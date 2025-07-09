Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии

«Хонкэ Дайити Асахи»: исторический сёю-рамэн из Киото теперь в Синдзюку и Дзимботё

Традиционная кухня Киото, известная как кё-рёри, славится своими утончёнными даси, однако в основе рамэна из этой древней столицы находится крепкий бульон сёю на основе соевого соуса. Ресторан «Хонкэ Дайити Асахи», работающий в Киото с послевоенных времён, принёс свой знаменитый вкус в два токийских района – Синдзюку и Дзимботё – на радость всем поклонникам рамэна.

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский