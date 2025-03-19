Акихабара (JY03): станция, названная по имени божества, оберегающего от огня

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В девятнадцатой статье мы расскажем о станции Акихабара. История этого названия таит немало загадок, а сейчас этот район известен как средоточие магазинов электротоваров и колыбель японских субкультур. Станции присвоен кодовый номер JY03, и она находится в ведении компании JR East.

Судоходный канал от реки Канда

Станция Акихабара была открыта 1 ноября 1890 года как станция грузовых поездов частной железнодорожной компании «Ниппон тэцудо» («Японские железные дороги») между Уэно и Акихабарой. Эта линия называлась «линия Акихабара», и станция официально являлась центром обработки грузов.

Пассажирские перевозки начались 1 ноября 1925 года, после национализации «Ниппон тэцудо». В этот день открылась надземная линия между станциями Уэно, Акихабара и Токио, замкнув линию Яманотэ, которая именно тогда стала кольцевой линией, которую мы знаем сегодня.



Арка в честь открытия движения пассажирских поездов в 1925 году (из цифрового архива городской библиотеки Тайто)

Для того, чтобы начать пассажирские перевозки, потребовалось 35 лет, поскольку станция Акихабара была одним из крупнейших грузовых узлов Токио. В период Эдо в этом районе был порт, где разгружались суда, приплывавшие по каналу от реки Канда. Через порт проходило множество разных товаров, таких как рис, фрукты и овощи, пиломатериалы, дрова и древесный уголь.

В какой-то момент в годы Кёхо (1716-1736) сёгунат отвёл всю территорию вдоль берега канала под хиёкэ-ти, место эвакуации на случай пожаров в Эдо, но по настоятельным просьбам судовладельцев на части территории разрешили построить склады. Для водного транспортного судоходства по реке Канда берега Акихабары были просто необходимы.

Этот район продолжал оставаться центром водного транспорта и с наступлением годов Мэйдзи (1868-1912). Даже после завершения строительства станции Акихабара от реки Канда к помещениям станции был прорыт канал, по которому грузы от реки доставлялись непосредственно на станцию.

В то же время на станцию Акихабара приходило и большое количество грузов из регионов. Сохранились записи о том, что в 1921 году 45% риса, доставленного в Токио железнодорожным транспортом, прибыло через Акихабару.

Примерно в километре к югу от станции находился зеленной рынок квартала Кандата-тё. Его история восходит к годам Кэйтё (1596-1615), а в годы Сётоку (1711-1716) его статус повысился – было приказано доставлять овощи в замок Эдо именно с этого рынка.

Рынок был уничтожен пожаром во время Великого землетрясения Канто 1923 года (Тайсё 12). В начале годов Сёва (1926-1989) его перенесли туда, где сейчас находится коммерческий комплекс Акихабара UDX, и проработал там до 1990 года, когда он был перенесён в район Ота.

Зеленной рынок в Кандата-тё, фотография 1911 года из книги «Токийские пейзажи» (Токё фукэй, издательский отдел Огава Иссин, коллекция Национальной парламентской библиотеки)

От Акиханохара к Акихабара

Административная единица под названием «Акихабара» (秋葉原) расположена в токийском районе Тайто, хотя сама станция Акихабара находится в границах квартала Канда-Сакума-тё района Тиёда. Иероглифы, которыми записывалось название станции, сначала читали как «Акиханохара», потом «Акибахара», а в 1911 году установилось нынешнее название. До этого момента в изданиях тех времён можно было также найти и чтения «Акибаппара» и «Акибанохара».

Часть акиха (秋葉, «осенняя листва») восходит к названию главного святилища Акиха на горе Акихасан (Акиха-сан хонгу акиха дзиндзя) в городе Хамамацу, префектура Сидзуока. Таким образом, изначально правильным прочтением было акиха.

Какая связь между святилищем в Хамамацу и названием станции в Токио?

В 1869 году, сразу после Реставрации Мэйдзи, на территории нынешней Акихабары произошёл огромный пожар, уничтоживший 1100 домов и получивший название «Пожар в квартале Канда-Айой-тё». Администрация Токио извлекла из этого урок и учредила противопожарные зоны, подобные тем, которые устраивал сёгунат в период Эдо. Зона эвакуации занимала около 30 000 квадратных метров и простиралась от здания Акихабара Дайбиру, который стоит перед выходом «Электрический город» со станции Акихабара, и до Yodobashi-Akiba у улицы Сёва-доори.

Кроме того, по приказу императора Мэйдзи было построено святилище Тинкася («святилище Защиты от огня»), куда из императорского дворца (бывшего замка Эдо) как бы «пригласили» защищающее от пожаров божество. На старых картах, выпущенных вскоре после пожара, на том месте можно увидеть пустырь, помеченный как «Тинкася».

Божеством защиты от огня, которое попросили поселиться в новом святилище, был Акиба-гонгэн – божество, в котором смешались синтоистские и буддийские представления, и его также почитают в святилище Акиха в Хамамацу. Говорят, что, поскольку основатель сёгуната Токугава Иэясу был родом из Хамамацу, святилище божества горы Акиха разместили между Хоммару и Нисиномару, Главной и Западной площадками замка Эдо.



В картах самого начала годов Мэйдзи на той территории можно найти только «Тинкася», а «Акиха» встречается позднее, примерно с 1880-х годов – например, на «Карте быстрой картографической съёмки» (Дзинсоку сокудзу)

На «Карте быстрой картографической съёмки» (Дзинсоку сокудзу), созданной в 1880-х годах, уже видно «святилище Акиха»; справа – современная карта, красной рамкой указано место, где находилось святилище, оно соответствует южной части станции Акихабара (перепечатка из данных Организации исследований агрикультуры и продуктов питания Японии)

Предполагают, что в первое время названия «Акиха» могли избегать в связи с антибуддийской политикой правительства Мэйдзи. В самый разгар действий по разделению синтоистских святилищ и буддийских храмов и дискриминации буддизма могло быть не слишком удобным упоминать то, что из императорского дворца по указу императора в святилище для защиты от огня приглашают божество, соединяющее в себе синтоистские и буддийские элементы.

Считается, что в какой-то момент «святилище Акихабара» всё-таки попало на карты в связи со святилищем Мукодзима Акиха (район Сумида, Токио), которое расположено примерно в 5 километрах от Акихабары.



Утагава Хиросигэ, гравюра «Святилище Акиха в Укэти» из серии «Сто знаменитых видов Эдо» (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Святилище Акиха в Мукодзиме также является местом поклонения божеству из Хамамацу, и оно привлекало людей живописными видами, как можно видеть по гравюре Утагавы Хиросигэ из серии «Сто знаменитых видов Эдо». Простые жители Эдо после устройства нового святилища для защиты от пожаров могли решить, что божество Акиха гонгэн туда пришло из Мукодзимы, и начали называть это святилище как «Акиха на равнине» – «Акиханохара», «Акибаппара» и т. п.

По уже прижившемуся в народе топониму и компании «Ниппон тэцудо» было нетрудно выбрать название станции, объединив официальное название святилища «Акиха» с «равниной», что дало нынешний вариант, Акихабара.

Поскольку станцию построили на месте святилища Акихабара, само святилище переместили примерно на 3 километра к северу. В настоящее время святилище Акиха (не то, что в Мукодзиме) расположено в Мацугая, район Тайто. Возможно, что железнодорожная компания хотела сохранить слово «Акиха» хотя бы в названии станции.

Удивительно, что название с такой запутанной историей в наши дни стало известным во всём мире.

Исторический мост Идзуми через реку Канда

Давайте взглянем на мост Идзуми на реке Канда к северу от станции. Мост получил своё название от резиденции рода Тодо – правителей земли Идзуми, владевших княжеством Цу. По той же причине был назван и здешний квартал Идзуми-тё, существовавший в годы Мэйдзи.



Мост Идзуми (PIXTA)

Район вдоль реки Канда возле моста Идзуми назывался Янагихара-дотэ, «дамба Янагихара», и здесь были сосредоточены лавки подержанной одежды. Далеко не всегда жители Эдо могли себе позволить такую роскошь, как новая одежда, и подержанные вещи пользовались большим спросом. В 5 году Каэй (1852) в Эдо насчитывалось более 2000 торговцев подержанной одеждой. Многие из них занимались торговлей вразнос и не имели своих лавок, но было немало и стационарных магазинов, многие из которых были устроены в этом районе. Набережная Янагихара в своё время была местом оживлённой торговли.



Слева – магазины подержанной одежды в Янагихара из книги «Картины знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ). Справа – магазин подержанной одежды в книге «Ремёсла Эдо в стихах» (Эдо сёкунин утааи) (собрание Национальной парламентской библиотеки)

И в конце я хотел бы рассказать о святилище Янагимори, которое расположено справа, когда вы перешли мост Идзуми. Здесь почитают божество святилища Фусими Инари в Киото, Кура-инатама ооками, Великое божество колосьев в амбаре, или Ука-но митама-но ооками, Великое божество-дух Ука. Святилище Янагимори в своё время считалось одним из трёх главных святилищ Инари в Эдо.

Святилище Янагимори также было местом организации групп фудзико, то есть почитателей культа горы Фудзи. Если в наши дни практически кто угодно при желании может подняться на гору Фудзи, то в период Эдо не все могли найти время и средства на путешествие, поэтому люди организовывали религиозную группу, которая собирала средства, и выбирали своих представителей, которые от их лица взойдут на священную гору. Эта деятельность нашла отражение в «Записях течения года Восточной столицы» (Тото сайдзики), где описаны важные ежегодные события в Эдо.

Группы фудзико также построили на территории святилища фудзидзука – насыпь из земли и вулканической породы, символизирующую гору Фудзи, и ежегодно в первый день седьмой луны проводили мероприятие яма-бираки, «открытие горы», в ходе которого они взбирались на горку, что символизировало восхождение на Фудзи.

Однако после Реставрации Мэйдзи это движение сошло на нет. Позднее люди постарались возродить былое, между 1925 и 1930 годами установили памятную стелу, посвящённую фудзико, и в 1930 году восстановили фудзидзука. Однако после Второй мировой войны восстановлением никто не занимался, и в 1960 году фудзидзука была снесена. Сохранились некоторые её остатки и каменная стела.



Остатки фудзидзука в святилище Янагимори являются культурной ценностью района Тиёда (PIXTA)

Руины фудзидзука и стела были сохранены и сейчас признаны частью комплекса материальных памятников народной культуры района Тиёда «Каменные памятники, связанные с фудзико». Святилище Янагимори – единственное место в районе Тиёда, где сохранились следы поклонения горе Фудзи.

Общие сведения о станции Акихабара

Введена в эксплуатацию 1 ноября 1890 г.

Среднее количество пассажиров в день: 190 506 (7-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: линия токийского метро Хибия, Цукуба Экспресс, линии JR Кэйхин Тохоку и Собу

Фотография к заголовку: Здание станции Акихабара в 1925 году, когда началось пассажирское сообщение (коллекция Железнодорожного музея)