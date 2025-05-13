Хамамацутё (JY28): станция, связанная с историей сёгуната Токугава

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В двадцать четвёртой статье мы расскажем о станции Хамамацутё, ближайшей к монастырю Дзодзёдзи, родовому монастырю сёгунов Токугава. Станции присвоен кодовый номер JY28, и она находится в ведении компании JR East.

Важный морской и сухопутный транспортный узел довоенного времени

Станция Хамамацутё была открыта 16 декабря 1909 года, в тот же день, что и станция Карасумори (сейчас – Симбаси) и станция Тамати.

Когда в 1872 году открылась железнодорожная линия между Симбаси в Токио и Йокогамой, на месте Хамамацутё проходили железнодорожные пути, а станции там ещё не было. Строительство станции заняло более 35 лет, поскольку потребовалось время на приобретение земли для строительства.

Как и в случае станции Тамати, изначально море было совсем рядом с железной дорогой. Фотография к заголовку сделана в момент открытия станции, и на ней видно деревянное здание станции на каменном фундаменте, а за ним простиралось море.

Расположение станции у моря обусловило её развитие как узла морских и сухопутных перевозок. В 1925 году было завершено строительство причала Хинодэ, а в 1934 году – построен причал Такэсиба. В районе станции Хамамацутё был проложен разворотный путь (портовая линия), и этот район начал развиваться как центр морских и наземных перевозок. Когда в 1964 году открылась токийская монорельсовая дорога, станция Хамамацутё стала также важным пунктом на пути в аэропорт Ханэда.



В начале периода Сёва (1926-1989) около станций Хамамацутё и Тамати строились причалы, и под разводными мостами ходили корабли («Фотографии Большого Токио», Национальная парламентская библиотека)

Вот два любопытных факта:

На станции Хамамацутё в конце платформы 3-4 со стороны Синагавы находится статуя Писающего мальчика. В 1952 году, отмечая 80-ю годовщину открытия железной дороги, тогдашний начальник станции захотел установить памятный монумент или что-то подобное, и обратился к стоматологу, работавшему на Японских национальных железных дорогах. От него он получил в подарок статуэтку Писающего мальчика, которая была у него дома.

Оригинальный «Писающий мальчик» был керамическим, а позднее его заменили на бронзового. Статуэтку несколько раз переносили на новое место. Группа ремесленников токийского района Минато каждый месяц меняет ему одежду, и преображение статуэтки стало одним из развлечений для посетителей станции.



Некоторые поклонники приходят, чтобы сфотографировать смену костюмов статуэтки 26-го числа каждого месяца (PIXTA)

В 1993 году Хамамацутё стала станцией отправления и прибытия «автопоездов». Это были особые спальные поезда с грузовыми вагонами, где перевозили личные автомобили пассажиров. Основным преимуществом этой услуги была возможность пересесть на собственный автомобиль сразу после прибытия на станцию назначения, однако её оказывали всего три года, поскольку оказалось невозможно грузить более крупные машины из-за занимаемого ими пространства, а погрузка и разгрузка грузовых вагонов требовали дополнительных затрат времени и денег.

Название, данное в честь старосты деревни Хамамацу

История квартала Хамамацу-тё тесно переплетена с историей монастыря Дзодзёдзи, родового монастыря сёгунов Токугава. Дзодзёдзи изначально располагался в районе между Хиракава-тё и Кодзимати в районе Тиёда, и был перенесён на своё нынешнее место в квартале Сиба в 3 году Кэйтё (1598). Туда начали переселяться люди, связанные с этим монастырём, и образовался свой посёлок.

В то время этот посёлок назывался Кюэмон-тё, «посёлок (или квартал) Кюэмона», в честь Окудзуми Кюэмона, который был мировым судьёй и старостой посёлка, то есть главным должностным лицом. В «Новом издании Большой иллюстрированной карты Эдо» (Симпан Эдо ооэдзу), выпущенном в 10 году Камбун (1670), мы видим районы с 1 по 3-тёмэ квартала Кюэмон-тё, расположенные примерно там, где сейчас находится Хамамацутё 2-тёмэ, то есть перед станцией.



Справа – в «Новом издании Большой иллюстрированной карты Эдо» (Симпан эдо ооэдзу) 1670 года эта территория обозначена как «Кюэмон-тё». Слева – это же место показано как «Хамамацутё» в «Иллюстрированной карте Эдо для вырезания» (Эдо кириэ дзу) 1849-1862 годов (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

В 9 году Гэнроку (1696) Кюэмоны, которые, вероятно, занимали должность старосты на протяжении нескольких поколений, ушли в отставку, и их место занял Гомбэй. Говорят, что Гомбэй был родом из Хамамацу, где находилась база Токугавы Иэясу в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1590). В результате Кюэмон-тё стали называть Хамамацу-тё. На карте Сиба и Атаго-сита в «Иллюстрированных картах Эдо для вырезания» (Эдо кириэ дзу), создававшихся со 2 года Канъэй по 2 год Бункю (1849-1862) указаны четыре тёмэ квартала Хамамацутё. Это название, вероятно, закрепилось примерно после 1700-х годов.

Так была описана история повышения значимости Хамамацу-тё в топографическом справочнике «Справочные материалы по столице» (Гофунай бико), составленном по приказу сёгуната в конце периода Эдо. Хотя неизвестно, действительно ли существовал этот Гомбэй, ходили слухи о тесных связях этого места с Хамамацу в Сидзуоке и с Токугавой Иэясу.

В период Эдо в Хамамацутё располагалось много усадеб могущественных феодалов. На «Иллюстрированных картах Эдо для вырезания» можно видеть вдоль побережья главные усадьбы «господина Кии» (княжество Кисю), правителя земли Кага, Окубо (княжество Одавара), Мацудайра, правителя земли Муцу (княжество Сэндай) и вторую усадьбу Мацудайра, правителей земли Хиго (княжество Айдзу).



Утагава Хиросигэ, «Изображение Синсэндза в Сиба» из серии «Знаменитые виды Эдо» (Эдо сёкэй сиба синсэндза-но дзу). На гравюре изображена главная усадьба правителей Айдзу. Сиба синсэндза, «новый монетный двор Сиба», в начале периода Эдо располагался в Хамамацу-тё. В середине XVIII века он был упразднён, но название этой местности осталось прежним (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Немного дальше от моря, вдоль «переулка даймё в Атаго-но сита», Атаго-но сита даймё кодзи, находилась «средняя усадьба» накаясики рода Мацудайра, правителей земли Муцу, а также усадьбы рода Иноуэ, правителей земли Тотоми (княжество Симоцума), рода Мацудайр, правителей земли Оки (княжество Иё Мацуяма) и рода Акита, правителей земли Ава (княжество Муцу Михару).

Улица Атаго-но сита даймё кодзи проходила там, где сейчас находится дорога, соединяющая нынешнюю станцию ​​Хамамацутё со станцией Симбаси, и на этой же улице ближе к станции Симбаси находилась усадьба, где жил Тамура Тацуаки (Укё-но дайбу, управляющий Правой стороной столицы), правитель княжества Итиносэки и где Асано Такуми-но-ками, правивший княжеством Ако, совершил сэппуку, о чём уже говорилось в статье о станции Симбаси.



Усадьбы даймё на карте Сиба и Атаго-сита в «Иллюстрированных картах Эдо для вырезания» (Эдо кириэ дзу; Национальная парламентская библиотека)

С этим местом связано и имя хатамото Тоояма Кагэмото, младшего военачальника левой привратной стражи (саэмон-но дзё), которого ещё называли «Тоояма-но Кин-сан». Известно, что «нижняя усадьба» симоясики Кагэмото находилась в Хондзё Саннохаси-дори (нынешний токийский район Сумида), и предполагают, что главная, «верхняя» усадьба находилась в Атаго-сита.

Могилы сёгунов в монастыре Дзодзёдзи

Слухи о связях топонима «Хамамацу» с местом происхождения сёгунов Токугава и плотность резиденций даймё здесь говорит о важности этого района для сёгуната. Самым ярким показателем этой важности является то, что именно здесь находится монастырь Дзодзёдзи – один из родовых храмов сёгунов.

Монастырь Дзодзёдзи – один из семи главных монастырей школы Дзёдо, последователями которой был род Токугава. Главные ворота, Даймон, находятся в 500 метрах к западу от станции. На территории монастыря находятся могилы шести сёгунов – второго, Хидэтада, шестого, Иэнобу, седьмого, Иэцугу, девятого, Иэсигэ, двенадцатого, Иэёси, и четырнадцатого сёгуна, Иэмоти.



Утагава Хиросигэ I, гравюра «Полный вид святого монастыря Дзодзёдзив Сиба» из серии «Знаменитые места Восточной столицы» (Тото мэйсё сиба симмэй дзодзёдзи дзэндзу) изображает панорамный вид монастыря Дзодзёдзи (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

В период Эдо монастырь занимал огромную территорию площадью более 250 000 цубо (825 000 квадратных метров), но после Реставрации Мэйдзи большая часть земли была конфискована, и сейчас монастырь владеет менее чем одной десятой от своей первоначальной территории.

Мне бы хотелось особо упомянуть ворота Нитэммон гробницы Юсёин. Юсёин – место упокоения седьмого сёгуна, Иэцугу (1709-1716), который стал самым юным сёгуном в истории в возрасте всего четырёх лет и умер в шестилетнем возрасте. Ворота Нитэммон, «Врата Двух Небесных (царей)» получили своё название в связи с тем, что там установлены статуи двоих из четырёх Небесных царей – Дзотётэн (санскр. Вирудхака) и Комокутэн (Вирупакша), считающихся защитниками соответственно юга и запада.

Большая часть построек гробницы сгорела в результате авианалётов во время Второй мировой войны, но ворота Нитэммон чудом уцелели, сохранившись в прежнем виде после ремонта повреждённых временем участков.



Вотора Нитэммон гробницы Юсёин можно увидеть с улицы Хибия (PIXTA)

Иэцугу был мал годами и не отличался крепким здоровьем, так что политическими делами вместо него занимались конфуцианский учёный Араи Хакусэки и ближний вассал Манабэ Акифуса, и в правление этого сёгуна не отмечено никаких заметных достижений. В летописи сёгуната «Истинные записи о Токугава» (Токугава дзикки) говорится, что он был «мудрым и сострадательным». Это описание, портрет и гробница – всё, что осталось от его недолгого правления.

В завершении я хотел бы рассказать об Итальянском парке, расположенном в 550 метрах к северу от станции, к западу от садов Хамарикю. В конце периода Эдо здесь находился полигон для обучения стрельбе, где изучали западную военную тактику. Военная школа, которую в 12 году Тэипо (1841) основал Эгава Хидэтацу (1801-1855), подготовила множество талантливых людей, сыгравших активную роль в Реставрации Мэйдзи, среди которых были Сакума Сёдзан и Кацура Когоро.

Эгава, который был администратором Нираямы в земле Идзу, придавал большое значение обороне побережья. Когда в 1853 году в Японию прибыл американский флот под командованием Перри, тогдашний старший советник Абэ Масахиро приказал Эгаве построить в Синагаве артиллерийские позиции. Кроме того, он был одним из ведущих специалистов по обороне конца периода Эдо, построив в Идзу отражательную печь (достроенную его сыном) для производства стали, необходимой для производства оружия.



Итальянский парк, окружённый небоскрёбами, и поезд линии Юрикамомэ (PIXTA)

Место полигона, созданного Эгавой, было преобразовано в настоящий сад в стиле тосканского Возрождения с прекрасными растениями, а над ним проходит поезд линии Юрикамомэ, направляющийся в сторону острова Одайба, в строительстве которого принимал участие Эгава.

Общие сведения о станции Хамамацутё

Введена в эксплуатацию 16 декабря 1909 г.

Среднее количество пассажиров в день: 112 867 (12-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: Токио монорельс, линии метро Тоэй Асакуса и Оэдо, станция Даймон (в 6 мин. пешком), соединение с линией JR Кэйхин Тохоку

Фотография к заголовку: Станция Хамамацутё около 1912 года (коллекция Железнодорожного музея)