Изысканный рамэн на бульоне из вагю в «Мэндзин Сайто» на Акихабаре

Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии

Лапшевня «Мэнзин Сайто» в токийском квартале Акихабара предлагает незабываемый рамэн в бульоне на основе элитной говядины вагю.

Толстая плоская лапша, используемая в «Мэндзин Сайто», приготовлена вручную. Её исключительная упругость ощущается с первого же укуса. Она идеально подчёркивает достоинства бульона, объединяя все ингредиенты в гармоничное целое. Топпинг из быстро обжаренных ростков мояси, капусты и других овощей остаётся изумительно хрустящим. Ароматное масло, вобравшее в себя соки овощей при обжарке, добавляется в бульон, придавая ему тот самый притягательный вкус, за которым хочется возвращаться снова и снова.

Прим.: цена приведена по состоянию на декабрь 2025 года

Фотография к заголовку: «Вагю пайтан таммэн» в «Мэнзин Сайто» (1000 йен, фото Ямакава Дайсукэ)