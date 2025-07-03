Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии

«Мэнсоан сунада»: лапша ручного приготовления и насыщенный куриный бульон из города Сиракава в Фукусиме

Стоит сказать «рамэн из Фукусимы», и многие сразу вспомнят китакатский вариант блюда, знаменитый прозрачным свиным бульоном на основе соевого соуса. Однако на юге префектуры распространён рамэн из города Сиракава, приготовленный на курином бульоне и дополненный грубо нарезанной лапшой ручной работы. Попробовать его можно в заведении «Мэнсоан сунада» в токийском районе Сугамо.

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