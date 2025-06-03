Мастера издательства Цутая Дзюдзабуро: искусные резчики и печатники

Цутая Дзюдзабуро: жизнь знаменитого издателя и его эпоха

В период Эдо производство книг не было механизировано, всё делалось вручную. Для эффективной печати требовались искусные мастера, и массовое производство книг стало возможным благодаря усилиям резчиков, которые вырезали текст и изображения на одной деревянной доске, и печатников, которые переносили изображение с досок на бумагу. Здесь мы рассмотрим процесс печати знаменитых книг Эдо.

Ксилография мокухан с текстом и иллюстрациями, вырезаемыми на одной доске

Технология печати появилась в Японии ещё в период Нара (710-794), но её использование было ограничено производством буддийских писаний и т. п. Когда в периоды Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1573) и Адзути-Момояма (1573-1603) начались контакты с Европой, христианские миссионеры привезли в Японию технологию печати подвижными литерами, разработанную немецким ювелиром Гутенбергом, и начали выпускать печатные материалы, известные как «христианские издания». Их использовали для миссионерской работы, и появление такой печатной продукции знаменовало начало массового книгопечатания.

При методе высокой печати символы азбуки хирагана или иероглифов кандзи вырезают по одному на металле или дереве, собирают литеры в предложения, а затем наносят чернила на наборный шрифт и переносят символы на бумагу. Это был основной метод печати до 1970-х годов. Хотя ретро-шрифты почти исчезли, всё ещё существуют специализированные компании, которые печатают визитные карточки и т. п. для любителей такой печати.

Методы печати с медных и деревянных литер были завезены в Японию с Корейского полуострова во время вторжений Тоётоми Хидэёси. Эти приёмы позднее применял Токугава Иэясу для создания печатных материалов, служивших укреплению феодальной системы и посвящённых идеальному мировоззрению самураев и конфуцианству. Они использовались в образовательной политике в эпоху правления сёгунов рода Токугава.

Старые книги, изданные по приказу Иэясу, подразделяют на два типа – тип Фусими, печатавшиеся при помощи деревянных литер, и тип Суруга, литеры для которых гравировали на меди. Оба типа высокой печати начала периода Эдо называют «старыми изданиями с использованием подвижных шрифтов».

Однако в отличие от западных языков, для которых достаточно 26 типов заглавных и строчных букв алфавита и цифры, японский язык требует множества литер для составления текстов, включающих тысячи различных иероглифов кандзи, что требовало огромных затрат времени и денег. Кроме того, чтобы пояснить чтение некоторых иероглифов, используется фуригана – чтение, записанное рядом с иероглифом. Для каждой новой книги нужно было создавать новый набор с другими литерами. Такой трудоёмкий метод не могли использовать частные издательства, и он не прижился.

На смену ему пришёл метод ксилографии мокухан, при котором страница создавалась целиком на одной деревянной доске путём вырезания зеркально перевёрнутого изображения и текста. Таким образом, деревянные доски включали не только тексты, но и иллюстрации.

Эту технику начали применять в книгах сагабон в годы Кэйтё (1596-1615), сочетая старый способ наборных шрифтов и ксилографию, и впоследствии и текст, и изображения стали вырезать на одной доске.



«Сагабон Повесть об Исэ» (Сагабон исэ моногатари) сочетала созданный наборной печатью текст и иллюстрации в виде ксилографических оттисков Национальный архив Японии

Искусство резчиков и печатников

В эпоху Цутая Дзюдзабуро ксилография мокухан была главным типом печатной продукции. В создании книги было задействовано множество людей: автор (тёся), который пишет текст, художник (эси), рисующий иллюстрации, резчик (хориси), вырезающий текст и изображения на досках, печатник (суриси), который с досок печатает оттиски, люди, отвечавшие за резку бумаги и переплёт книги. Руководил всем процессом издатель – хаммото.



Гравюра укиё-э «Красавица под цветущей сливой» и ценная печатная доска, сохранившаяся до наших дней. В данном случае на доске вырезана только картинка, текста нет (источник: ColBase)

Разделение труда между резчиками и печатниками можно проследить в следующем порядке процесса создания книги:

Издатель планирует книгу, просит автора написать её, и обращается к художнику с просьбой нарисовать иллюстрации; Резчик вырезает готовый текст и рисунки на доске; В случае одноцветной печати (использование только туши) печатник печатает оттиски, издатель проверяет результат, и на этом происходит переход к пункту 8; В случае многоцветной печати (с использованием других цветов, помимо чёрного), издатель указывает, какие должны быть доски для какого цвета; Печатник делает тестовый отпечаток в цветах, указанных издателем, и художник его проверяет; После завершения проверки резчик перенастраивает доски под цветную печать; Печатник делает цветные оттиски, затем результат снова проверяет издатель; Наконец печатают основной тираж; После завершения печати поля обрезаются, книги переплетают нитками.



Резчики за работой в книге «Сто стихотворений ста поэтов в современном стиле с изображением всех ремёсел» (Имаё сёкунин дзукуси хякунин иссю, Национальная парламентская библиотека)



В книге «Издательство развлекательных книг, которое добилось успеха в продажах» (Атария сита дзихн донъя) изображены печатники, делающие оттиски (отдел специальных коллекций Токийской столичной центральной библиотеки)



Мужчина режет бумагу резаком и складывает в стопки (слева), женщины переплетают книги при помощи игл и нитей (справа) в книге «Издательство развлекательных книг, которое добилось успеха в продажах» (отдел специальных коллекций Токийской столичной центральной библиотеки)

Таким образом, работа завершается после неоднократных проверок и исправлений. Работа автора заканчивается с написанием текста, а в обязанности художника входить только создание иллюстраций и проверка цветов при многоцветной печати.

Очень важную роль в процессе создания книги играют резчики. От них требуется филигранное владение молотком и стамеской, а чтобы стать настоящим мастером, необходимы многие годы обучения.

В книге «Распространение книг в период Эдо» (изд-во «Сибункаку сюппан») упоминаются описания проблем, с которыми сталкивались мастера-резчики.

Доски без влажности и послушности твёрдые, на них трудно делать пробелы между знаками («Сто стихотворений ста поэтов в современном стиле с изображением всех ремёсел», Имаё сёкунин дзукуси хякунин иссю) Если книга надоедливая (то есть много деталей в тексте или изображении), то с ног падаешь от усталости («Корабль сокровищ всех ремесленников», Такарабунэ сёкунин дзукуси)

Несомненно бывало, что автор вносил дополнения или правки, и в таком случае печатные доски приходилось переделывать. Поскольку это была сложная работа, на опытных и выносливых резчиков у издателей был большой спрос.

Важной работой издателя также было соблюдение графика работ. В историческом сериале национальной телерадиокомпании NHK «Чудак: сны Цутая Дзюдзабуро о процветании» есть сцена, в которой Цутая убеждает резчика поработать, предлагая ему возможность развлечься в своё удовольствие в Ёсиваре». Цутая, выросший в Ёсиваре и имевший множество знакомств в публичных домах, вполне мог прибегать к такой тактике.

Так же обстояли дела и с печатниками. Для печати с деревянных досок используется ручной круглый инструмент барэн, с помощью которого бумагу прижимают к печатной доске, создавая оттиск. Для изготовления сотен копий одинакового цвета, оттенков и качества требовалась искусная техника, и издатели, вероятно, конкурировали за возможность нанимать самых талантливых людей.

Знаменитые гравюры Китагавы Утамаро – в том числе результат мастерства резчиков и печатников

Гравюры укиё-э Китагавы Утамаро, получившего известность благодаря Цутая Дзюдзабуро, были бы невозможны без поддержки мастеров.



До того, как Утамаро прославился своими изображениями красавиц, он создавал иллюстрации к книгам, которые производило издательство Цутая. В руководстве по живописи для художников укиё-э «Разные мысли об укиё-э» (Укиё-э руйко), составленном около 2 года Кансэй (1790), говорится, что «(Утамаро) проживал в доме Цутая Дзюдзабуро», то есть он пользовался особым покровительством издателя, и мог, вероятно, внимательно следить за работой резчиков и печатников, которые массово репродуцировали его картины.

Наиболее показательные работы Утамаро – «Иллюстрированная книга выбранных насекомых» (Эхон муси эрами), «Книга картинок: дары отлива» (Эхон сиохи но цуто) и «Сто разных птиц – собрание “безумных стихов”» (Момо тидори кёка авасэ, фотография к заголовку), в них он наиболее полно проявил свой художественный талант. Эти книги были опубликованы издательством Цутая «Косёдо» в период между 8 годом Тэммэй (1788) и 2 годом Кансэй (1790).



Китагава Утамаро, «Книга картинок: дары отлива» (Эхон сиохи но цуто; Национальная парламентская библиотека)



Китагава Утамаро, «Иллюстрированная книга выбранных насекомых» (Эхон муси эрами). Это выдающийся шедевр ксилографии, книга представляет стихотворения жанра кёка и утончённую живопись (хранится в Национальном институте японской литературы)

Все три книги представляют собой издания «безумных стихов» (кёка) с иллюстрациями Утамаро, и стихи для них писали ведущие поэты этого жанра. Однако поражающие своей реалистичностью изображения насекомых, птиц и сезонных пейзажей впечатляют читателя даже сильнее, чем сами стихи, и книги Цутая Дзюдзабуро получили широкое признание публики как раз благодаря привлекательности визуальных эффектов.

Предыстория создания этих работ объясняется в книге «Ксилографии мокуханга: традиционные техники и их дизайн» (изд-во «Сэйбундо синкося») следующим образом:

«В наши дни укиё-э рассматриваются как произведения искусства, однако во время публикации они были товаром, и их производство рассчитывалось таким образом, чтобы получить максимальную прибыль при наименьших затратах… Высокое качество продукции могли поддерживать потому, что издатели, которые хорошо разбирались в каждом этапе производства, и мастера работали бок о бок, от планирования продукта до его завершения».

Нельзя недооценивать роль, которую играли мастера-ремесленники в развитии книг и укиё-э в период Эдо: именно они обеспечивали массовое производство и массовое потребление книг. Резчики и печатники продолжали поддерживать издательскую культуру вплоть до конца периода Эдо, когда с Запада были импортированы новейшие технологии наборной печати.

Фотография к заголовку: Китагава Утамаро, «Сто разных птиц – собрание “безумных стихов”» (Момо тидори кёка авасэ, предоставлено Национальной парламентской библиотекой)