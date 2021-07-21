Любитель кошек Фумита надеется возродить японское борцовское наследие

Японские кандидаты на золотые медали Олимпиады

Японская мужская сборная по борьбе в былые времена настолько доминировала на Олимпийских играх, что этот вид спорта считался национальной чертой японцев. К сожалению, за последние семь Игр японскими борцами была завоевана всего одна золотая медаль — на олимпиаде 2012 года в Лондоне. В последние годы женская команда затмевала мужскую, однако теперь большие надежды возлагаются на Фумиту Кэнъитиро, борца греко-римского стиля в весе до 60 кг. Его мощный бросок прогибом — главное оружие, которое ведет его на вершину Олимпа.

Новые горизонты для греко-римской борьбы

Фумита Кэнъитиро начинал заниматься борьбой просто ради забавы: он тренировался со своим отцом, бывшим борцом и тренером. Его талант начал проявляться, когда он, будучи учеником средней школы, приступил к серьезным тренировкам. Победы на национальных турнирах вызвали рост интереса к спортсмену: его карьера пошла вверх, когда он учился в университете. В 2016 году, учась на третьем курсе, он выиграл Всеяпонский чемпионат, а в следующем году победил на чемпионате мира.

Фумита, которому сейчас 25 лет, — борец в греко-римском стиле, в котором, в отличие от вольной борьбы, запрещены технические приемы ниже пояса. Он стал первым японским борцом, выигравшим чемпионат мира по греко-римской борьбе за последние 34 года, и самым молодым в истории японских мужских сборных. Травма не позволила ему участвовать в чемпионате мира 2018 года, но в 2019 году он вернулся, чтобы снова занять первое место на пьедестале. Он считается основным претендентом на олимпийское золото.

Многие считают, что «фирменный» прием Фумиты, бросок прогибом (суплес), является главным фактором его успеха. Он сильно прогибает спину, чтобы схватить и бросить соперника (даже сложенного физически мощнее, чем он сам), демонстрируя свое превосходство в гибкости и технике. Сила, с которой он занимается борьбой, дополняется его великолепным способностям к концентрации и боевым духом.

Одиночная поездка на кошачий остров

Сходя с ковра, Фумита становится другим человеком. После победы на чемпионате мира 2017 года Фумита отправился в одиночное путешествие на острова Айносима префектуры Фукуока, где обитает популяция одичавших домашних кошек. «Я купил зеркальную камеру, чтобы фотографировать кошек», — говорит он. В выходные дни он отправляется в кошачье кафе, чтобы расслабиться, и когда он говорит о кошках, то свирепое выражение, которое можно видеть на его лице во время матчей, превращается в нежную улыбку. Жизнь борца в основном проходит в поездках и тренировочных лагерях, что мешает держать кошку дома, но огромная любовь Фумиты к представителям семейства кошачьих известна его поклонникам.

Возможности для роста перед Олимпиадой

Разумеется, Фумита не забывает о своей главной цели: сейчас он сфокусирован на том, чтобы привезти домой олимпийское золото.

Фумита выиграл Всеяпонский чемпионат в декабре 2020 года, используя другие техники вместо наводящего ужас на соперников броска прогибом. Он осознавал, что противники будут изучать его методы, и это принесло свои плоды. «Я думаю, что в поиске новых технических приемов я уже близок к результату, — говорит он, — и чувствую, что мне еще есть куда расти».

Однако победа на Олимпийских играх не станет для Фумиты точкой, после которой он собирается остановиться. Он говорит, что прекрасно понимает свою роль, и собирается оправдать надежды тех, кто занимается этим видом спорта. «Я хочу способствовать развитию борьбы в Японии», — говорит он. Фумита Кэнъитиро полон решимости занять центральное место на олимпийском пьедестале и претендовать на место суперзвезды японской борьбы, но он обязательно найдет время, чтобы проводить время с кошками.

Фотография к заголовку: сильнейший прием Фумиты Кэнъитиро — его техника броска прогибом. На этой фотографии запечатлен момент, когда он бросает Судзуки Аяту (борец в синем трико) в победном поединке на Всеяпонском чемпионате 20 декабря 2020 г. (© Jiji)