Система санкин котай: морские путешествия

Система обязательного прибытия на службу (санкин котай) в Японии в период Эдо: правда и вымысел

При упоминании системы санкин котай, когда феодалы-даймё регулярно прибывали в Эдо для службы при сёгунском правительстве, сразу представляются процессии даймё на сухопутных трактах, но в некоторых случаях феодалы прибывали и морским путём, например, с Кюсю и Сикоку. Такие морские процессии санкин котай шли по Внутреннему морю Сэто в регион Кинки.

Цурусаки – порт, процветавший как узловой пункт морских перевозок санкин котай

Одним из княжеств, ехавших морем, было Кумамото, управлявшееся родом Хосокава. На иллюстрации к заголовку – картина «Вход в порт корабля годзабунэ главы Кумамото Хосокавы», на ней изображён корабль правителя Кумамото, входящий в порт Цурусаки в провинции Бунго (в настоящее время город Ойта префектуры Ойта) по пути домой из Эдо.

Правитель находится на борту великолепного роскошного корабля «Наминасимару». Он украшен фамильными гербами «девять светил рода Хосокава» (хосокава куё). Такие большие корабли назывались годзабунэ, «корабль-резиденция», они несли на палубе жилое помещение.

Флот княжества Кумамото включал до 67 кораблей, а количество моряков, как говорят, достигало 1000 (хотя есть разные теории о флоте Кумамото). Сохранились свидетельства того, что при входе и выходе из порта пели «корабельную песню» под колокола и барабаны, это было масштабное яркое мероприятие.

При поездке в Эдо маршрут пролегал из Кумамото по тракту Бунго-кайдо (также называемый Хиго-кайдо) на северо-восток, а затем в Цурусаки в земле Бунго. Цурусаки был «отдалёнными владениями» княжества Кумамото, то есть располагался на удалении от основной территории княжества. В годы Хоэй (ок. 1704) там разместили флот рода Хосокава и посёлок стал процветать как центр торговли с рынками Киото и Осаки.

Выйдя из Цурусаки, флот шёл по водному пути Бунго и входил во Внутреннее море Сэто. Там он, вероятно, направлялся на восток по маршруту, обозначенному ниже толстой линией, и прибывал в Осаку в соответствии с «Картой морских дорог западных земель» (Сайкоку судзи кайдзё дохо эдзу, карта морских маршрутов, созданная в ранний период Эдо).



«Карта морских дорог западных земель» (копия), созданная в ранний период Эдо. Жирная линия показывает морской путь, который, вероятно, использовался княжеством Кумамото (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Путь по тракту Бунго-кайдо составлял около 122 километров, морской путь от Цурусаки до Осаки – около 490 километров, а расстояние по тракту Токайдо от Осаки до Эдо составляло около 535 километров, то есть всего за 27-55 дней делегация даймё преодолевала около 1147 километров.

Указанные 27-55 дней – это примерное оценочное число, при использовании морского пути на длительность сильно влияли погодные условия, поэтому время в пути могло сильно отличаться. Это затрудняло планирование и могло привести к опозданиям, и причина постепенного прекращения практики использования морских путей для делегаций санкин котай во второй половине периода Эдо заключалась именно в сложностях планирования сроков.

Военный флот, ведущий происхождение от пиратских флотилий

Правителям княжеств острова Сикоку, однако, приходилось путешествовать морем на протяжении всего периода Эдо. Здесь я хочу рассмотреть княжества Токусима и Такамацу.

В Токусиме правил род Хатисука. Ёсисигэ, первый даймё, в битве при Сэкигахара принял сторону Восточной армии Токугавы Иэясу, а также участвовал в его осакских кампаниях, благодаря чему в придачу к прежним территориям земли Ава получил ещё и Авадзи, поэтому правители на пути в Осаку часто использовали маршрут из Токусимы через Авадзи.

На карте ниже показан маршрут, которым пользовался 12-й даймё Наримаса в годы Бунсэй (1818-1830). Отправляясь из Токусимы, он останавливался на ночь в Юра в юго-восточной части острова Авадзи (сейчас город Сумото префектуры Хёго), и на следующий день прибывал в Осаку, откуда направлялся в Эдо по сухопутному пути. Дорога до Эдо занимала около 20 дней.



Когда правители Токусимы отправлялись на Хонсю, они часто ночевали на территории Авадзи. Поскольку дорога к морю заняла всего одну ночь и два дня, плохая погода слабо влияла на сроки пути

Точных данных о флоте нет, но в записях зарегистрировано 56 кораблей во времена 4-го даймё, Цунамити, а на «Складной ширме морского путешествия санкин котай» XIX века, хранящейся в храме Рэнгэдзи (г. Токусима) изображено до 70 больших и малых кораблей.

Некоторые исследователи отмечают значимость рода Мори для морских путешествий княжества Токусима; это род прославился как «морские аристократы» ещё с периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568).

Роду Мори, представители которого были адмиралами флота земли Ава, отводили важную роль и Тоётоми Хидэёси, и Токугава Иэясу, а род Хатисука принял Мори на службу для организации военно-морского флота княжества Токусима. Говорят, что род Мори в местности Атака неподалёку от замка (в настоящее время район Фукусима города Токусима), где организовал строительство и ремонт судов; здесь также собирались корабельные плотники, капитаны и моряки.

Гордость княжества Такамацу – корабль годзабунэ «Хирюмару»

Княжество Такамацу также использовало знания и опыт управления военным флотом.

Замок Такамацу, построенный в 8 году Тэнсё (1590) и являвшийся центром княжества, считается первым «морским замком» в Японии, построенным с учётом использования военно-морского флота. В 19 году Канъэй (1642) Такамацу Мацудайра, незадолго до этого назначенный даймё княжества и родственник сёгунского рода, воспользовался преимуществами этого замка и взял на себя охрану Внутреннего моря Сэто, имея множество кораблей.

В документе «Записи услышанного о военных судах всех групп» (Дзэнрю сэнгун кикигаки) говорится: «Род Мацудайра из Такамацу в земле Сануки. Известны способами строительства кораблей. Называется “суда всех групп” (дзэнрю), поскольку собрали во множестве пиратов всех групп». Таким образом, этот род строил корабли и собрал большой флот из пиратов. Княжество обладало познаниями в морском деле, и они помогали и в организации поездок санкин котай.

Княжество Такамацу использовало корабль годзабунэ «Хирюмару». Он был построен в 9 году Камбун (1669) во времена первого даймё, Мацудаиры Ёрисигэ, являвшимся сыном первого даймё княжества Мито Токугава Ёрифуса, а позднее был построен второй «Хирюмару». Долгое время даймё княжества путешествовали в Эдо для обязательных посещений сёгуна на борту этих кораблей. Общая длина составляла около 20 метров, ширина – около 7 метров, эти корабли были своеобразным символом княжества Такамацу.

В «Памятке» (Обоэгаки) говорится, что судно имело 48 вёсел для парных гребцов и девяносто моряков. Реконструированная модель выставлена ​​в Историческом музее города Такамацу; говорят, что это был лучший из годзабунэ разных княжеств.



Реконструкция «Хирюмару». Корабль был воспроизведён по картине «Подробная картина-кириэ корабля “Хирюмару”» (фотография предоставлена Историческим музеем города Такамацу)

Согласно историческим записям «Кэйко дзицуроку» времён третьего даймё, Мацудайры Ёритоё, путь пролегал по морю от Такамацу до Осаки, потом от Осаки до Фусими шли вверх по реке Ёдогава, а от Фусими до Эдо добирались уже по суше.

Минимальное время в пути составляло 17 дней, а максимальное – 27 дней. На морском пути делегацию иногда останавливала непогода, что существенно влияло на сроки.

В конце концов, всё в большем количестве случаев морским путём добирались до побережья Хонсю во Внутреннем море Сэто – до Усимадо (сейчас – город Сэтоути префектуры Окаяма) и Муродзу (сейчас – город Тацуно префектуры Хёго), после чего следовали на восток по суше, по тракту Сайкоку-сайдо. Даже княжества Сикоку часто высаживались на ближайшем берегу Хонсю, и масштабы морских путешествий для посещений Эдо по системе санкин котай постепенно сокращались. На кораблях продолжали добираться до региона Кинки только считанные даймё, такие как правители княжеств земли Хюга (сейчас – префектура Миядзаки).

Мацумаэ, единственное княжество в Эдзо (современный Хоккайдо), в порядке исключения из-за своей удалённости посылало делегации раз в пять лет (от 3 до 6 лет в разное время), переправляясь из Эдзо на Цугару на кораблях годзабунэ. Правители княжества Цусима на отдалённых островах ездили в Эдо раз в три года. Им в этом смысле было намного легче, чем правителям западных княжеств и Сикоку, поэтому в этот раз я их не упоминал.

Изображение к заголовку: «Вход в порт корабля годзабунэ главы Кумамото Хосокавы», изображающая флота даймё Хосокавы (коллекция Исторического музея Ойта)