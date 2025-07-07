Kan2ya: прямой наследник оригинального иэкэй-рамэна из Йокогамы в районе Камата

Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии
Kan2ya: прямой наследник оригинального иэкэй-рамэна из Йокогамы в районе КаматаКультура Еда и напитки Туризм
Фирменный йокогамский иэкэй-рамэн стремительно набирает популярность по всей Японии. Благодаря насыщенному бульону на основе соевого соуса и свинины, а также возможности добавлять в каждую миску ингредиенты по своему вкусу, ресторан Kan2ya в районе Камата, являющийся филиалом знаменитого йокогамского заведения «Ёсимурая», стал идеальным местом, чтобы познакомиться с этим стилем.
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Главная особенность иэкей-рамэна – это свобода выбора. В Kan2ya (произносится как «Канния») посетители сами выбирают степень твёрдости лапши, насыщенность бульона и количество жира на его поверхности. К тому же, можно по настроению дополнительно приправить блюдо чесноком, тёртым имбирём, острым мисо тобандзян или капелькой уксуса. И, конечно же, не стоит забывать о рисе: обернуть ложку риса пропитанным бульоном листом нори удивительно вкусно. А сочетание риса со шпинатом или кусочками тясю из вашей миски – это уже настоящий гастрономический дзен.
- Адрес: 7-1-10 Nishi Kamata, Ōta, Tokyo
- Официальный сайт: https://kan2ya.com/
Фотография к заголовку: Тясю-мэн из ресторана Kan2ya, 1100 йен (© Yamakawa Daisuke)