Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии
Наваристый мисо-рамэн в «До Мисо Кёбаси»Еда и напитки
Сеть лапшевен «До Мисо» специализируется на популярном в Токио блюде - мисо-рамэн. С каждым глотком этой плотной упругой лапши всё ярче раскрывается насыщенный вкус и аромат ферментированной соевой пасты мисо в обрамлении наваристого мясного бульона.
Лапшевня «До Мисо Кёбаси» расположена в квартале Кёбаси неподалёку от станции Токио. Текстурная плотная лапша отлично гармонирует с сытным солоноватым бульоном. При каждом укусе сладковатые пшеничные нотки проявляются всё ярче, безупречно сочетаясь с насыщенным бульоном. Это блюдо в полной мере раскрывает все достоинства толстой лапши футомэн.
- Прим.: цена указана по состоянию на декабрь 2025 года.
- Официальный блог сети «До Мисо»: blog.livedoor.jp/do_miso
Фотография к заголовку: тарелка лапши «Току мисо коттэри рамэн» (1300 иен), подаваемая в «До Мисо» (фото Ямакава Дайсукэ)