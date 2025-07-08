«Каку Масаёси Мисэн»: остро-пряный тайваньский рамэн из Нагои, от которого невозможно оторваться, приходит в Канда и Симбаси

Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии
«Каку Масаёси Мисэн»: остро-пряный тайваньский рамэн из Нагои, от которого невозможно оторваться, приходит в Канда и СимбасиКультура Еда и напитки Туризм
Нагоя в префектуре Айти является родиной оригинального рамэна в тайваньском стиле. Благодаря сети ресторанов «Мисэн» этот рамэн уже добрался до нескольких точек в Токио. Это один из самых острых стилей рамэна в нашем списке.
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Тайваньский рамэн из Нагои сочетает в себе куриный бульон медленного томления, крупно нарезанный перец чили и обилие чеснока. Умами говяжьего фарша насыщает бульон, придавая вкусу глубину и вызывающий настоящую зависимость насыщенный аромат. Помимо рамэна, в меню также представлены разнообразные небольшие закуски, и если разложить их на столе под бутылочку пива, можно вполне ощутить атмосферу ночного рынка на Тайване.
- Адрес: 2F Kōbundō Bldg., 3-7-4 Uchi-Kanda, Chiyoda, Tokyo; 3-22-2 Shinbashi, Minato, Tokyo
- Официальный сайт: https://www.misen-ganso.jp/
Фотография к заголовку: Рамэн в тайваньском стиле в ресторане «Каку Масаёси Мисэн», 800 йен (© Yamakawa Daisuke)