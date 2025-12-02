Прозрачные дары гор Ёсино: коллекция блюд из крахмала кудзу

Энциклопедия ингредиентов японской кухни
Прозрачные дары гор Ёсино: коллекция блюд из крахмала кудзуОбщество Культура Еда и напитки
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Кудзукири, «нарезанные кудзу»
Приготовить это блюдо очень просто – растворите крахмал кудзу в воде, получившийся раствор налейте тонким слоем в поддон и нагрейте на водяной бане, и вы получите чудесное прозрачное тягучее желе
Добавляя кудзу в блюда типа смешанных рагу набэмоно рекомендуется предварительно увлажнить сухой кудзукири.
Кудзу моти, лепёшки (моти) из кудзу
Эти прозрачные лепёши обладают тягучей текстурой. Как и кудзукири, их перед употреблением приправляют сиропом из коричневого сахара и соевой мукой. Кстати, оно совершенно не похоже на кусу моти из региона Канто, которое продают в монастыре Кавасаки-дайси!
Гома-дофу, «кунжутный тофу»
Предполагают, что это блюдо появилось в традиции вегетарианской кухни в монастырском комплексе на горе Коя, который основал монах Кукай (Кобо дайси) примерно 1200 лет назад. Сырые семена кунжута очищают, смешивают с водой с горы Коя и крахмалом ёсино-кудзу, измельчают в ступке до образования однородной массы, а затем тушат.
Кудзую, «кудзу на горячей воде»
Если растворить крахмал кудзу в горячей воде и добавить имбирь и мёд, вы получите согревающий напиток. Его также можно использовать для загущения детского питания и еды для детей с трудностями глотания.
Материалы
- Отдел развития продовольствия и сельского хозяйства префектуры Нара: Ёсино хонкудзу
Репортаж и текст статьи: eCraft
Фотография к заголовку: PIXTA