Начало пути Цутая Дзюдзабуро: редактирование путеводителя по Ёсиваре, кварталу публичных домов

Цутая Дзюдзабуро: жизнь знаменитого издателя и его эпоха

В период Эдо широким спросом пользовали различные путеводители – например, «Подробный обзор трактов» с картой дорог для путешественников, или «Подробный обзор зрелищ» с информацией о представлениях Кабуки. Однако самым популярным был путеводитель по кварталу публичных домов «Подробный обзор Ёсивары» – в Эдо, пожалуй, его видели все. Это был переиздаваемый бестселлер, который редактировали дважды в год.

Умение собирать информацию привело Дзюдзабуро к редактированию «Обзора Ёсивары»

«Подробный обзор Ёсивары» (Ёсивара сайкэн) давал информацию о публичных домах, работающих там проститутках, о ценах и «посреднических чайных домах» хикитэ дзяя, которые знакомили клиентов с куртизанками.

Это издание уже имело долгую историю и, как говорят, распространялось в виде оттиска на одном листе уже в годы Эмпо (1673-1681). К годам Кёхо (1716-1736) «Обзор» стал издаваться в виде продолговатой в ширину тетради, и было принято выпускать его дважды в год, в первую и седьмую луну – в таком виде он продолжал издаваться даже после Реставрации Мэйдзи (1868). По этой причине он считается периодическим изданием с самым долгим временем выпуска в Японии. Первый после принятия правила о регулярном переиздании выпуск «Обзора Ёсивары» находится в коллекции Центра исследований искусства Университета Рицумэйкан.

Издание, выходившее дважды в год, продавалось в книжных магазинах по всему Эдо, а также его можно было купить у торговцев книгами вразнос. Существует юмористическое стихотворение сэнрю, высмеивающее мужчин, которые специально уходят подальше от дома, чтобы приобрести «Обзор», потому что если покупать рядом с местом жительства, на них потом будут коситься:

細見は四つ程先へ遣てかい Сайкэн ва // ёццу ходо саки э // яритэ каи «Обзор Ёсивары» // покупаю, пройдя // квартала четыре

В годы Гэмбун (1736-1741) обзоры публиковали два хаммото, то есть издателя, но примерно через 20 лет монополией на издание стал обладать Урокогатая Магобэй, управлявший книжным домом «Урокогатая». Из-за отсутствия конкурентов содержание обзоров постепенно ухудшилось.



«Обзор Ёсивары», изданный в период монополии «Урокогатая» в 8 году Мэйва (1771) (цифровой архив городской библиотеки токийского района Тайто)

При этом в те времена доходы Ёсивары постоянно ухудшались, поскольку появлялось всё больше мэсимори онна, «подающих еду женщин», которые в действительности за небольшую цену занимались проституцией в ока-докоро, «внешних (по отношению к Ёсиваре) местах», то есть кварталах публичных домов, работавших без официального разрешения, а также на станциях трактов – в Синагаве, Сэндзю и Синдзюку. Насущной задачей стало обновление «Обзора Ёсивары», который служил важным инструментом привлечения клиентов.

По этой причине в 3 году Анъэй (1774) «Урокогатая» наняла нового человека для сбора информации и редактирования «Обзора».

Состав работающих в кварталах развлечений проституток часто менялся из-за переводов на другое место работы или смерти. Ранее издатель «Обзора» не мог оперативно обновлять такую информацию, но новый аратамэдокоро, то есть «ответственный за обновление», родился и вырос в Ёсиваре. У него был обширный круг знакомств среди владельцев публичных домов и проституток, а также выдающиеся способности к сбору информации. Это был Цутая Дзюдзабуро, которому в то время было около 24 лет.

В выходных данных обзора Ёсивары «Ах, О-Эдо» (Аа ооэдо), в написании которого впервые участвовал Цутая, говорится, что его «редактировал Цутая Дзюзабуро с улицы Годзиккэнмити, ведущей к воротам Оомон Ёсивары». Так в истории в первый раз появляется его имя.

Книжная лавка Цутая

Существует весьма убедительная теория, что ещё до того, как быть выбранным на роль редактора «Обзора», Цутая владел книжным магазином на Годзиккэнмити.

Книжные магазины в то время бывали самые разные: одни занимались розничной продажей книг, другие торговали книгами попутно с основной деятельностью в другой сфере, были и магазины, сдававшие книги напрокат. Цутая, судя по всему, в юности снимал фасадную часть чайного дома Цутая Дзиробэя, где устроил небольшой магазин по прокату книг.

Писатель Санто Кёдэн, который в сотрудничестве с Цутая выпустил множество популярных произведений, позднее в своей книге «Парчовая изнанка дневного мира весёлых домов» (Сэйро хиру-но сэкай нисики-но ура) описал, как владелец книжной лавки идёт требовать возврата потерянных книг. В качестве этого молодого торговца он показал Цутая, который бродит по Ёсиваре, ворчит про себя и пытается вытребовать книги, которые проститутки не возвращают, потому что потеряли или испачкали.



Санто Кёдэн, «Парчовая изнанка дневного мира весёлых домов» (Сэйро хиру-но сэкай нисики-но ура), красным выделено «владелец книжной лавки идёт требовать возврата потерянных книг» (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

В книге с текстом пьесы театра Дзёрури «Игра в го: рассказы о Записях о Великом мире в Сираиси» (Го тайхэйки сираиси банаси), изданной в 9 году Анъэй (1780), появляется персонаж под именем «Мотодзю», хозяин книжной лавки, сдающей книги в аренду. В одном эпизоде он обращается с просьбой: «Как я недавно просил, напишите, пожалуйста, имена куртизанок, нужно спешно делать обзор». Вероятно, тут также изображён Цутая.

Цутая Дзюдзабуро постоянно бывал в борделях с просьбами вернуть книги, одолженные проституткам, и легко мог обратиться за списком имён куртизанок для обновления «Обзора». Он также хорошо разбирался во взаимоотношениях людей в публичных домах и мог добывать информацию, которую обычно непросто получить. Он, несомненно, был наилучшей кандидатурой для редактирования «Обзора Ёсивары».

Смелый подход к обновлению «Обзора Ёсивары», раскрывающий таланты Цутая

Обновления, сделанные Цутая в качестве редактора, имеют две основные характеристики.

Во-первых, он изменил формат книги с горизонтального на вертикальный. Длина каждой страницы по вертикали увеличилась, что позволило отображать информацию о каждом публичном доме более подробно. В издании «Обзора» от 3 года Тэммэй (1783) под заголовком «Сосна мелкоцветковая» (Гоёмацу) Цутая пошёл ещё дальше и стал делать отметки над именами проституток, показывающие их разряд – в этом проявилось его умение реагировать на потребности читателей.



Обзор Ёсивары «Сосна мелкоцветковая» (Гоёмацу) под редакцией Цутая Дзюдзабуро. Над именами куртизанок высокого класса (1) двойная гора сопровождается точкой внизу, у куртизанок ниже рангом (2) над именем только гора без точки (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Ещё одной важной характеристикой редактуры Цутая было предисловие, которое написал некто по имени Фукути Кигай. На самом деле под этим псевдонимом скрывался Хирага Гэннай – известный новатор своего времени, который, например, представил в Эдо эрэкитэру (генератор статического электричества) и разрабатывал рекламные тексты для зубного порошка сосэкико.

До Цутая предыдущие издатели никогда не задумывались о новой идее сотрудничать с одним из самых известных людей того времени.



Предисловие, которое написал Хирага Гэннай для обзора Ёсивары «Ах, О-Эдо» (Аа ооэдо) (предоставлено Национальным институтом японской литературы)

Издательство «Урокогатая» заимствовало вертикальный формат из изданного годом ранее до «Ах, О-Эдо» обзора «Яшмовая тарелка истинных слов» (Конофумидзуки). Судзуки Тосиюки, исследователь литературы периода Эдо и истории книжной литературы, указывает на возможность того, что Цутая был вовлечён в редактирование ещё со времён этого более раннего обзора, и не исключает, что он выступал главным редактором с того времени.



«Яшмовая тарелка истинных слов» (Конофумидзуки) – первое вертикальное издание «Обзора», опубликованное издательством «Урокогатая». Предполагают, что Цутая также участвовал в написании этой книги (предоставлено Национальным институтом японской литературы)

Вслед за «Ах, О-Эдо» Цутая также издал свою первую независимую публикацию «Тысяча цветов одним взглядом» (Хитомэ сэмбон, 1774). В этой иллюстрированной книге проститутки сравниваются с цветами – васаби, магнолия и т. п. В книге отмечены личные характеристики проституток – например, если куртизанка любит поддразнивать клиентов, её уподобляют японскому хрену васаби. По содержанию эта книга является как бы пародией на «Обзор Ёсивары» и вряд ли предназначена для широкой публики.



Васаби (山葵) и магнолия (木蓮) в книге «Тысяча цветов одним взглядом» (Хитомэ сэмбон), которую Цутая издал путём сбора средств от знакомых (предоставлено Национальным институтом японской литературы)

Иллюстрации цветов по просьбе Цутая нарисовал Китао Сигэмаса, популярный в то время художник. Его работу и производственные затраты Цутая оплатил из средств, полученных путём «сбора денег» (нюгин).

Такой «сбор денег» проводился для производства чего-либо – сейчас это назвали бы краудфандингом. Цутая получил «инвестиции» от более чем 100 проституток, а после завершения работ экземпляры раздали в качестве подарков. Сам Цутая не тратил собственных средств, так что на его финансовом положении раздача книг никак не отразилась. С другой стороны, хотя это не принесло и прибыли, но куртизанкам нравилось, что их сравнили с цветами, и Цутая этим укрепил свои взаимоотношения с обитателями Ёсивары.

Иллюстрированные книги с высоким художественным уровнем придавали особый шарм секс-индустрии Ёсивары и помогли упрочить авторитет Цутая.

Цутая Дзюдзабуро считается пионером современного издательского дела не только благодаря новизне книг, выпускавшихся под его редакцией, но и в связи с его превосходной деловой хваткой.

Между тем, издательство «Урокогатая», нанявшая Цутая, стала терять доверие публики после того, как обнаружились скандалы с копированием и продажей книг, изданных в западном регионе Камигата (Киото и Осака) без разрешения. Цутая прекратил сотрудничество с издательством и в 7 году Анъэй (1778) самостоятельно вошёл в издательское дело, а в 3 году Тэммэй (1783) монополизировал издание «Обзоров Ёсивары».

Фотография к заголовку: Книжный магазин перед воротами Оомон квартала Ёсивара на иллюстрации в книге «Множество ненужных слов о деревне глупцов в провинции» (Сато-но бакамура мудадзи-дзукуси), которую написал Санто Кёдэн. На лавке изображён герб-печать издателя «лист плюща цута под горой», и предполагается, что это может быть книжная лавка Цутая (коллекция Национальной парламентской библиотеки)