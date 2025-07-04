«Аосима сёкудо»: рамэн сёга-дзёю из Нагаоки в Ниигате покоряет Акихабару в Токио

Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии

Префектура Ниигата – одна из ключевых точек на гастрономической карте рамэна, где царит жёсткая конкуренция между различными школами лапши. Одним из самых популярных направлений считается рамэн сёга-дзёю из города Нагаока, сочетающий соевый соус и бульон тонкоцу с большим количеством имбиря. Желающим попробовать это блюдо в токийском районе Акихабара придётся постоять в очереди у дверей ресторана «Аосима сёкудо».

В основе рамэна от «Аосима сёкудо» – прозрачный бульон, сваренный на свиных костях. Обычно при приготовлении тонкоцу повара сталкиваются с проблемой резкого запаха, который может даже перебивать вкус. Путём множества проб и ошибок шеф-повар «Аосима Сёкудо» нашёл решение – добавить имбирь (сёга). Эта добавка не только освежает, но и подчёркивает богатую вкусовую палитру самого бульона. Его насыщенный коричневый цвет напоминает соевый бульон, однако вкус удивительно мягкий, с ярко выраженным ароматом имбиря. Кроме того, этот рамэн обладает согревающим эффектом – именно поэтому его так ценят в холодной Ниигате. Настоящее лакомство для любого ценителя рамэна.

Адрес: 3-20-1 Kanda Sakumachō, Chiyoda, Tokyo

Официальный сайт: http://www.aoshima-ramen.co.jp/

Фотография к заголовку: Рамэн из Аосимы в «Аосима сёкудо», 900 йен (© Yamakawa Daisuke)