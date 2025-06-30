Осима: вкус знаменитого мисо-рамэна из Саппоро приходит в Эдогаву

Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии

Фирменная особенность рамэна из Саппоро (Хоккайдо) – насыщенный мисо-бульон. Легендарный вкус одного из ведущих рамэн-ресторанов этого северного города возродили в заведении «Осима», расположенном в квартале Фунабори восточного токийского района Эдогава.

Фирменная особенность рамэна из Саппоро (Хоккайдо) – насыщенный мисо-бульон. Легендарный вкус одного из ведущих рамэн-ресторанов этого северного города возродили в заведении «Осима», расположенном в районе Фунабори восточного токийского округа Эдогава.

Владелец и шеф-повар «Осимы» в Эдогаве на протяжении двенадцати лет обучался в знаменитом ресторане «Сумирэ» в Саппоро. Достаточно сделать один глоток фирменного бульона мисо-рамэна этого заведения, наполненного подлинным вкусом Саппоро, чтобы ощутить богатейшую гамму ароматов. Главная особенность этого рамэна – особая техника обжаривания основы супа в воке. Именно этот дополнительный шаг максимально раскрывает аромат и насыщенность мисо. В «Осиме» дополняют классический стиль мисо от «Сумирэ» пикантными нотками чеснока и имбиря, создавая неповторимый мисо-рамэн, вкус которого вдохновлён традицией

Адрес: 6-7-13 Funabori, Edogawa, Tokyo

Официальный сайт: https://ooshima-funabori.com/

Фотография к заголовку: Мисо-рамэн из ресторана «Осима». 920 йен (© Yamakawa Daisuke)