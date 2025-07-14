«Танака сётэн»: подлинный вкус и аромат Хакаты в районе Адати

Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии
«Танака сётэн»: подлинный вкус и аромат Хакаты в районе АдатиКультура Еда и напитки Туризм
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Гордость заведения – фирменный бульон тонкоцу, который готовится путём непрерывного кипячения целой свиньи, от головы до копыт, в течение трёх дней. Полученный бульон обладает насыщенным вкусом свинины без неприятных посторонних запахов и радует невероятной глубиной умами в каждой ложке. Сверхтонкая прямая лапша доставляется напрямую из Фукуоки. Поскольку она быстро размягчается, заказывать большие порции нельзя. Вместо этого посетителям рекомендуется брать дополнительные каэдэма – свежесваренные порции лапши, чтобы продолжать наслаждаться блюдом.
Следуя хакатской традиции завершать вечернюю попойку тарелкой рамэна, «Танака Сётэн» работает до четырёх утра. Заведение нередко бывает переполнено даже глубокой ночью – и по атмосфере, и по вкусу это настоящая Хаката в самом сердце Токио.
- Адрес: 2-14-6 Hitotsuya, Adachi, Tokyo
- Официальный сайт: https://tanaka-shoten.net/
Фотография к заголовку: Рамэн в ресторане «Танака сётэн», 720 йен (© Yamakawa Daisuke)