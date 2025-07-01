«Нагао Тюкасоба»: новая интерпретация цугару-«нибоси» рамэна из Аомори в районе Канда

Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии

Цугару-рамэн – это популярная разновидность японской лапши из Аомори, города на самом севере острова Хонсю. Его фирменный бульон нибоси готовят на основе большого количества ароматной сушёной рыбы, обеспечивая блюдам ресторана «Нагао Тюкасоба» в токийском районе Канда впечатляющий вкус и, как следствие, множество поклонников.

Главное блюдо в «Нагао тюкасоба» – рамэн с насыщенным бульоном из «нибоси», или сушёных сардин. Густой суп коричневатого цвета великолепно покрывает лапшу и передаёт ей свой яркий вкус. Глубокий аромат достигается благодаря щедрому использованию высококачественных сушёных сардин из Аомори, которые тушат вместе со свиными костями, создавая двойной бульон. Умами «нибоси» раскрывается на языке, поддерживая баланс между характерным кисловато-горьковатым вкусом морепродуктов и насыщенностью свиного бульона. Яркость вкусов настолько велика, что возникает ощущение, будто вы буквально едите сушёные сардины. Стоит сделать лишь один глоток, и вы уже не сможете остановиться. Этот рамэн полностью переворачивает традиционное представление о «нибоси».

Адрес: 1-7-108 Kanda Ogawamachi, Chiyoda, Tokyo

Официальный сайт: https://naga-chu.com/

Фотография к заголовку: Рамэн «Коку нибоси» от «Нагао тюкасоба». На фото изображена порция с полным набором топпингов, доступная только в составе комплексного обеда © Yamakawa Daisuke