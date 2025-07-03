Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии

«Мэнсоан сунада»: лапша ручного приготовления и насыщенный куриный бульон из города Сиракава в Фукусиме

Культура Еда и напитки Туризм

Стоит сказать «рамэн из Фукусимы», и многие сразу вспомнят китакатский вариант блюда, знаменитый прозрачным свиным бульоном на основе соевого соуса. Однако на юге префектуры распространён рамэн из города Сиракава, приготовленный на курином бульоне и дополненный грубо нарезанной лапшой ручной работы. Попробовать его можно в заведении «Мэнсоан сунада» в токийском районе Сугамо.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

«Мэнсоан сунада» предлагает авторское прочтение вкусов, тщательно изученных в одном из популярных ресторанов города Сиракава в префектуре Фукусима. Бульон длительного томления отличается прозрачностью, однако в его нежном виде скрывается невероятно глубокий вкус умами. Лапша, которую здесь делают вручную, обладает характерной неровной, слегка волнистой формой, позволяющей удерживать бульон на её поверхности. К тому же она упругая и радует выраженным пшеничным ароматом. В большинстве ресторанов, подающих рамэн в стиле Сиракава, для тясю используют тушёную свинину, но в заведении «Сунада» свинину запекают, чтобы максимально раскрыть её вкус. Несмотря на кажущуюся простоту, этот рамэн оставляет по-настоящему сильное впечатление.

Фотография к заголовку: Фирменный рамэн «Токусэй тюкасоба» от ресторана «Мэнсоан сунада». 1400 йен (© Yamakawa Daisuke)

Токио японская кухня туризм рамэн