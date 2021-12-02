Принцессе Айко, дочери императора и императрицы, исполнилось 20 лет: жизнь принцессы в фотографиях

1 декабря дочери императора и императрицы исполнилось 20 лет, она вошла в состав совершеннолетних членов императорского дома. Здесь мы представим жизнь принцессы в фотографиях.

Прошло восемь лет с июня 1993 года, когда наследный принц и принцесса поженились, и у них родился долгожданный ребёнок – принцесса Айко. Радость охватила всю страну.



Принцесса Масако выписана из дворцовой больницы, она держит принцессу Айко (Reuters)

Айко пять лет. Проводится традиционная дворцовая церемония Тякко-но ги, «Надевание хакама», соответствующая традиции Сити-го-сан, паломничества детей в святилища. Принцессу одевают в одежду, присланную её дедушкой и бабушкой – императором и императрицей.



Церемония Тякко-но ги, 11 ноября 2006 г. (Reuters, представительское фото)

Собачка – член семьи наследного принца

У императрицы Масако до замужества была собака, она очень любит собак. После свадьбы она подобрала щенка, рождённого собакой, которая забрела в императорскую резиденцию Акасака, и он стал жить у них.

Собаки часто появляются как «члены семьи» на фотографиях семьи наследного принца, нынешнего императора, и заметно, что Айко тоже очень привязана к ним.



Масако и Айко улыбаются при виде собаки во время прогулки по парку Дзингу-гайэн, 21 ноября 2002 г. (Jiji Press)



Семья наследного принца выгуливает собак в императорской усадьбе Акасака, 4 ноября 2008 г. (предоставлено Управлением императорского двора; Reuters)



Айко держит собаку Юри, когда направляется на императорскую ферму со своей семьёй, май 2009 г. (Jiji Press)



(Фотография сделана в ноябре 2011 г.; предоставлено Управлением императорского двора / Reuters)



(Фотография сделана в ноябре 2020 г. / предоставлено Управлением императорского двора / Reuters)

Владение кистью

Принцесса Айко каждый год выставляет каллиграфические надписи, поделки и изделия ручной работы на художественной выставке фестиваля культуры Союза сотрудников Управления императорского двора.

В надписи 2008 года – любимый иероглиф «собака». Он исполнен жизни –кажется, что собака может выпрыгнуть в любой момент. Возможно, это результат каллиграфической практики под руководством Масако с раннего возраста – принцесса Айко пишет свободно и энергично.



Слева: принцесса Масако учит Айко писать своё имя (январь 2005 г. / предоставлено Управлением императорского двора / Reuters); справа: надпись, выставленная на художественной выставке фестиваля культуры Союза сотрудников Управления императорского двора (декабрь 2008 г. / представительское фото Jiji Press)



Надписи Айко на выставке фестиваля культуры персонала императорского двора (декабрь 2012 г. / представительское фото Jiji Press)



Надписи Айко на выставке фестиваля культуры персонала императорского двора (11 декабря 2013 г., Jiji Press)

Когда Айко было 3-4 года, она вместе с другими детьми своего возраста в детском учреждении в Токио училась выражать себя, играя с красками и глиной, и участвовала в ритмических играх под музыку. На её поделках на фестивале культуры сотрудников императорского двора мы снова видим упоминание собак.



Рисование краской руками (ноябрь 2005 г. / предоставлено Управлением императорского двора / Reuters)



Работы Айко на художественной выставке фестиваля культуры персонала императорского двора (8 декабря 2010 г. / представительское фото Jiji Press); работы Айко на художественной выставке фестиваля культуры персонала императорского двора (2013 г., Jiji Press)

С последних классов начальной школы Айко являлась членом оркестрового клуба, она любит играть на виолончели. На совместном концерте Университета Гакусюин в 2013 году она также выступала вместе со своим отцом.



Наследный принц (второй справа на сцене) и Айко (четвертая сзади с левой стороны сцены) вместе на совместном концерте Университета Гакусюин (апрель 2013 г. / представительское фото Jiji Press)

Фотография к заголовку: Айко в свой первый день рождения с родителями перед тем, как отправиться в императорский дворец (1 декабря 2002 г. / представительское фото Jiji Press)

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