«Танака сётэн»: подлинный вкус и аромат Хакаты в районе Адати

Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии

Рамэн из Хакаты знаменит на всю страну благодаря кремообразному свиному бульону и тонкой прямой лапше, которую традиционно заказывают снова и снова в виде дополнительных порций каэдэма. Вблизи станции Рокутё в районе Адати ресторан «Танака сётэн» предлагает аутентичную версию этого класси⁠ческого блюда с Кюсю.

Гордость заведения – фирменный бульон тонкоцу, который готовится путём непрерывного кипячения целой свиньи, от головы до копыт, в течение трёх дней. Полученный бульон обладает насыщенным вкусом свинины без неприятных посторонних запахов и радует невероятной глубиной умами в каждой ложке. Сверхтонкая прямая лапша доставляется напрямую из Фукуоки. Поскольку она быстро размягчается, заказывать большие порции нельзя. Вместо этого посетителям рекомендуется брать дополнительные каэдэма – свежесваренные порции лапши, чтобы продолжать наслаждаться блюдом.

Следуя хакатской традиции завершать вечернюю попойку тарелкой рамэна, «Танака Сётэн» работает до четырёх утра. Заведение нередко бывает переполнено даже глубокой ночью – и по атмосфере, и по вкусу это настоящая Хаката в самом сердце Токио.

Адрес: 2-14-6 Hitotsuya, Adachi, Tokyo

Официальный сайт: https://tanaka-shoten.net/

Фотография к заголовку: Рамэн в ресторане «Танака сётэн», 720 йен (© Yamakawa Daisuke)