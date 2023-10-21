Ежегодная генеральная уборка дома в Японии: многие обходятся без неё, а жёны обижаются, если мужья бездельничают

Незаметно наступила осень, и до декабря остаётся всего два месяца с небольшим. Начинают ли вас посещать мысли о предстоящей генеральной уборке? Когда-то это было большое семейное мероприятие, посвящённое концу года, но в наши дни его проводят примерно вдвое меньше людей.

Согласно ежегодному «Обзору текущего состояния уборки», который проводит компания Duskin, предлагающая услуги уборки, уровень проведения генеральной уборки в концу 2022 года составил 51,8% (как и в предыдущем году), что является самым низким уровнем с момента начала проведения опросов в 2005 году.

При этом в ходе 19 опросов самый высокий показатель проведения такой уборки составил 71,7% в конце 2008 года, что примерно на 20 пунктов выше, чем в последний раз. Когда-то это было важное мероприятие, проводимое в конце года, но сейчас почти половина людей этого не делает.

Опрос проводился в конце января этого года и охватил мужчин и женщин старше 20 лет. Их спрашивали о глубокой уборке в предыдущем году (конец 2022 года). Получено 4160 релевантных ответов.

По типам домохозяйств больше всего проводят уборку в домохозяйствах с детьми до 18 лет (60,3%), а самый низкий показатель наблюдается у домохозяйств, состоящих из людей старше 60 лет (47,8%).

31,1% респондентов делали генеральную уборку 30 декабря, 29,3% – 29 декабря, 20,9% – 28 декабря, и 12,7% сделали её накануне Нового года.

Что касается количества потраченных на уборку дней, то наиболее распространённым ответом был «1 день» (28,4%). По полу 36,6% мужчин ответили «1 день», а 26,8% женщин – «2 дня». Самой распространённой причиной, по которой женщины тратили на уборку два дня и более было то, что они не хотели переутомляться и делать её постепенно (37,1%), тогда как мужчины, напротив, чаще всего отвечали, что хотели сделать за день, как запланировали (38,7%).

Наиболее сложными для очистки местами были вытяжка плиты или вытяжной вентилятор (21,2%), они занимают первое место 14-й год подряд. Далее следовали кухня, ванная комната, окна и сетки от насекомых на окнах и дверях, и туалет. Всё больше людей для очистки вытяжки обращается за помощью к профессионалам – их доля выросла с 2,4% в конце 2012 года до 8,6% в конце 2022 года.

В домохозяйствах, где живут супружеские пары, 90,9% мужей удовлетворены вкладом жены в уборку, а 68,8% жён удовлетворены участием своих мужей, таким образом разрыв составляет более 20 баллов. О причинах недовольства женщины в том числе говорят: «Говорит, что любит чистоту, а сам ничего не делает», «Во время уборки начинает возиться со смартфоном или смотреть телевизор» и «Он считает нормальным, что убирать должна я». Если кому-то знакомы такие жалобы – может быть, стоит серьёзнее отнестись к уборке в конце года?

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