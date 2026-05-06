Изысканный рамэн на бульоне из вагю в «Мэндзин Сайто» на Акихабаре

Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии
Изысканный рамэн на бульоне из вагю в «Мэндзин Сайто» на АкихабареЕда и напитки
Лапшевня «Мэнзин Сайто» в токийском квартале Акихабара предлагает незабываемый рамэн в бульоне на основе элитной говядины вагю.
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Толстая плоская лапша, используемая в «Мэндзин Сайто», приготовлена вручную. Её исключительная упругость ощущается с первого же укуса. Она идеально подчёркивает достоинства бульона, объединяя все ингредиенты в гармоничное целое. Топпинг из быстро обжаренных ростков мояси, капусты и других овощей остаётся изумительно хрустящим. Ароматное масло, вобравшее в себя соки овощей при обжарке, добавляется в бульон, придавая ему тот самый притягательный вкус, за которым хочется возвращаться снова и снова.
- Прим.: цена приведена по состоянию на декабрь 2025 года
- Официальный аккаунт «Мэндзин Сайто» в соцсетях: https://x.com/menzinsait90982
Фотография к заголовку: «Вагю пайтан таммэн» в «Мэнзин Сайто» (1000 йен, фото Ямакава Дайсукэ)