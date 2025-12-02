Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Прозрачные дары гор Ёсино: коллекция блюд из крахмала кудзу

Общество Культура Еда и напитки

Крахмал из пуэрарии (кудзу) получают многократным промыванием измельчённых корней в самое холодное время года, когда меньше всего вероятно размножение бактерий. Чистый белый крахмал, полученный таким способом, особо высоко ценится, его называют «белым бриллиантом».
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Кудзукири, «нарезанные кудзу»

Приготовить это блюдо очень просто – растворите крахмал кудзу в воде, получившийся раствор налейте тонким слоем в поддон и нагрейте на водяной бане, и вы получите чудесное прозрачное тягучее желе

(PIXTA)
(PIXTA)

Добавляя кудзу в блюда типа смешанных рагу набэмоно рекомендуется предварительно увлажнить сухой кудзукири.

pixta
(PIXTA)

Кудзу моти, лепёшки (моти) из кудзу

Эти прозрачные лепёши обладают тягучей текстурой. Как и кудзукири, их перед употреблением приправляют сиропом из коричневого сахара и соевой мукой. Кстати, оно совершенно не похоже на кусу моти из региона Канто, которое продают в монастыре Кавасаки-дайси!

Кудзумоти (PIXTA)
(PIXTA)

Гома-дофу, «кунжутный тофу»

Предполагают, что это блюдо появилось в традиции вегетарианской кухни в монастырском комплексе на горе Коя, который основал монах Кукай (Кобо дайси) примерно 1200 лет назад. Сырые семена кунжута очищают, смешивают с водой с горы Коя и крахмалом ёсино-кудзу, измельчают в ступке до образования однородной массы, а затем тушат.

(PIXTA)
(PIXTA)

Кудзую, «кудзу на горячей воде»

Если растворить крахмал кудзу в горячей воде и добавить имбирь и мёд, вы получите согревающий напиток. Его также можно использовать для загущения детского питания и еды для детей с трудностями глотания.

(PIXTA)
(PIXTA)

Материалы

  • Отдел развития продовольствия и сельского хозяйства префектуры Нара: Ёсино хонкудзу

Репортаж и текст статьи: eCraft

Фотография к заголовку: PIXTA

японская кухня