Лапшевня «Рамэн Дайси»: классика, доведённая до совершенства

Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии

Лапшевня «Рамэн Дайси» в токийском квартале Юсима (район Бункё) предлагает простое блюдо – классический сёю рамэн.

Первое, что ощущаешь с первым же глотком прозрачного бульона в лапшевне «Рамэн Дайси», – это деликатные сладковатые нотки курятины, сопровождаемые пряным ароматом пикантного соевого соуса в обрамлении насыщенной текстуры. Несмотря на свою лёгкость, бульон поражает своей глубиной и классическим изяществом. Эластичная лапша средней толщины из сладковатой пшеницы пропитана ароматом курятины и соевого соуса. Чтобы превратить столь лаконичное блюдо в гастрономический шедевр, требуется подлинное мастерство.

Прим.: цена приведена по состоянию на декабрь 2025 года.

Фотография к заголовку: тарелка лапши рамэн в «Рамэн Дайси» (930 йен, фото Ямакава Дайсукэ)