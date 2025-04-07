Токио (JY01): Кирпичное здание вокзала перед императорским дворцом является ценным культурным наследием

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В двадцать первой статье мы расскажем о станции Токио – это важная станция в центре города, через которую проходят линии Яманотэ, Тюо и Токайдо хонсэн, а также линии скоростных поездов синкансэн. Станции присвоен кодовый номер JY01, и она находится в ведении компании JR East.

Центральный вокзал столицы

17 июля 1868 года император Мэйдзи издал и обнародовал императорский рескрипт «О переименовании Эдо в Токио (Восточная столица)»:

Называть Эдо Токио



Императорский указ «О переименовании Эдо в Токио» (предоставлено Национальным архивом Японии)

В январе 1868 года под лозунгами возвращения верховной власти императору началась война Босин, которая привела к свержению сёгуната Токугава, правившего на протяжении 260 лет. В апреле сёгун Токугава Ёсинобу сдался, и войска нового императорского правительства заняли замок Эдо.

Императорским указом от 23 октября (8-й день девятой луны) девиз правления (гэнго) был изменён на «Мэйдзи», а в ноябре (20-й день девятой луны) император покинул Киото и отправился в Токио. Позднее император переехал в замок Эдо, который стал императорским дворцом, а замок Эдо был переименован в Токийский замок, хотя от этого названия вскоре отказались.

Так родилась новая «Восточная столица» – Токио.

Это название указывало на то, что Киото, «Столичный город», который также называли Сайкё, «Западная столица», более не является политическим центром страны. Таким образом, название «Токио», в наши дни известное во всём мире, имеет весьма недолгую историю, ему чуть более 150 лет, и в первое время его нередко произносили как «Токэй».

Слово «Токио» использовалось в названии столичной префектуры Токио (Токё-фу, появилось после императорского указа о переименовании Эдо в Токио) и города Токио (Токё-си), который входил в состав префектуры Токио с 1889 по 1943 год, его границы примерно соответствовали нынешним 23 районам Токио, за исключением нескольких, таких как Эдогава, Кацусика, Адати, Нэрима, Ота и др. За всё время существования Токио как префектуры и города его административное название отличалось от прочих административных названий в стране.

Название железнодорожной станции Токио также выделяется среди прочих. Например, на линии Яманотэ станции Канда названа по близлежащему городскому кварталу, однако в районе станции Токио нет квартала с аналогичным названием.

В отличие от станции Нагоя, которая находится в городе Нагоя, и станции Осака, которая находится в городе Осака, станция Токио расположена не в «городе Токио», поскольку в настоящее время нет как такового города, есть столичный округ Токио (Токё:-то), аналогичный префектуре.

На самом деле изначально станция Токио строилась как центральная станция для всего обширного токийского региона, и сохранила такой статус и эту роль до наших дней.

Эта станция открылась 20 декабря 1914 года.

Разрушенный во время войны купол первоначального здания станции

В те времена, когда повсюду строились железнодорожные линии, между Симбаси и Уэно ещё не было ни одной. В 1880-е годы императорский парламент обсудил планы открытия надземной железной дороги между этими станциями, и в 1888 году было принято решение построить железную дорогу и создать там центральную станцию Токио.

Эту станцию решили построить примерно в 700 метрах к востоку от императорского дворца. В период Эдо здешняя земля, на которой располагались усадьбы княжества Ёсида земли Микава и княжества Мацумото земли Синано, была конфискована правительством Мэйдзи и здесь устроили армейский полигон. Позже землю продали компании «Мицубиси», которую возглавлял Ивасаки Ятаро, и огромный пустырь стали называть «равнина Мицубиси», Мицубиси-га-хара.



Местность между Симбаси и Уэно, когда здесь был армейский полигон (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Компания «Мицубиси» решила построить здесь офисный район, аналогичный лондонскому, и запланировала возводить кирпичные здания. Кроме того, правительство намеревалось превратить этот район в деловой центр, который бы соединял железные дороги и корпорации дзайбацу, построив центральную токийскую станцию на надземной железной дороге.

Строительство станции продолжалось и во время Японско-китайской (1894-1895) и Японско-русской (1904-1905) войн, она открылась 20 декабря 1914 года, получив название «Токио» как железнодорожный узел, представляющий столицу.

Чтобы соответствовать запланированному окружающему городскому ландшафту, здание станции было построено из кирпича и имело две великолепные куполообразные крыши. Считается, что впечатляющий вид станции отражал стремление Гото Симпэя, председателя Железнодорожного бюро, сделать центральный вокзал имперской столицы символом модернизации страны.



Станция Токио во время строительства; виден каркас купола («План строительства Токийской надземной железной дороги», предоставлено Национальной парламентской библиотекой)



Потолок купольной части станции во времена её постройки («План строительства Токийской надземной железной дороги», предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Центральный вход на расположенную вблизи императорского дворца станцию использовался в качестве эксклюзивного входа для членов императорского дома, эту функцию он иногда выполняет и сейчас. Во времена открытия станции южная часть западной стороны станции, Маруноути, предназначалась только для входа к поездам, северная часть Маруноути – только для выхода, а на восточной стороне, Яэсу, входов не было, так что станция была не слишком удобна для обычных пассажиров.

Это первое здание станции пережило Великое землетрясение Канто 1923 года, но сгорело во время авианалёта американских войск 25 мая 1945 года. Когда здание перестраивалось после войны, из-за нехватки материалов купола заменили на восьмиугольные крыши. Люди послевоенных поколений, вероятно, хорошо помнят именно такой вид станции.



Восьмиугольная крыша Северного выхода Маруноути станции Токио (сфотографировано в сентябре 2004 года, Jiji Press)



Восстановленный Северный выход Маруноути станции Токио (фото сделано в августе 2016 года, Jiji Press)

Восстановить станцию в первоначальном виде предложил ныне покойный губернатор Токио Исихара Синтаро. Это предложение нашло отклик у железнодорожной компании JR East, и с 1999 года началась реализация этого плана. Реставрация купола была завершена в 2012 году, и сейчас мы можем видеть сторону Маруноути почти такой, какой она была в момент открытия станции.

Ворота Отэмон и ворота Кикёмон

В районе станции Токио сохранилось множество исторических зданий и достопримечательностей.

Ворота Отэмон императорского дворца расположены примерно в 700 метрах к западу от станции. В период Эдо (1603-1868) феодалы-даймё, прибывавшие в Эдо в соответствии с системой санкин котай, посменного пребывания на службе при сёгуне, входили в замок Эдо для аудиенции с сёгунами через ворота Отэмон или ворота Кикёмон.

Даймё прибывали в сопровождении многочисленной свиты. У ворот Отэмон происходила «церемония спешивания», когда даймё ссаживались с лошадей и пешком входили в замок. Перед воротами толпилось множество самураев, ожидавших выхода своего господина. По оценкам, их число могло составлять до 10 000 человек.



Ёсю Тиканобу, гравюра «Спешивание в Отэ при прибытии для аудиенции у сёгуна в Первый день Кабана десятой луны» серии «Перед замком в Тиёда» (Тиёда-но он-омотэ гэнтё сёко тодзё отэ гэба), изображающая сцену спешивания прибывшего в замок Эдо даймё (специальное собрание Центральной столичной библиотеки Токио)

В настоящее время ворота Отэмон открыты для публики как вход в Восточные сады императорского дворца. Интересно представлять себе разворачивавшиеся здесь сцены минувшего – как самураи в ожидании своего господина моют бататы, чтобы приготовить и съесть.



Ворота Отэмон и Восточные сады императорского дворца закрыты по понедельникам и пятницам. Если праздничный день приходится на понедельник, они открыты и закрыты во вторник. Сады также закрыты с 28 декабря по 3 января и в день рождения императора (PIXTA)

Ворота Кикёмон находятся в пяти минутах ходьбы к югу от ворот Отэмон. Здесь проводится приём заявок на бесплатные экскурсии по императорскому дворцу, которые проводятся дважды в день. Число участников ограничено, в экскурсии может принять участие до 300 человек, регистрация осуществляется в порядке живой очереди. Для участия при регистрации вы получаете пронумерованный билет.

Кроме того, стоит посетить расположенный между воротами Отэмон и Кикёмон 50-метровый хякунин бансё, «сторожевой пост на 100 человек», где располагался отряд стрелков из 100 человек, охранявший замок Эдо.

Происхождение названия «Яэсу», района с восточной стороны от станции Токио

Стоит получше познакомиться и с районом Яэсу, расположенным к востоку от станции Токио.

Название «Яэсу» связанное с Яном Йостеном, моряком голландского торгового судна, которое в 5 году Кэйтё (1600) потерпело кораблекрушение в земле Бунго (совр. префектура Ойта). Он оказался в Японии вместе с Уильямом Адамсом, получившим впоследствии японское имя Миура Андзин, и служил Токугаве Иэясу. Как вассалу сёгуна, ему предоставили усадьбу недалеко от внешнего рва замка Эдо, а его имя японцы произносили как «Янъяусу», что впоследствии трансформировалось в «Яэсу».

Усадьба Йостена была к западу от места, где находится станция Токио, но современный квартал Яэсу сейчас располагается на противоположной, восточной стороне. Название «Яэсу» какое-то время не употреблялось, но его вновь ввели в обиход в 1929 году, назвав так выход Яэсу, построенный с восточной стороны станции. Позже, по мере развития этого района, название стало официальным, и сегодня существуют Яэсу 1-тёмэ и 2-тёмэ.

Неподалёку от выхода Нихомбаси стоит памятник, отмечающий место, где раньше располагалась канцелярия магистрата (бугё) квартала Китамати. Сейчас там клумба пристройки N здания Marunouchi Trust Tower, это тоже недалеко от выхода Яэсу.



Памятник на месте здания магистрата Китамати (PIXTA)

В 1806 году сюда переехала канцелярия бугё Китамати (Бунка 3), где она оставалась до своего упразднения после Реставрации Мэйдзи. В 11-14 годах Тэмпо (1840-1843) должность бугё здесь исполнял Тояма Кагэмото, ставший прототипом главного героя исторического сериала «Тояма-но Кин-сан».

Каменная стена внешнего прохода главного здания Marunouchi Trust Tower представляет собой копию остатков внешнего рва замка Эдо. В центральной оригинальной части остатков стен можно увидеть отверстия от кольев, при помощи которых раскалывали камень, что создаёт ощущение сопричастности истории.

Парк Токивабаси находится в 500 метрах к северу от бывшего здания магистрата Китамати и выходит окнами на главный офис Банка Японии. Здесь сохранились каменные стены ворот Токивабаси.

Ворота Токивабаси го-мон были построены в 6 году Канъэй (1629) как одни из ворот замка, соединяющих замок Эдо с трактом. Поскольку они также вели к воротам Отэмон, упомянутым выше, это было стратегическое место, на охрану которых ставили «внешних» даймё (тодзама даймё) с доходом выше 30 000 коку. Ворота снесли в 1873 году, а часть каменной стены сохранилась на территории парка.



Ворота Токивабаси, представленные в «Фотоальбоме прежнего замка Эдо» (ColBase)



Каменная стена ворот, сохранившаяся в парке Токивабаси (PIXTA)

В парке также находится статуя Сибусавы Эйити, основателя Банка Японии. Человек, известный как «отец японского капитализма», внимательно следит за территорией вокруг станции Токио, которая превратилась в деловой район.

Общие сведения о станции Токио

Введена в эксплуатацию 20 декабря 1914 г.

Среднее количество пассажиров в день: 346 658 (3-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: линия токийского метро Маруноути, линии JR Тохоку хонсэн, Токайдо, Кэйхин Тохоку, Ёкосука, Уэно-Токио, Тюо, Собу хонсэн, Кэйё, а также линии скоростных поездов синкансэн – Токайдо, Тохоку, Дзёэцу и Хокурику.

Фотография к заголовку: Станция Токио во время её открытия в 1914 году («Обзор архитектуры надземной железной дороги Токио», коллекция Национальной парламентской библиотеки)