Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии

Kan2ya: прямой наследник оригинального иэкэй-рамэна из Йокогамы в районе Камата

Фирменный йокогамский иэкэй-рамэн стремительно набирает популярность по всей Японии. Благодаря насыщенному бульону на основе соевого соуса и свинины, а также возможности добавлять в каждую миску ингредиенты по своему вкусу, ресторан Kan2ya в районе Камата, являющийся филиалом знаменитого йокогамского заведения «Ёсимурая», стал идеальным местом, чтобы познакомиться с этим стилем.

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