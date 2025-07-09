Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии

«Хонкэ Дайити Асахи»: исторический сёю-рамэн из Киото теперь в Синдзюку и Дзимботё

Культура Еда и напитки Туризм

Традиционная кухня Киото, известная как кё-рёри, славится своими утончёнными даси, однако в основе рамэна из этой древней столицы находится крепкий бульон сёю на основе соевого соуса. Ресторан «Хонкэ Дайити Асахи», работающий в Киото с послевоенных времён, принёс свой знаменитый вкус в два токийских района – Синдзюку и Дзимботё – на радость всем поклонникам рамэна.
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Блюдо тясю-мэн в «Хонкэ Дайити Асахи» готовится на 100% бульоне из свиных костей (тонкоцу), при этом удивляя лёгкостью послевкусия. Прямая лапша средней толщины обладает идеальной упругостью, а в качестве топпингов используются сочные и нежные кусочки тясю, хрустящие проростки фасоли и ароматный кудзё-нэги – лук, выращенный в Киото. Это тот самый рамэн, который хочется съесть весь без остатка.

Фотография к заголовку: Тясю-мэн в ресторане «Хонкэ Дайити Асахи». 1130 йен © Yamakawa Daisuke

Токио японская кухня рамэн