления тябако, и эта книга также содержит краткую историю их работы.

Префектура Сидзуока – один из трёх крупнейших регионов производства чая в Японии, наряду с Удзи и Саяма. Клуб сотрудничал с компанией «Маэда сэйкандзё», которая производит высококачественные чайные короба в посёлке Каванэхонтё префектуры Сидзуока, известном своим «чаем Каванэ». В 2010 году клуб подал петицию мэру Каванэхонтё с просьбой сохранить традицию изготовления тябако и начал обучение молодых мастеров. При участии мэрии в 2016 году была основана компания «Маэда кобо», которая взяла на себя управление бизнесом, а в 2020 году началась работа на новой фабрике.

Множество цветных фотографий и текст на английском языке

Отличительная особенность книги – обилие великолепных цветных фотографий разных интерьерных тябако. Многие из работ сделаны «совместно с дизайнерами и брендами, привлекающими внимание как в США, так и за рубежом». Фотографии имеют формат A3, поэтому их приятно и интересно рассматривать.

Также стоит прочитать семь статей, в том числе «Начало наследия», «Радость традиционного мастерства» и «Молитва Папы Франциска».

Автор книги получала школьное обучение в Лондоне, куда был командирован её отец. Она также работала на международной арене в Mitsubishi Corporation и токийском отделении Citibank NA. Эта книга пропитана её любовью к тябако, которая длится уже более четверти века. Основной текст написан на японском и английском языках.

«Тябако в интерьере: чайная коробка как образец искусства хранения» Издательство «Ямато сёбо»

Дата публикации: 20 сентября 2025 г.

Формат A4: 144 страницы

Цена: 2750 йен (включая налог)

ISBN: 978-4-479-88049-3

