Авторитет титула сэйи тайсёгун, который использовал Иэясу для демонтажа политической системы Тоётоми Хидэёси

Токугава Иэясу: загадки первого сёгуна периода Эдо

После битвы при Сэкигахаре в 15-й день девятой луны 5 года Кэйтё (1600) Токугава Иэясу добился того, что император издал указ, наделяющий Иэясу титулом сэйи тайсёгун, «великий полководец, усмиряющий варваров», и таким образом он занял наивысшее положение среди самураев не только фактически, но и по титулу. Он был назначен сёгуном в 12-й день 2 луны 8 года Кэйтё (1603). Не будет преувеличением сказать, что все два с половиной года после Сэкигахары Иэясу посвятил тому, чтобы стать сёгуном. Что давала ему эта должность, и почему он её так настойчиво добивался? 8

Даймё получают свои владения от Иэясу

После победы при Сэкигахаре Иэясу немедленно приступил к переустройству государства. Здесь можно выделить три основных аспекта.

1. Изменение владений различных даймё через раздачу наград за заслуги

Владения даймё, присоединившихся к противостоявшей Иэясу Западной армии при Сэкигахаре, были конфискованы либо уменьшены, они стали наградой тем, кто сражался вместе с Иэясу в Восточной армии.

2. Прямой контроль над рудниками

Иэясу взял под свой контроль золотой и серебряный рудник Садо Айкава в земле Садо, золотой рудник Курокава в земле Каи, серебряные рудники Ивами в земле Ивами и Икуно в земле Тадзима, они стали обеспечивать финансы дома Токугава. Доли в этих рудниках изначально принадлежали Тоётоми.

Рудники, находившиеся под прямым контролем Тоётоми при Хидэёси (синим цветом отмечены те, которые перешли роду Токугава)

Золотой рудник Садо Айкава Садо Золотой рудник Кудзи Хитати Золотой рудник Курокава Каи Золотой рудник Игава Суруга Золотой рудник Мосуми Хида Серебряный рудник Китабукуро Этидзэн Серебряный рудник Тада Харима Серебряный рудник Икуно Тадзима Золотой рудник Накасэ Харима/Тадзима Серебряный рудник Ивами Ивами

3. Установление контроля над Киото

Иэясу учредил представительство в Киото – кёто сёсидай, которое занималось поддержанием общественного порядка, и вместе с тем осуществляло надзор над императором, императорским двором и даймё Западных земель, Сайгоку. Больше всего Иэясу беспокоила расположенная поблизости Осака, оплот рода Тоётоми.

Все эти политические меры имели общую цель – демонтаж системы управления рода Тоётоми, но наиболее важной из них была первая.

Изменение владений даймё проводилось как назначение на управление, рёти атэгаи. Издавался приказ конкретному даймё, которого извещали о том, что он будет править такой-то землёй с доходами в такое-то количество коку риса. Ранее властью распоряжаться владениями обладал Тоётоми, и даймё были его вассалами, что ясно показывало отношения подчинения между ними.

Обычно распоряжения о наделении владениями оформляли в виде письма атэгаидзё с личной подписью (као) правителя. Во времена, о которых идёт речь, письма не выдавали, и говорят, что такие сообщения посланник Иэясу передавал устно.

О чём это говорит? Это значит, что на тот момент Иэясу ещё не имел полномочий выдавать подобные документы и был лишь «главным представителем» Тоётоми Хидэёри. Вероятно, Иэясу воздерживался от актов самоуправства, таких как самовольная выдача документов, и проявлял определённое уважение к роду Тоётоми.

Однако, хотя эта информация и передавалась только устно, сам факт того, что она исходила от Иэясу, похоже, должен было вселять в даймё понимание того, что своими владениями они обязаны именно ему.

В то же время унаследованные от Хидэёси владения с доходом в 2,2 миллиона коку, что составляло 12% дохода всей Японии, при Тоётоми Хидэёри были урезаны до трёх земель, Сэтцу, Кавати и Идзуми, и доходы упали до 650 000 коку. Это было связано с тем, что Хидэёри не выступил на битву при Сэкигахара и не показал никаких военных успехов. Похоже, что в связи с этим у рода Тоётоми не было особых возражений.

Иэясу также добился того, чтобы императорский двор вернул роду придворных аристократов Кудзё должность канцлера кампаку, которую ранее получил Хидэёси и передал по наследству. Это тоже не вызвало возражений со стороны рода Тоётоми – может быть, оттого, что Ёдо-доно, мать Хидэёри, считала это всего лишь временной мерой, пока Хидэёри не достигнет совершеннолетия, но Иэясу задумывал не так. Это был стратегический шаг, направленный на свержение власти Тоётоми.

Иэясу также было необходимо получить официальный властный авторитет. Такой авторитет в ту эпоху давали должности, на которые назначал император, и Иэясу добился назначения на должность сэйи тайсёгун, «великий полководец, усмиряющий варваров».

Сёгун как уполномоченный учредить «полевую ставку», правительство бакуфу

Давайте вкратце посмотрим, что такое титул сэйи тайсёгун.

При упоминании этого титула многие японцы, наверное, вспомнят Саканоуэ-но Тамурамаро. Он участвовал в завоевании земель родов эмиси (родовых групп в регионе Тохоку, не подчинявшихся центральному правительству), которое началось в 10 году Энряку (791), а в 16 году Энряку (797) император Камму назначил его сэйи тайсёгун.



Слева – Саканоуэ-но Тамурамаро, руководивший завоеванием эмиси, в сборнике биографий «Дзэнкэн кодзицу» (коллекция Национальной парламентской библиотеки); справа – гравюра «Принц Моринага, третий сын императора Го-Дайго» показывает принца в тюрьме в Камакуре после поражения в конфликте с Асикагой Такаудзи и лишения титула сэйи тайсёгун (специальная коллекция Центральной столичной библиотеки Токио)

В те времена даже регион Канто был слабо изучен, а информации о регионе Тохоку дальше на север было крайне мало, поэтому необходимо было подготовить армию на случай вооружённых столкновений, и должность сэйи тайсёгун давала возможность управлять армией.

Позднее Минамото-но Ёритомо, получивший этот титул и основавший сёгунат Камакура (1192-1333), управлял страной из Камакуры, которая находилась в Восточных землях (Тогоку). В какое-то время сложилось народное представление о том, что правитель Восточных земель должен обладать титулом сэйи тайсёгун, и претендовать на это может только глава рода Минамото.

На самом деле при правлении «местоблюстителей» (сиккэн) Ходзё должность сёгуна стала номинальной. Четвёртый и пятый сёгуны сёгуната Камакура были выходцами из рода Фудзивара, которых прислал императорский двор в качестве «сёгунов из рода регентов» (сэккэ сёгун), а начиная с 6-го сёгуна эту должность занимали принцы императорского рода, «сёгуны-принцы» (мия сёгун). Во время Реставрации Кэмму в 3 году Гэнко (1333) титулом сэйи тайсёгун обладал принц Моринага, сын императора Го-Дайго.

Хотя титул сэйи тайсёгун не всегда принадлежал представителям рода Минамото, Иэясу придавал большое значение тому, что что Минамото-но Ёритомо и Асикага Такаудзи, основатели сёгунатов Камакура и Муромати, оба были из этого рода. Иэясу считал, что, если он получит этот титул, то сможет учредить своё правительство, а для этого ему нужно стать членом рода Минамото.

И на самом деле, когда в 12-й день второй луны 8 года Кэйтё (1603) Иэясу удостоился должности сэйи тайсёгун, император одновременно признал его и главой рода Минамото со всеми многими полномочиями, которые предоставляло это звание. Так распространённое в народе мнение о том, что правитель страны должен иметь титул сэйи тайсёгун и возглавлять род Минамото воплотилось в свершившимся факте.

Это не было продиктовано законом. Иэясу обратил внимание на тот исторический факт, что сёгуны иногда создавали свои правительства, и воспользовался этим.

Известно, что Иэясу усердно изучал «Зерцало Восточных земель» (Адзума кагами), книгу по истории сёгуната Камакура. Ямасина Токицунэ, придворный аристократ, поддерживавший Иэясу, в своём дневнике «Записки князя Токицунэ» (Токицунэ кё ки) писал, что за 10 дней до провозглашения сёгуном Иэясу с ним встретился, чтобы «обсудить церемонию получения титула сёгуна», основанную на «Зерцале». Можно предположить, что Иэясу тщательно спланировал и вступление в должность сэйи тайсёгун, и учреждение своего правительства.

Наконец, в 12-й день второй луны его объявили сёгуном. А уже в третью луну он мобилизовал многих даймё, чтобы начать строительные работы по обустройству района города Эдо, и работы тэнка бусин, то есть особые строительные работы, выполнявшиеся по приказу высшего правителя, шли быстрыми темпами. С установлением сёгуната государственная власть, в реальности и так принадлежавшая Иэясу, стала официально прерогативой рода Токугава.

Система наследования титула сёгуна и конец власти Тоётоми Хидэёри

Одновременно с получением титула сэйи тайсёгун, Иэясу был назначен Правым министром (удайдзин) с присвоением ему младшего первого придворного ранга. Тоётоми Хидэёри получил старший второй ранг в 7 году Кэйтё (1602) и должность Среднего министра, так что Иэясу стал выше и по рангу, и по должности, превзойдя Хидэёри в государственной иерархии.

Отношения между ними сразу охладели. Обычно Иэясу должен был ехать к Хидэёри в Осакский замок с приветствием в начале года, но отменил это посещение. Различные даймё сначала отправлялись к Хидэёри, а затем шли с приветствиями к Иэясу, но быстро уловили настроение Иэясу и перестали посещать Хидэёри.

Иэясу занимал пост сёгуна всего менее двух лет. Он вскорости передал должность сёгуна своему сыну, сёгуном стал Хидэтада, и в 10 году Кэйтё (1605) стал править уже второй сёгун рода Токугава. Назначение Хидэтады сёгуном имело большое значение. Этим Иэясу продемонстрировал, что пост сэйи тайсёгун, высшего лица среди воинского сословия, является наследственным и принадлежит дому Токугава.

Это также значило, что у Тоётоми Хидэёри не осталось никаких шансов стать правителем Японии и отдавать приказы. Путь к должности канцлера (кампаку), которую занимал его отец, для Хидэёри также был отрезан. Чтобы получить должность кампаку, необходимо было согласие императорского двора, но двор уже полностью контролировал Иэясу, а он ни за что бы не одобрил такое назначение Хидэёри.

Передав должность сёгуна Хидэтаде, Иэясу попросил Тоётоми Хидэёри переехать в замок Фусими, принадлежавший роду Токугава замок в Киото. Это было равносильно требованию к вассалу о подчинении. В «Записях о нынешнем правлении» (Тодайки) сказано, что Ёдо-доно, мать Хидэёри, узнав об этом, разозлилась и заявила, что вести себя как вассалы Иэясу они не будут, а если до этого дойдёт, то она убедит его покончить с собой и умрёт вместе с ним.



Слова Ёдо-доно в «Записях о нынешнем правлении» (Тодайки), где она отказывается подчиниться воле Иэясу (отмечено красной линией; коллекция Национального архива)

Ёдо-доно так и не смирилась с этим. Несмотря на то, что власть перешла к роду Токугава, она решительно сопротивлялась. Приближалась последняя битва этих неспокойных времён – битва при Осаке.

Фотография к заголовку: Гравюра «Провозглашение (нового) сёгуна» из серии «Картины Тиёды» (Тиёда-но он-омотэ сёгун сэнгэ) изображает сёгуна, принимающего от императорского посланника в замке Эдо приказ о назначении его сёгуном. Сам Иэясу и два следующих сёгуна, Хидэтада и Иэмицу, а также 15-й сёгун Ёсинобу принимали приказ о назначении при императорском дворе в Киото. В замке Эдо так принимали посланников с приказом прочие сёгуны Токугава (специальная коллекция Центральной столичной библиотеки Токио)