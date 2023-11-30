Сивасу (двенадцатая луна): «очистка от копоти», новогодний рынок Тоси-но ити, приготовление лепёшек моти, Сэцубун, «Лисьи огни» Кицунэби в Одзи

Ежегодные праздники и мероприятия в Японии

С древних времён в Японии широко отмечали сезонные праздники. Одни из них произошли от религиозных и сельскохозяйственных ритуалов, другие пришли из Китая, как Танго-но сэкку, приходящийся на 5 день 5 луны, или Танабата, который отмечают в 7 день 7 луны. Многие из них до сих пор играют важную роль в жизни японцев. На каждый месяц в японском календаре выпадает праздник, а то и не один. В этой серии мы расскажем о происхождении и значении таких ежегодных событий, на их примере показывая, как в японской культуре сохраняются исторические и религиозные традиции.

Двенадцатая луна, или сивасу, «месяц, когда монахи сбиваются с ног», – время проведения «очистки от копоти» (сусухараи). Люди собирались всей семьёй, чтобы очистить дом, удаляя сажу и пыль. Это важное мероприятие показывает, что двенадцатый месяц имел особое значение, являясь последним месяцем года и временем подготовки к Новому году.

«Очистка от копоти» как праздник

«Очистка от копоти» до сих пор проводится как ежегодное мероприятие в святилищах и храмах в различных местах, но в период Эдо её устраивали в тринадцатый день месяца также семьи самураев, торговцы и купцы.

Причина, по которой было принято устраивать уборку в тринадцатый день, указана в «Записях течения года Восточной столицы» (Тото сайдзики): «Очистка от копоти началась по примеру уборки в Великом замке в 13-й день 17-го года ка-но э тацу Канъэй (1640)».

Таким образом, поскольку в 13-й день 17 года Канъэй начали очищать от сажи замок Эдо, купцы и горожане последовали этому примеру.

Уборка начиналась с того, что татами поднимали и выбивали их мётлами. В то время для освещения использовались свечи и фонари андон, еду готовили на печи камадо, а для обогрева применяли древесный уголь, поэтому накапливалось много копоти, от которой старались избавиться, насколько было возможно. Вероятно, это было намного сложнее, чем современная «генеральная уборка». «Очистка от копоти» представляла собой также своего рода предновогодний очистительный ритуал, и люди старались сделать дом как можно более чистым, чтобы пригласить в него богов Нового года.

В тех же записях далее говорится: «(После очистки от копоти) празднуют и едят лепёшки моти».

В купеческих домах подавали рисовые лепёшки. Иногда праздновали и с сакэ. Кое-кто даже качал участников, подбрасывая их в воздух, это было оживлённое мероприятие.



Вся прислуга занята очищением от копоти в купеческом доме. «Записях течения года Восточной столицы» (Тото сайдзики, Национальный архив Японии)



Слева – после очистки от копоти шумно празднуют, подбрасывая участника в воздух. «Двенадцать месяцев Гэндзи: сивасу» (Гэндзи дзюникагэцу-но ути сивасу, специальная коллекция Центральной столичной библиотеки Токио); справа – очистка от копоти настолько трудна, что может показаться, будто бы дом разбирают на части. «Иллюстрированная книга происхождения народных обычаев Эдо» (Эдо фунай эхон фудзоку дзюрай, Национальная парламентская библиотека) «Книга с картинками Фудзоку Орай» Коллекция Национальной парламентской библиотеки

В этом месяце царит воодушевление, связанное с подготовкой к Новому году. Это веселье сопровождается угощениями в виде рисовых лепёшек, сакэ, и подбрасыванием людей в воздух.

Тоси-но ити – Новогодний рынок, где множество покупателей закупают всё необходимое для праздников

С 14-го дня, на следующий день после завершения очистки от копоти, проводился Тоси-но ити, Новогодний рынок. Там продавались новогодние украшения – «ограждающие верёвки» симэнава и сосновые ветви для ворот – кадомацу, а также морепродукты, которые, по поверьям, приносят удачу – например, креветки. Такие рынки открывались в святилище Томиока Хатимангу в Фукагаве и во многих других местах. Эти ежегодные мероприятия в Эдо были взаимосвязаны – люди несли новые украшения в чистый, отчищенный от копоти дом.

Самым большим рынком был рынок Тоси-но ити в храме Сэнсодзи в Асакуса. Говорят, что окрестности кварталов Комагата, Ситая и Уэно заполняли толпы людей, и по оживлённости рынок, вероятно, превосходил рынок Петуха, Тори-но-ити, который устраивали в одиннадцатую луну.

Ворота храма Сэнсодзи обычно открывали около 7 часов утра и закрывали около 18:00, но говорят, что во время ежегодного новогоднего рынка ворота оставались открытыми до четырёх часов утра. К слову, тот новогодний рынок этого года является предшественником рынка Хагоита, который сейчас проводится с 17 по 19 декабря в храме Сэнсодзи.



«Картины знаменитых мест шестидесяти с лишним земель: Эдо, рынок Асакуса» (Рокудзю ё сю мэйсё дзуэ эдо асакуса ити, коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Хикидзури-моти и тин-моти

Примерно с 15-го дня по всему городу начинали готовить рисовые лепёшки моти. В домах самураев и богатых торговцев для этой цели нанимали людей. Однако обращались для этого не в лавки японских сладостей, – занимались этим в основном строители-верхолазы. Их энергичные возгласы были популярны среди горожан. До самого Нового года специалисты ходили от дома к дому группой из нескольких человек и тащили с собой ступку и молот для отбивания риса, из-за чего этот способ производства назывался хикидзури-моти, «моти, которые тащат с собой».



На этой гравюре можно видеть мужчину, напоминающего верхолаза-тоби, с молотом для разбивания риса. «Двенадцать месяцев: приготовление моти в месяце сивасу» (Дзюнигацу-но ути сивасу мотицуки, коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Помимо хикидзури-моти рисовые лепёшки на заказ делали и кондитерские, этот способ назывался тин-моти, «(изготовление) моти за плату». По идее, если моти делают в лавке, которая специализируется на этом, то качество моти из кондитерской должно бы быть выше, но почему-то такие моти меньше ценились и считались менее респектабельным продуктом. Это характерно для жителей Эдо, которые уделяли особое внимание привлечению удачи и внешнему виду.

Сэцубун в период Эдо как конец года

Сэцубун – это слово, которое означает смену сезона, и первоначально оно относилось к дням, предшествующим наступлению весны, лета, осени или зимы. По лунному календарю первый день весны считался началом сезона, а также началом Нового года. Сэцубун, день накануне Нового года, считался особенно важным, и люди разбрасывали бобы, чтобы отвести беду. В наши дни Сэцубун традиционно празднуют 3 февраля (в некоторые годы – 2 февраля), но в период Эдо это событие отмечалось в конце года.

Неясно, когда возник обычай мамэмаки, разбрасывания бобов, но, согласно вебсайту «Книжный калейдоскоп» Национальной парламентской библиотеки, в период Южного и Северного дворов (Намбокутё, 1336-1392), уже появился обычай цуина для изгнания эпидемий. Из «Записей отшельника о каждодневных событиях» (Гаун никкэнроку) мы узнаём, что люди бросали бобы, приговаривая: «Они ва сото, фуку ва ути!» – «Черти – вон, счастье – в дом!», и что это мероприятие широко проводилось не только в домах придворной знати и самурайских семей, но и среди простого народа.

Что касается ритуала цуина, то в «Продолжении Анналов Японии» (Сёку нихонги) записано, что он ритуал проводился уже в канун Нового года в 3 году Кэйун (706), а потом в какой-то момент истории для изгнания демонов начали использовать бобы. Согласно одной из теорий, слово мамэ (魔滅), означающее «уничтожение демонов», отождествилось с мамэ (豆, «бобы»), которое, в свою очередь, ассоциировалось с мамэ о уцу (魔目を打つ), «бить демона в глаз». И действительно, в период Эдо было создано много картин о том, как люди бросают бобы в глаза демону.



Слева – разбрасыванием бобов занимается пожилой мужчина в парадном одеянии камисимо («Иллюстрированная книга происхождения народных обычаев Эдо», Эдо фунай эхон фудзоку дзюрай, Национальная парламентская библиотека); справа – картинка из учебника рисования «Хокусай манга», созданного знаменитым художником укиё-э Кацусика Хокусай, на которой разбрасывающим бобы изображён Саката Кинтоки (Кинтаро), известный тем, что истреблял таких демонов, как Сютэн Додзи (Национальная парламентская библиотека)

Святилище Одзи Инари и легенда о «лисьих огнях»

В конце необходимо сказать и о последнем дне года – оомисока. Опуская объяснения того, что все и так знают – новогодняя гречневая лапша тосикоси соба, обычай бить в колокол в момент наступления Нового года, лучше рассказать о легенде, которая когда-то в истории была позабыта, но вновь привлекла внимание в годы Хэйсэй (1989-2019). Это предание о кицунэби, «лисьих огнях», на территории нынешнего Одзи в токийском районе Кита.

Когда-то в поле перед воротами святилища Одзи Инари росло огромное дерево эноки (каркас китайский). Рассказывают, что поздно ночью в канун Нового года тысячи лис, живущих в регионе Канто, собрались под этим деревом, чтобы поклониться божеству Инари, и зажигали здесь ряды костров.



Утагава Хиросигэ, «Сто знаменитых видов Эдо: лисьи огни под деревом переодеваний в новогоднюю ночь» (Мэйсё эдо хяккэй одзи коромогаэ-но ки оомисока-но кицунэби, коллекция Национальной парламентской библиотеки)



Шествие лис в Одзи, 31 декабря 2017 г. (AFP=Jiji)

Инари – божество выращивания риса и сельского хозяйства, а лиса считается его посланником. Дело в том, что лисы истребляли грызунов, которые наносили ущерб полям. Инари со временем стали поклоняться в основном как божеству, помогающему процветанию бизнеса, но его посланниками по-прежнему считаются лисы, и именно поэтому их парные статуи стоят перед входами в святилища Инари.

Говорят, что феномен «лисьих огней» объясняется самовозгоранием фосфора. Тем не менее, люди по количеству «лисьих огней» старались предсказать достаток и несчастья наступающего года, что побуждало их к усердной работе в сельском хозяйстве и торговле. В этих простых верованиях отразились тяготы и радости жизни.

Дерево эноки в Одзи было срублено в 1929 году, на его месте остался только памятник. Однако в 1993 году, чтобы передать эту легенду детям, на местных торговых улицах поздно вечером в канун Нового года стали устраивать «шествие лис в Одзи». Люди празднуют Новый год, надев маски лисиц и маршируя под звуки традиционной праздничной музыки хаяси. В мероприятии также принимают участие дети с «лисьим макияжем», для которого характерны две красные линии на выкрашенном белилами лице.

Такие мероприятия важны для передачи основных обычаев и верований японского народа от родителей к детям. Ежегодные мероприятия в Японии вместе с обычаями и верованиями воплощают уважение к труду, радости и печали, и их нельзя забывать.

Фотография к заголовку: Слева направо: Китагава Утамаро, «Картина Очистки от копоти в самурайском доме» (Букэ сусухараи-но дзу) (Colbase); женщины готовят «зеркальные моти» (кагами-моти) на гравюре «Каленарь Исэ, обзор двенадцати периодов года – приготовление моти в последний месяц» (Исэ-гоёми митатэ дзюни тёку гокугэцу-но мотидзуки, специальная коллекция Центральной столичной библиотеки Токио); Новогодний рынок Тоси-но ити в Сэнсодзи на гравюре «36 праздников, которыми гордится Эдо – Новогодний рынок в Асакуса» (Эдо дзиман сандзюроккё асакуса тоси-но ити, коллекция Национальной парламентской библиотеки)