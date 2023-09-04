В центре внимания: рамочная программа «Фукусимское инновационное побережье» в Хамадори

Водородная энергетика и её вклад в возрождение Фукусимы

Экономика Экология

Водород, вырабатываемый на Фукусимской экспериментальной станции водородной энергетики в посёлке Намиэ, используется для воплощения в жизнь безуглеродного общества. На базе автомобиля на водородных элементах в посёлке появился передвижной супермаркет.
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Инновационный метод хранения солнечной энергии

Солнечная ферма Фукусимской экспериментальной станции водородной энергетики в окрестностях посёлка Намиэ (префектура Фукусима) – уникальная в своём роде. Генерируемая солнечными панелями электроэнергия используется для выработки водорода.

Площадь, занимаемая солнечными панелями – 180 000 м2
Площадь, занимаемая солнечными панелями – 180 000 м2

Гигантские хранилища водорода рядом с солнечной фермой
Гигантские хранилища водорода рядом с солнечной фермой

После мелтдауна на АЭС Фукусима-1 в 2011 году правительство Японии усилило меры по развитию возобновляемой энергетики, стимулируя сооружение крупных солнечных и ветряных ферм. Прибрежная улица Хамадори, наиболее пострадавшая от катастрофы на АЭС, стала базой для множества проектов в рамках государственной инициативы по созданию новой промышленной инфраструктуры - «Концепция инновационного побережья Фукусимы».

Объём энергии, вырабатываемой ветряными и солнечными электростанциями, зависит от множества факторов, включая погоду и время суток. С помощью накопителей электроэнергии можно решить проблему нестабильного электроснабжения, однако современные аккумуляторы технически несовершенны, к тому же увеличивают стоимость проекта.

Фукусимская экспериментальная станция водородной энергетики предлагает альтернативу накопителям возобновляемой энергии. Электроэнергия от солнечной фермы мощностью 20 мегаватт поступает на один из крупнейших в мире заводов по производству водорода, где в процессе электролиза воды вырабатывается водород, поступающий в хранилище. В дальнейшем водород применяется для выработки электроэнергии, причём единственным побочным продуктом этого процесса является вода. Благодаря отсутствию выбросов СО2 водород считается «зелёным» источником энергии. Он способен храниться под давлением в течение длительного времени и может перевозиться на большие расстояния.

Экспозиция о водороде на Фукусимской экспериментальной станции водородной энергетики
Экспозиция о водороде на Фукусимской экспериментальной станции водородной энергетики

Цех производства водорода работает с учётом прогнозов рыночного спроса
Цех производства водорода работает с учётом прогнозов рыночного спроса

Цех способен производить до 1 200 нормальных кубометров водорода в час. Этого достаточно для обеспечения электроэнергией 150 домохозяйств в течение 1 месяца, или для зарядки 560 автомобилей на топливных элементах. Выработанный водород временно помещается в газохранилище, затем после очистки и компрессии перевозится на трейлерах на улицу Хамадори и в другие районы префектуры Фукусима.

Газохранилище вмещает до 150 кубометров водорода
Газохранилище вмещает до 150 кубометров водорода

Трейлер может перевозить 240 кг водорода под давлением в 200 атмосфер
Трейлер может перевозить 240 кг водорода под давлением в 200 атмосфер

В факелах токийской Олимпиады-2020 использовался водород из Фукусимской экспериментальной станции
В факелах токийской Олимпиады-2020 использовался водород из Фукусимской экспериментальной станции

Возрождение Намиэ

Посёлок Намиэ использует водород для создания углеродно-нейтрального общества на основе концепции «водородного города». Вырабатываемый на Фукусимской экспериментальной станции водород поступает на местные автозаправки, а на автодорожной станции «Мити но эки Намиэ» и в центре отдыха «Икои но мура Намиэ» установлены водородные аккумуляторы.

Ещё один интересный проект «водородного города» - передвижной супермаркет торговой сети «АЕОН», обслуживающий посёлки Намиэ и Футаба. Маршрут небольшого разноцветного автомобиля с надписью «Работаю на водороде» пролегает через станцию JR Футаба и поселковый Музей памяти землетрясения и катастрофы на АЭС.

По словам Нитта Синъя, директора супермаркета «АЕОН» в Намиэ, местные жители проявляют интерес к автомобилю. «Люди подходят, чтобы сказать, что видели автомобиль в новостях, или спросить, правда ли он работает на водороде. Это помогает налаживать связи с местным сообществом».

Передвижной супермаркет возле администрации посёлка Футаба у восточного выхода станции JR
Передвижной супермаркет возле администрации посёлка Футаба у восточного выхода станции JR

Автомобиль передвижного супермаркета
Автомобиль передвижного супермаркета

Приказ об обязательной эвакуации из центральной части посёлка, где находится местная администрация, был отменён в марте 2017 года, и жителям разрешили вернуться в свои дома. Сейчас в посёлке проживает около 2 тысяч людей – всего 10% от прежнего числа жителей.

Супермаркет «АЕОН Намиэ» открылся в июле 2019 года по просьбе местных властей. Сейчас это единственная торговая точка в районе. Магазин на колёсах, - совместный проект торговой сети «АЕОН» региона Тохоку, администраций посёлков Намиэ и Футаба и автопроизводителя Toyota, появился в июне 2022 года. В Футабе запрет на проживание был полностью снят в конце августа 2022 года, однако в посёлке нет магазинов. Передвижной супермаркет помогает решить проблему покупок как прежним жителям, возвращающимся в свои дома, так и новым переселенцам, а использование автомобиля на водородных элементах вносит вклад в реализацию проекта устойчивого общества.

По словам директора Нитта, небольшой супермаркет «АЕОН Намиэ» старается предлагать широкий ассортимент в соответствии с пожеланиями местных жителей. «Покупатели попросили привозить свежую рыбу, поэтому мы обустроили помещение для её разделки», - рассказывает Нитта. «Некоторые районы посёлка удалены от супермаркета, а у пожилых людей нет автомобилей. Поэтому мы обеспечиваем их товарами с помощью супермаркета на колёсах»

«АЕОН Намиэ» работает в соответствии с потребностями местных жителей
«АЕОН Намиэ» работает в соответствии с потребностями местных жителей

Нитта Синъя, директор супермаркета «АЕОН Намиэ»
Нитта Синъя, директор супермаркета «АЕОН Намиэ»

Улыбка покупателей – лучшая награда

Автомобиль супермаркета заправляется на водородной станции в поселковой администрации раз в два дня. На заправку уходит около 3 минут – почти столько же заправляется бензином обычный автомобиль, с заправкой легко справляется один человек. На станции установлено экспериментальное оборудование, прогнозирующее спрос на водород и организующее его доставку в оптимальные сроки по оптимальному маршруту.

Передвижной супермаркет на заправочной станции в администрации посёлка
Передвижной супермаркет на заправочной станции в администрации посёлка

Процесс заправки водородом почти не отличается от обычной заправки бензином
Процесс заправки водородом почти не отличается от обычной заправки бензином

Автомобиль может перевозить до 500 наименований товаров общим весом до 150 килограммов. В автомобиле имеется холодильник, морозильная камера и камера для горячих напитков. В ассортименте передвижного супермаркета – готовые обеды, свежая рыба, мороженые продукты, приправы, стиральный порошок, зубные щётки, маски и пищевая плёнка.

По словам Нитты, автомобиль отличается мощностью и бесшумностью. «Я ездил на нём до Кориямы по скоростной автотрассе, он очень комфортный», – говорит Нитта.

Горячие напитки – ходовой товар в зимнее время
Горячие напитки – ходовой товар в зимнее время

Полка с товарами, выгруженная из багажника автомобиля
Полка с товарами, выгруженная из багажника автомобиля

Передвижной супермаркет работает 5 дней в неделю, обслуживая 11 точек. В пятницу первой точкой, куда приехал автомобиль в 10 утра, был Центр бизнеса и быта в посёлке Футаба. Сразу после открытия в магазин поспешили работники столовой, чтобы купить недостающие ингредиенты. За ними последовали рабочие, участвующие в восстановительных работах, сотрудники музея и другие посетители. В преддверии обеденного перерыва хорошо распродавались готовые обеды, хлеб и лапша быстрого приготовления.

Автомобиль супермаркета возле Центра бизнеса и быта в посёлке Футаба
Автомобиль супермаркета возле Центра бизнеса и быта в посёлке Футаба

Продавец общается с постоянной покупательницей
Продавец общается с постоянной покупательницей

Каждый день в 11:30 передвижной супермаркет подъезжает к новой поселковой администрации, расположенной неподалёку от станции Футаба. Благодаря отсутствию выхлопных газов автомобиль можно парковать прямо у входа в здание. У покупателей в этой точке популярны готовые обеды, снеки и кофе, и продавец учитывает это при раскладке товара. В 12:30 автомобиль возвращается в супермаркет, чтобы пополнить запасы. После обеда он направится в индустриальный район Танасио и микрорайон муниципального жилья Киёхаси.

Продавец регулирует ассортимент с учётом потребностей покупателей в каждой точке, а также с учётом пожеланий, поступивших в течение прошлой недели. «Сейчас на улице холодно, но улыбки покупателей – это лучшая мотивация», - делится с нами продавец.

Продавец выкладывает на видное место популярные снеки и напитки
Продавец выкладывает на видное место популярные снеки и напитки

Сотрудники поселковой администрации покупают готовые обеды в передвижном супермаркете
Сотрудники поселковой администрации покупают готовые обеды в передвижном супермаркете

Водородное общество как изюминка посёлка Намиэ

Фукусимская экспериментальная станция водородной энергетики и работающий на водороде автомобиль супермаркета демонстрируют как огромный потенциал данной отрасли, так и текущие задачи. Затраты на сооружение водородных заправочных станций велики, а японское законодательство создаёт дополнительную преграду в их обслуживании – при хранении водорода под высоким давлением (от 70 мегапаскалей) на объекте должен присутствовать квалифицированный сотрудник, отвечающий за безопасность. Во избежание необходимости в присутствии квалифицированного персонала на небольших автозаправках используется водород с давлением вполовину ниже, чем на крупных объектах.

Невзирая на финансовые и кадровые проблемы, применение водорода постепенно расширяется. В декабре 2022 года в Намиэ открылась первая в регионе стационарная водородная автозаправка. По словам Нитты, сотрудники супермаркета обычно подзаряжают автомобиль на заправке в поселковой администрации, а перед длительной поездкой пользуются стационарной автозаправкой. «Возможность выбора - это очень удобно», - отмечает Нитта.

Недавно открытая водородная автозаправка Намиэ получает водород с Фукусимской экспериментальной станции водородной энергетики
Недавно открытая водородная автозаправка Намиэ получает водород с Фукусимской экспериментальной станции водородной энергетики

Нитта считает, что для настоящего возрождения региона недостаточно восстановить то, что было до катастрофы: «Мы должны создавать что-то новое, чтобы привлекать новых жителей. Надеюсь, что проект водородной энергетики станет одним из преимуществ посёлка Намиэ».

В ответ на вопрос, не исчезнет ли необходимость в передвижной торговле с появлением других магазинов по мере прироста населения, Нитта отметил: «Наш магазин будет обеспечивать потребности и пожелания местных жителей. Я уверен, что мы вносим вклад в возрождение региона, но для этого мы должны меняться. Чтобы пожилые люди захотели сюда вернуться, мы намерены усилить адресную выездную торговлю, поэтому супермаркет на колёсах ещё покажет себя».

Нитта рассказал о разработке новых маршрутов для передвижной торговли, в числе которых – муниципальный жилой квартал, строящийся у западного выхода станции Футаба.

Строящийся жилой квартал у западного выхода станции Футаба – залог спроса на выездную торговлю в будущем
Строящийся жилой квартал у западного выхода станции Футаба – залог спроса на выездную торговлю в будущем

Фотография к заголовку: автомобиль передвижного супермаркета заправляется водородом на станции в поселковой администрации Намиэ

Все фотографии: © Хасино Юкинори

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