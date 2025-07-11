«Кинг-кэн»: острая сухая лапша по-хиросимски теперь в Канда

Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии
«Кинг-кэн»: острая сухая лапша по-хиросимски теперь в КандаКультура Еда и напитки Туризм
Ресторан «Кинг-кэн» завоевал популярность в Хиросиме благодаря своему фирменному блюду сирунаси тантаммэн – сухому (безбульонному) варианту пряной китайской лапши, который поражает гостей насыщенным вкусом с ярко выраженным континентальным акцентом.
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Флагманское блюдо ресторана – сирунаси тантаммэн – сочетает остроту и вкус умами в идеальной «золотой пропорции», и отличается характерным ароматом сычуаньского перца. Согласно слогану заведения, который звучит как «Да! Тридцать раз!», лапшу нужно тщательно перемешать с соусом, чтобы как следует прочувствовать всю палитру вкуса: от соевого соуса и специй до пикантного масла чили, лежащего в основе. Острота и аромат масла надолго остаются на языке, вызывая настоящее привыкание и желание заказать ещё одну порцию.
- Адрес: 2-13-7 Kajichō, Chiyoda, Tokyo
- Официальный сайт: https://kingken.world/
Фотография к заголовку: Сирунаси тантаммэн в ресторане «Кинг-кэн», 800 йен (© Yamakawa Daisuke)