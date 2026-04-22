Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии

Лапшевня «Рамэн Дайси»: классика, доведённая до совершенства

Еда и напитки

Лапшевня «Рамэн Дайси» в токийском квартале Юсима (район Бункё) предлагает простое блюдо – классический сёю рамэн.
Первое, что ощущаешь с первым же глотком прозрачного бульона в лапшевне «Рамэн Дайси», – это деликатные сладковатые нотки курятины, сопровождаемые пряным ароматом пикантного соевого соуса в обрамлении насыщенной текстуры. Несмотря на свою лёгкость, бульон поражает своей глубиной и классическим изяществом. Эластичная лапша средней толщины из сладковатой пшеницы пропитана ароматом курятины и соевого соуса. Чтобы превратить столь лаконичное блюдо в гастрономический шедевр, требуется подлинное мастерство.

  • Прим.: цена приведена по состоянию на декабрь 2025 года.
  • Официальный аккаунт «Рамэн Дайси» в соцсетях: https://x.com/ramendaishi

Фотография к заголовку: тарелка лапши рамэн в «Рамэн Дайси» (930 йен, фото Ямакава Дайсукэ)

