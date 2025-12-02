Прозрачные дары гор Ёсино: коллекция блюд из крахмала кудзу

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Крахмал из пуэрарии (кудзу) получают многократным промыванием измельчённых корней в самое холодное время года, когда меньше всего вероятно размножение бактерий. Чистый белый крахмал, полученный таким способом, особо высоко ценится, его называют «белым бриллиантом».

Кудзукири, «нарезанные кудзу»

Приготовить это блюдо очень просто – растворите крахмал кудзу в воде, получившийся раствор налейте тонким слоем в поддон и нагрейте на водяной бане, и вы получите чудесное прозрачное тягучее желе



(PIXTA)

Добавляя кудзу в блюда типа смешанных рагу набэмоно рекомендуется предварительно увлажнить сухой кудзукири.



(PIXTA)

Кудзу моти, лепёшки (моти) из кудзу

Эти прозрачные лепёши обладают тягучей текстурой. Как и кудзукири, их перед употреблением приправляют сиропом из коричневого сахара и соевой мукой. Кстати, оно совершенно не похоже на кусу моти из региона Канто, которое продают в монастыре Кавасаки-дайси!



(PIXTA)

Гома-дофу, «кунжутный тофу»

Предполагают, что это блюдо появилось в традиции вегетарианской кухни в монастырском комплексе на горе Коя, который основал монах Кукай (Кобо дайси) примерно 1200 лет назад. Сырые семена кунжута очищают, смешивают с водой с горы Коя и крахмалом ёсино-кудзу, измельчают в ступке до образования однородной массы, а затем тушат.



(PIXTA)

Кудзую, «кудзу на горячей воде»

Если растворить крахмал кудзу в горячей воде и добавить имбирь и мёд, вы получите согревающий напиток. Его также можно использовать для загущения детского питания и еды для детей с трудностями глотания.



(PIXTA)

