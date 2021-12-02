Принцессе Айко, дочери императора и императрицы, исполнилось 20 лет: жизнь принцессы в фотографиях

Общество Императорский дом

1 декабря дочери императора и императрицы исполнилось 20 лет, она вошла в состав совершеннолетних членов императорского дома. Здесь мы представим жизнь принцессы в фотографиях.
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Прошло восемь лет с июня 1993 года, когда наследный принц и принцесса поженились, и у них родился долгожданный ребёнок – принцесса Айко. Радость охватила всю страну.

Принцесса Масако выписана из дворцовой больницы, она держит принцессу Айко (Reuters)
Принцесса Масако выписана из дворцовой больницы, она держит принцессу Айко (Reuters)

Айко пять лет. Проводится традиционная дворцовая церемония Тякко-но ги, «Надевание хакама», соответствующая традиции Сити-го-сан, паломничества детей в святилища. Принцессу одевают в одежду, присланную её дедушкой и бабушкой – императором и императрицей.

Церемония Тякко-но ги, 11 ноября 2006 г. (Reuters, представительское фото)
Церемония Тякко-но ги, 11 ноября 2006 г. (Reuters, представительское фото)

Собачка – член семьи наследного принца

У императрицы Масако до замужества была собака, она очень любит собак. После свадьбы она подобрала щенка, рождённого собакой, которая забрела в императорскую резиденцию Акасака, и он стал жить у них.

Собаки часто появляются как «члены семьи» на фотографиях семьи наследного принца, нынешнего императора, и заметно, что Айко тоже очень привязана к ним.

Масако и Айко улыбаются при виде собаки во время прогулки по парку Дзингу-гайэн, 21 ноября 2002 г. (Jiji Press)
Масако и Айко улыбаются при виде собаки во время прогулки по парку Дзингу-гайэн, 21 ноября 2002 г. (Jiji Press)

Семья наследного принца выгуливает собак в императорской усадьбе Акасака, 4 ноября 2008 г. (предоставлено Управлением императорского двора; Reuters)
Семья наследного принца выгуливает собак в императорской усадьбе Акасака, 4 ноября 2008 г. (предоставлено Управлением императорского двора; Reuters)

Айко держит собаку Юри, когда направляется на императорскую ферму со своей семьёй, май 2009 г. (Jiji Press)
Айко держит собаку Юри, когда направляется на императорскую ферму со своей семьёй, май 2009 г. (Jiji Press)

(Фотография сделана в ноябре 2011 г.; предоставлено Управлением императорского двора / Reuters)
(Фотография сделана в ноябре 2011 г.; предоставлено Управлением императорского двора / Reuters)

(Фотография сделана в ноябре 2020 г. / предоставлено Управлением императорского двора / Reuters)
(Фотография сделана в ноябре 2020 г. / предоставлено Управлением императорского двора / Reuters)

Владение кистью

Принцесса Айко каждый год выставляет каллиграфические надписи, поделки и изделия ручной работы на художественной выставке фестиваля культуры Союза сотрудников Управления императорского двора.

В надписи 2008 года – любимый иероглиф «собака». Он исполнен жизни –кажется, что собака может выпрыгнуть в любой момент. Возможно, это результат каллиграфической практики под руководством Масако с раннего возраста – принцесса Айко пишет свободно и энергично.

Слева: принцесса Масако учит Айко писать своё имя (январь 2005 г. / предоставлено Управлением императорского двора / Reuters); справа: надпись, выставленная на художественной выставке фестиваля культуры Союза сотрудников Управления императорского двора (декабрь 2008 г. / представительское фото Jiji Press)
Слева: принцесса Масако учит Айко писать своё имя (январь 2005 г. / предоставлено Управлением императорского двора / Reuters); справа: надпись, выставленная на художественной выставке фестиваля культуры Союза сотрудников Управления императорского двора (декабрь 2008 г. / представительское фото Jiji Press)

Надписи Айко на выставке фестиваля культуры персонала императорского двора (декабрь 2012 г. / представительское фото Jiji Press)
Надписи Айко на выставке фестиваля культуры персонала императорского двора (декабрь 2012 г. / представительское фото Jiji Press)

Надписи Айко на выставке фестиваля культуры персонала императорского двора (11 декабря 2013 г., Jiji Press)
Надписи Айко на выставке фестиваля культуры персонала императорского двора (11 декабря 2013 г., Jiji Press)

Когда Айко было 3-4 года, она вместе с другими детьми своего возраста в детском учреждении в Токио училась выражать себя, играя с красками и глиной, и участвовала в ритмических играх под музыку. На её поделках на фестивале культуры сотрудников императорского двора мы снова видим упоминание собак.

Рисование краской руками (ноябрь 2005 г. / предоставлено Управлением императорского двора / Reuters)
Рисование краской руками (ноябрь 2005 г. / предоставлено Управлением императорского двора / Reuters)

Работы Айко на художественной выставке фестиваля культуры персонала императорского двора (8 декабря 2010 г. / представительское фото Jiji Press); работы Айко на художественной выставке фестиваля культуры персонала императорского двора (2013 г., Jiji Press)
Работы Айко на художественной выставке фестиваля культуры персонала императорского двора (8 декабря 2010 г. / представительское фото Jiji Press); работы Айко на художественной выставке фестиваля культуры персонала императорского двора (2013 г., Jiji Press)

С последних классов начальной школы Айко являлась членом оркестрового клуба, она любит играть на виолончели. На совместном концерте Университета Гакусюин в 2013 году она также выступала вместе со своим отцом.

Наследный принц (второй справа на сцене) и Айко (четвертая сзади с левой стороны сцены) вместе на совместном концерте Университета Гакусюин (апрель 2013 г. / представительское фото Jiji Press)
Наследный принц (второй справа на сцене) и Айко (четвертая сзади с левой стороны сцены) вместе на совместном концерте Университета Гакусюин (апрель 2013 г. / представительское фото Jiji Press)

Фотография к заголовку: Айко в свой первый день рождения с родителями перед тем, как отправиться в императорский дворец (1 декабря 2002 г. / представительское фото Jiji Press)

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