Харума: редкий в Токио токусимский рамэн теперь в Синдзюку

Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии

Токио – мировая столица рамэна, но заведения, специализирующиеся на токусимском варианте этого блюда, встречаются здесь на удивление редко. Настоящей находкой является «Харума» в Синдзюку, где поклонники могут насладиться рамэном в стиле Сикоку с сырым яйцом, выложенным прямо поверх лапши.

Бульон в «Харума» – классический для токусимского рамэна: насыщенный свиной тонкоцу с добавлением соевого соуса. Его глубокий вкус подчёркивают сладко-пряные кусочки тушёной свинины. Прямая лапша средней толщины отличается приятной упругостью и идеально сочетается с густым бульоном. Отличительная черта токусимского рамэна – сырое яйцо, которое выкладывают прямо в тарелку. Смешавшись с горячим супом, оно придаёт блюду особый вкус и аромат, напоминающий сукияки. Гармония сладкого, пряного и нежного делает этот рамэн по-настоящему уникальным.

Адрес: 1F ASP Nishi-Shinjuku Bldg., 7-11-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku, Tokyo

Официальный аккаунт в соцсетях: https://x.com/harumaramen

Фотография к заголовку: Токусимский рамэн с сырым яйцом в «Харума», 1100 йен (© Yamakawa Daisuke)