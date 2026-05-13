Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии
Два вида лапши в одной порции – новинка лапшевни «Цукэсоба Канда Кацумото»Еда и напитки
Лапшевня «Цукэсоба Канда Кацумото» в токийском квартале Канда предлагает новое блюдо цукэмэн с двумя видами лапши в одной миске.
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Идея использовать два вида лапши при подаче блюда цукэмэн принадлежит Фуситё Карасу, известному мастеру из компании «Асакуса Кайкаро». Плотная тонкая лапша раскрывает умами прозрачного куриного бульона, делая его вкус более насыщенным, а нежная плоская лапша с шелковистой текстурой деликатно подчёркивает аромат соевого соуса. Сочетание контрастных текстур создаёт незабываемую палитру вкусовых ощущений.
- Цена указана по состоянию на декабрь 2025 года.
- Официальный аккаунт в соцсетях: https://x.com/kanda_katsumoto
Фотография к заголовку: «Тинтан Цукэсоба» (1100 йен) в лапшевне «Цукэсоба Канда Кацумото» (фото Ямакава Дайсукэ)