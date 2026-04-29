Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии

Наваристый мисо-рамэн в «До Мисо Кёбаси»

Еда и напитки

Сеть лапшевен «До Мисо» специализируется на популярном в Токио блюде - мисо-рамэн. С каждым глотком этой плотной упругой лапши всё ярче раскрывается насыщенный вкус и аромат ферментированной соевой пасты мисо в обрамлении наваристого мясного бульона.
Лапшевня «До Мисо Кёбаси» расположена в квартале Кёбаси неподалёку от станции Токио. Текстурная плотная лапша отлично гармонирует с сытным солоноватым бульоном. При каждом укусе сладковатые пшеничные нотки проявляются всё ярче, безупречно сочетаясь с насыщенным бульоном. Это блюдо в полной мере раскрывает все достоинства толстой лапши футомэн.

  • Прим.: цена указана по состоянию на декабрь 2025 года.
  • Официальный блог сети «До Мисо»: blog.livedoor.jp/do_miso

Фотография к заголовку: тарелка лапши «Току мисо коттэри рамэн» (1300 иен), подаваемая в «До Мисо» (фото Ямакава Дайсукэ)

японская кухня рамэн лапша