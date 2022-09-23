Правительственная экспертная группа не рассматривает возможность наследования императорского престола Японии женщинами

Группа экспертов, созданная для обсуждения проблем наследования императорского титула и связанных с этим вопросов, рекомендовала разрешить женщинам-членам императорского дома сохранять статус членов дома и после замужества, чтобы сохранить численность императорской семьи, но не рассматривала возможность вступления на престол принцессы Айко. Выводы комиссии полностью противоположны данным отчёта 2005 года, опубликованного до рождения принца Хисахито, племянника императора Нарухито.

Рождение принца всё изменило

В январе 2022 года премьер-министр Кисида Фумио представил парламенту отчёт правительственной комиссии по вопросам наследования титула императора Японии, в котором предлагались два основных возможных подхода к сохранению размера императорского дома. Комиссия рекомендовала разрешить женщинам сохранять статус членов дома после замужества или восстановить этот статус для мужчин-потомков прежних ветвей исператорского дома.

Это первый подобный отчёт при правлении Либерально-демократической партии с 2005 года, когда комиссия представила отчёт администрации Коидзуми Дзюнъитиро. Отчёт появился за год до рождения принца Хисахито – племянника императора Нарухито (в то время – наследного принца) и единственного члена императорской семьи мужского пола в своём поколении. Поскольку в то время молодых членов семьи мужского пола не было, рекомендации 2005 г. были полной противоположностью рекомендациям, изложенным в нынешнем отчёте.

В документе 2005 года сделан вывод о том, что сохранять «стабильное сохранение преемственности по мужской линии, как это практиковалось с древних времён, окажется чрезвычайно трудно», и поэтому «крайне важно открыть путь женщине-императору или императору по женской линии», и что «такой шаг встретил бы широкое одобрение японской общественности». В отчёте также говорилось, что было бы уместно «принять принцип первородства, в соответствии с которым приоритет отдается прямым потомкам императора, с порядком наследования между братьями и сёстрами, рожденными от императора, в порядке возраста, независимо от пола».

Отчёт 2005 года открыто не поддержал идею восстановления статуса членов императорского дома для мужчин из боковых ветвей семьи, потерявших его в ходе реформ после Второй мировой войны. «Эти бывшие члены императорского дома уже почти шестьдесят лет являются обычными гражданами; более того, они лишь отдаленно связаны с нынешним императором [Акихито], их общие предки жили в период Муромати, на 600 лет отстоящий от современности. Таким образом, существуют опасения насчёт того, будут ли они приняты широкой публикой как настоящие члены императорского дома». Эти выводы, казалось, укрепили позицию принцессы Айко, тогдашней трёхлетней дочери наследного принца Нарухито, которая могла бы однажды взойти на императорский трон.

Неопределённые перспективы

В законе, принятом в июне 2017 года, который позволил императору Акихито отречься от престола, содержится положение, призывающее правительство рассмотреть вопрос стабильной преемственности и возможность разрешить женщинам-членам оставаться в составен членов дома после замужества. В марте 2021 года премьер-министр Суга Ёсихидэ создал комиссию из 21 эксперта, которая собиралась 13 раз, в том числе на пять слушаний. В декабре председатель комиссии, бывший президент Университета Кэйо Сэйкэ Ацуси, представил отчёт премьер-министру Кисиде, который с тех пор занимает пост президента ЛДП и премьер-министра Японии.



Сэйке Ацуси (слева), председатель комиссии по обеспечению стабильного наследования императорского титула, передаёт отчёт комиссии премьер-министру Кисиде Фумио 22 декабря 2021 г. (© Jiji)

Отчёт 2021 года следовал положению Закона об императорском доме о том, что наследование должно осуществляться «потомком мужского пола по мужской линии, принадлежащим к императорскому дому», и указывал, что принц Хисахито в будущем станет императором. Это заявление стало результатом почти единодушного согласия специалистов на слушаниях в отношении того, что правила не следует изменять до тех пор, пока на престол не взойдёт принц Хисахито, поскольку было бы благоразумно избегать серьёзных изменений, раз в следующем поколений уже есть преемник.

В отчёте также говорится, что время для конкретных дискуссий о преемственности в следующем после принца Хисахито поколении ещё не пришло, поскольку они могут иметь непреднамеренный дестабилизирующий эффект. Вместо этого, сказано в отчёте, было бы лучше углубиться в этот вопрос в будущем, основываясь на таких факторах, как возраст Хисахито и его семейное положение.

Это можно интерпретировать как стратегию выжидания, зависящую от того, будет ли у самого Хисахито сын. Тогда наследование может продолжаться в рамках существующей системы, а дальнейшее обсуждение можно отложить до появления проблем, связанных с наследованием – например, в случае отсутствия наследника мужского пола.

Рождение принца Хисахито, несомненно, стало причиной того, что две группы экспертов при правительствах ЛДП пришли к противоположным выводам. Но можно ли действительно утверждать, что возложение всех надежд на продолжение императорского дома на лишь одного из его членов является удовлетворительным результатом дискуссии об обеспечении стабильного престолонаследия?

Мне кажется, что комиссия и правительство пренебрегли анализом возможности того, что принцесса Айко станет женщиной-императором. В опросах общественного мнения за последние пару лет 70-80% респондентов высказались в поддержку возможности женщины стать императором. В отчёте этот момент обошли, что ставит под сомнение предположение о естественном успехе кандидатуры принца Хисахито.

Ветви императорского дома для принцесс

В январе 2006 года премьер-министр Коидзуми заявил в своей программной речи о намерении пересмотреть Закон об императорском доме, чтобы разрешить женщинам становиться императорами и передавать императорский титул по материнской линии (когда ребёнок женщины-императора может унаследовать трон). Однако месяц спустя появились новости о беременности принцессы Кико. Это усилило сопротивление поправкам внутри ЛДП, и правительство Коидзуми отложило внесение законопроекта в парламент. Когда в сентябре родился принц Хисахито, Коидзуми решил отложить этот вопрос, и вскоре после этого закончился его более чем пятилетний срок на посту премьера.

Его преемник Абэ Синдзо в первый же свой срок на посту премьер-министра раскритиковал комиссию и отверг её выводы. С тех пор в ЛДП стала господствовать идея о том, что преемственность в императорском доме должна осуществляться по мужской линии.

В 2012 году, когда у власти находилась Демократическая партия Японии, премьер-министр Нода Ёсихико должен был отреагировать на запрос от Управления императорского двора, которое было обеспокоено уменьшением размера императорской семьи, в основном из-за браков женщин-членов дома. Он провёл слушания с экспертами, которые подытожили основные спорные моменты.

Появились два предложения: чтобы женщины-члены оставались членами дома после замужества, создавая собственные ветви дома, или чтобы они продолжали принимать участие в деятельности императорского дома даже после того, как вышли из его состава. Такие изменения коснулись бы только принцесс (найсинно), которые являются дочерьми или внучками императора. Эти рекомендации базировались на том, что даже если бы Хисахито оставался единственным членом императорского дома мужского пола в своём поколении, сёстры принца могли бы поддерживать его.

В резюме говорилось, что, если женщины-члены образуют собственные ветви дома, необходимо в дальнейшем рассмотреть вопрос о том, влючать ли их мужей и детей в императорскую семью. Консерваторы выступали против получения детьми статуса членов дома, поскольку это позволяло бы членам дома по материнской линии право наследовать престол. Они предупредили о возможном крахе традиционной японской системы наследования мужского пола по отцовской линии.

Премьер-министр Нода покинул свой пост из-за поражения на выборах, прежде чем смог внести поправки в Закон об императорском доме. В этот момент начался длительный второй период пребывания в должности премьер-министра Абэ Синдзо, и никаких дальнейших действий по созданию принцессами собственных ветвей дома предпринято не было. Однако отречение императора Акихито в конечном итоге привело к созданию новой комиссии, возобновившей дебаты о будущем императорского дома – уже после того, как Абэ ушёл в отставку.

Брак Мако влияет на обсуждение

Тем временем в СМИ поднялся шум по поводу помолвки старшей сестры принца Хисахито, принцессы Мако, с Комуро Кэем. К осени 2021 года, когда основные проблемы связанные с браком были улажены, существовало негласное согласие в том, что комиссия не будет предлагать в своём отчёте применять какую-либо новую систему к паре Комуро.

Во второй половине отчёта 2021 года содержались предложения относительно необходимых действий, чтобы гарантировать что в императорском доме будут и другие членов, помимо Хисахито. Первое состояло в том, чтобы позволить женщинам оставаться частью императоской семьи и после замужества.

Предвидя консервативные возражения против наследования статуса по материнской линии, в отчёте говорилось, что, хотя принцессы останутся в составе дома, их мужья и дети будут иметь права и обязанности простых граждан. Поскольку воспоминания о браке принцессы Мако были ещё очень свежи, документ отрицал возможность вхождения мужей и детей в состав императорского дома.



Наследный принц Фумихито (в центре) со своим сыном принцем Хисахито (слева) и второй дочерью, принцессой Како, в поместье Акасака 12 ноября 2021 г. (предоставлено Управлением императорского двора; © Reuters)

Возможность «смешанной системы»

Исходя из этого предложения, принцесса Айко останется членом императорского дома и в случае замужества, а члены её новой семьи будут обычными гражданами. Не все эксперты группы сочли такое решение идеальным. Один профессор задался вопросом, можно ли такую «смешанную» семью действительно назвать нормальной. Другой охарактеризовал создание принцессами ветвей, не входящих в линию наследования, как проблематичную полумеру, заявив, что для обеспечения стабильности наследования требуется радикальное решение. Один заслуженный профессор полагает, что принцессе Айко необходимо остаться в семье, чтобы поддерживать принца Хисахито в его официальной роли, когда он станет императором, и что для её мужа и детей было бы вполне естественным также получить статус членов императорского дома.

В декабре принцесса Айко достигла возраста совершеннолетия, ей исполнилось 20 лет и её потенциальный брак всё ближе. Отчёт комиссии, вероятно, окажет большое влияние на её дальнейшую жизнь, поэтому было бы желательно своевременно начать обсуждения в парламенте.

Во второй статье будет обсуждаться предложение восстановить статус членов дома для потомков мужского пола в бывших ветвях императорской семьи.

Фотография к заголовку: Принц Хисахито (слева) и принцесса Айко (предоставлено Управлением императорского двора; © Reuters)