«Мэнсоан сунада»: лапша ручного приготовления и насыщенный куриный бульон из города Сиракава в Фукусиме

Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии
«Мэнсоан сунада»: лапша ручного приготовления и насыщенный куриный бульон из города Сиракава в ФукусимеКультура Еда и напитки Туризм
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«Мэнсоан сунада» предлагает авторское прочтение вкусов, тщательно изученных в одном из популярных ресторанов города Сиракава в префектуре Фукусима. Бульон длительного томления отличается прозрачностью, однако в его нежном виде скрывается невероятно глубокий вкус умами. Лапша, которую здесь делают вручную, обладает характерной неровной, слегка волнистой формой, позволяющей удерживать бульон на её поверхности. К тому же она упругая и радует выраженным пшеничным ароматом. В большинстве ресторанов, подающих рамэн в стиле Сиракава, для тясю используют тушёную свинину, но в заведении «Сунада» свинину запекают, чтобы максимально раскрыть её вкус. Несмотря на кажущуюся простоту, этот рамэн оставляет по-настоящему сильное впечатление.
- Адрес: Fuji Bldg., 4-24-6 Sugamo, Toshima, Tokyo
- Официальный аккаунт в соцсетях: https://x.com/mensouan_sunada
Фотография к заголовку: Фирменный рамэн «Токусэй тюкасоба» от ресторана «Мэнсоан сунада». 1400 йен (© Yamakawa Daisuke)