«Нагао Тюкасоба»: новая интерпретация цугару-«нибоси» рамэна из Аомори в районе Канда

Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии
«Нагао Тюкасоба»: новая интерпретация цугару-«нибоси» рамэна из Аомори в районе КандаКультура Еда и напитки Туризм
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Главное блюдо в «Нагао тюкасоба» – рамэн с насыщенным бульоном из «нибоси», или сушёных сардин. Густой суп коричневатого цвета великолепно покрывает лапшу и передаёт ей свой яркий вкус. Глубокий аромат достигается благодаря щедрому использованию высококачественных сушёных сардин из Аомори, которые тушат вместе со свиными костями, создавая двойной бульон. Умами «нибоси» раскрывается на языке, поддерживая баланс между характерным кисловато-горьковатым вкусом морепродуктов и насыщенностью свиного бульона. Яркость вкусов настолько велика, что возникает ощущение, будто вы буквально едите сушёные сардины. Стоит сделать лишь один глоток, и вы уже не сможете остановиться. Этот рамэн полностью переворачивает традиционное представление о «нибоси».
- Адрес: 1-7-108 Kanda Ogawamachi, Chiyoda, Tokyo
- Официальный сайт: https://naga-chu.com/
Фотография к заголовку: Рамэн «Коку нибоси» от «Нагао тюкасоба». На фото изображена порция с полным набором топпингов, доступная только в составе комплексного обеда © Yamakawa Daisuke